Головні новини 5 червня: похорон вбитого 5-річного Кирила Тлявова, нове перемир'я на Донбасі

Із 5-річним Кирилом Тлявовим, який загинув від кулі, попрощалися у Переяславі-Хмельницькому. Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі. Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков заявив, що не планує йти у відставку. Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. Такими були головні новини середи, 5 червня, в Україні і світі.

Похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому

5 червня у Переяславі-Хмельницькому попрощалися із 5-річним Кирилом Тлявовим, який напередодні загинув від кулі. Бабусю хлопчика забрала швидка, батько був на межі втрати свідомості. Як прощалися з малюком – дивіться у фоторепортажі.

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Церемонія похорону почалась біля будинку родини померлої дитини о 12 годині. Похорон тривав 1,5 години. Усі витрати пообіцяв взяти на себе глава Нацполіції України Сергій Князєв.



Рідні прощаються із вбитим хлопчиком

До слова, через вбивство ймовірно п’яними поліцейськими 5-річного хлопчика голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку. Аваков заявив, що покаранням для Ценова буде поїздка на окупований Донбас – там із двома іншими поліцейськими рядовими Ценов керувати певною ділянкою кордону.

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Слідство з’ясувало, що п’ятирічного Кирила поранили з рушниці, а не з табельної зброї. Серед підозрюваних – жінка, яка цю рушницю сховала. Окрім того, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова співробітників поліції Переяслав-Хмельницького на Київщині Івана Приходька і Володимира Петровця звільнили зі служби у правоохоронних органах.

Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

Нове перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

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Нову угоду про припинення вогню можуть підписати вже на наступній ТКГ в Мінську 19 червня. Леонід Кучма додав, що сторони домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Окрім того, економічній підгрупі доручили обговорити питання відновлення економічних зв'язків у разі схвалення Києвом рішення про зняття економічної блокади Донбасу.

На засіданні піднімали і питання військовополонених, зокрема українських моряків. Проте Кучма зазначив, що це, "звичайно, не відбудеться завтра".



Карта окупованих територій в Україні

Аваков не йде у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков не планує йти у відставку з посади у зв’язку з загибеллю 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому.

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Більше того, Аваков вважає, що ні він, ні голова Нацполіції Князєв ні в чому не винні і мають лишитися на високих посадах.

Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь,

– сказав Аваков.

Тим часом на сайті президента України зареєстрована петиція за відставку Авакова. Вона уже зібрала понад 24 тисячі голосів. Аби петицію розглянув Зеленський, вона має набрати щонайменше 25 тисяч голосів.



Які у Авакова були провали на посаді: інфографіка



Перший закордонний візит Зеленського

Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит на посаді президента України – у Брюссель. Там він зустрівся з лідерами Євросоюзу, НАТО, Польщі та Грузії. Глава держави обговорив боротьбу проти Росії-агресора, війну на Донбасі, звільнення політв'язнів та питання вступу України в ЄС і НАТО.

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Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Він додав, що членство України в Європейському Союзі призведе до краху імперського проекту Росії.

Одразу після промови Зеленського, прес-секретар 5 Президента України Петра Порошенка звинуватив новообраного президента у плагіаті. Він стверджує, що Зеленський поцупив частину промови у попереднього президента держави з його промови на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

Частина виступу Петра Порошенка під час з'їзду партії "Європейська Солідарність": дивіться відео

Заступник глави Адміністрації Президента Володимира Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко уже ініціював розслідування.

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Окрім того, президент дав нетипове інтерв'ю зі спортзали. Він пожартував з Супрун, заявивши, що радий лікуватися в іншого медика. Сама пані Уляна зреагувала на образливі слова доволі спокійно і чекає особистої зустрічі з президентом.

Свіжі рейтинги

На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців.

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Результати соцопитування щодо голосування за партії опублікувала Соціологічна група "Рейтинг". Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

"Слуга народу" – за неї готові проголосувати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями (і 37,8% серед усіх опитаних);

"Опозиційна платформа – За життя" – готові голосувати 10,7% (8%);

"Європейська Солідарність" набирає 7,8% голосів виборців (6%);

ВО "Батьківщина" – 6,9% голосів (5,7%).

"Голос" – 5,6% голосів (4,3%).



Які партії проходять у Раду: інфографіка