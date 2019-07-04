Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі

Соціологи оприлюднили нові дані опитувань: які партії проходять в Раду. Трагедія на Дні незалежності Білорусі в Мінську. ЦВК може повторно провести жеребкування партій: чому. Скандал з велосипедисткою Ганною Соловей. Виверження вулкану на італійському курорті. Такими були головні новини четверга, 4 липня, в Україні та світі.

Хто проходить у Раду?

Згідно з даними соціологічної групи "Рейтинг", в парламент проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина".

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Опитування серед українців проводили з 29 червня по 3 липня.

Які партії потрапляють до Верховної Раду та скільки голосів набирають (серед тих, хто визначився і планує йти на вибори):

42,3% проголосували б за партію "Слуга народу"; 13,4% – за партію "Опозиційна платформа – За Життя"; 8,3% – за партію "Європейська Солідарність"; 7,2% – за партію "Голос"; 7,2% – за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

У порівнянні з попередніми опитуваннями президентська партія "Слуга народу" втратила 3% голосів. А ось – навпаки – піднялася у рейтингу "Європейська солідарність" Петра Порошенка.



Які партії проходять у Раду: соцопитування

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Про те, які партії впритул наблизились до подолання прохідного бар’єра, а які пасуть задніх – дивіться тут.

Трагедія на Дні незалежності в Мінську

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У Мінську ввечері 3 липня на святкуванні Дня незалежності Білорусі сталася трагедія. Салют, що мав увінчати святкові заходи у білоруській столиці вбив 64-річну жінку та поранив ще щонайменше 10 осіб. Окрім того, вибуховою хвилею від феєрверка повибивало вікна у будинках, що розташовуються у різних районах столиці Білорусі.

Відомо, що було 6 пускових майданчиків для салютів. Загибла спостерігала за феєрверком на майданчику біля річки Свіслоч, і металевий осколок влучив їй у шию. Медики, що прибули на місце, намагалися її врятувати, однак допомогти не змогли. Згодом у МОЗ Білорусі сповістили, що осколок пошкодив сонну артерію та інші магістральні судини, а це є несумісною з життям травмою.



Медики надають допомогу постраждалому внаслідок святкового салюту у Мінську

Крім того, свідки розповідають, що уламкових поранень рук і області живота, а також відкритого перелому руки зазнав молодий хлопець.

Загалом до медиків за допомогою звернулися 10 осіб: 6 зробили це на місці та ще 4 згодом самостійно прийшли до медичних закладів. Наразі у лікарнях Мінська залишаються двоє людей – чоловіки 1957-го і 1995 років народження. Їм провели операції, однак загрози їхньому життю зараз немає.

Білоруські слідчі наразі розглядають чотири головні версії:

несправність салютних установок; несправність феєрверкових виробів; неправильно заряджені салютні установки; неправильна експлуатація салютних установок.

Чи буде повторне жеребкування партій?

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Шостий апеляційний адміністративний суд наказав ЦВК ще раз провести жеребкування партій. Про це повідомила очільниця ЦВК Тетяна Сліпачук. Все через те, що після першого жеребкування до списку партій, які йдуть у парламент, додалася політсила Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил". У ЦВК вже кажуть, що оскаржуватимуть це рішення.

Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вас повідомляю, що це акція направлена на зрив виборів,

– сказала глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Вона також наголосила, що наразі вже надруковано близько 5 мільйонів 200 бюлетенів.

Додамо, що 26 червня ЦВК уже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Тож усі партії отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.



Імовірно, позов до суду подала "Аграрна партія України" через те, що Центральна виборча комісія надала партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.





Порядок партій у виборчому бюлетені: інфографіка 24 каналу

Спортивний скандал

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У спортивному світі – скандал: президент Федерації велоспорту Башенко образив чемпіонку велосипедистку Анну Соловей.

Як все було:

Федерація велоспорту на своїй сторінці у Facebook привітала з перемогою у гонці на II Європейських ігор не спортсменку Анну Соловей, а голову Київської міської федерації велоспорту – Мухомора. Це обурило спортсменку. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення.

На це Башенко відповів по-хамськи: "Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я – не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали".

Башенко також пригрозив вигнати Ганну зі збірною. На бік чемпіонки стали її колеги, а також Міністерство спорту. Випадок із Соловей – не перший для Олександра Башенка. Іншу велогонщицю він називав безмозгою і порівнював з повією.

Найімовірніше, після цього Башенка позбавлять посади. Принаймні, це підтримує міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

Виверження вулкану на курорті

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На італійському острові Стромболі в середу, 3 липня, почалося сильне виверження вулкану. Через стихію загинув один італієць, ще один чоловік – постраждав.