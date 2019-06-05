Главные новости 5 июня: похороны убитого 5-летнего Кирилла Тлявова, новое перемирие на Донбассе

С 5-летним Кириллом Тлявовым, погибшим от пули, попрощались в Переяслав-Хмельницком. Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе. Министр внутренних дел Арсена Аваков заявил, что не планирует уходить в отставку. Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве президента Украины – в Брюссель. Такими были главные новости среды, 5 июня, в Украине и мире.

Похороны 5-летнего Кирилла в Переяслав-Хмельницком

5 июня в Переяслав-Хмельницком попрощались с 5-летним Кириллом Тлявовым, который накануне погиб от пули. Бабушку мальчика забрала скорая, отец был на грани потери сознания. Как прощались с малышом – смотрите в фоторепортаже.

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Церемония похорон началась возле дома семьи умершего ребенка в 12 часов. Похороны продолжались 1,5 часа. Все расходы пообещал взять на себя глава Нацполиции Украины Сергей Князев.



Родные прощаются с убитым мальчиком

К слову, за убийство вероятно пьяными полицейскими 5-летнего мальчика глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Аваков заявил, что наказанием для Ценова будет поездка на оккупированный Донбасс – там с двумя другими полицейскими рядовыми Ценов будет управлять определенным участком границы.

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Следствие выяснило, что пятилетнего Кирилла ранили из ружья, а не из табельного оружия. Среди подозреваемых – женщина, которая это ружье спрятала. Кроме того, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова сотрудников полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области Ивана Приходько и Владимира Петровке уволили со службы в правоохранительных органах.

Смотрите видео об убийстве Кирилла Тлявова:

Новое перемирие на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирья на оккупированном Донбассе. Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последний из пилотных участков – Станице Луганской. В течении 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины.

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Новое соглашение о прекращении огня могут подписать уже на следующей ТКГ в Минске 19 июня. Леонид Кучма добавил, что стороны договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Кроме того, экономической подгруппе поручили обсудить вопросы восстановления экономических связей в случае одобрения Киевом решения о снятии экономической блокады Донбасса.

На заседании поднимали и вопрос военнопленных, в частности украинских моряков. Однако Кучма отметил, что это, "конечно, не произойдет завтра".



Карта оккупированных территорий в Украине

Аваков не уходит в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков не планирует уходить в отставку с должности в связи с гибелью 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

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Более того, Аваков считает, что ни он, ни глава Нацполиции Князев ни в чем не виноваты и должны остаться на высоких должностях.

Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-нибудь,

– сказал Аваков.

Между тем на сайте президента Украины зарегистрирована петиция за отставку Авакова. Она уже собрала более 24 тысяч голосов. Чтобы петицию рассмотрел Зеленский, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов.



Какие у Авакова были провалы в должности: инфографика



Первый зарубежный визит Зеленского

Владимир Зеленский совершил первый зарубежный визит в качестве президента Украины – в Брюссель. Там он встретился с лидерами Евросоюза, НАТО, Польши и Грузии. Глава государства обсудил борьбу против России-агрессора, войну на Донбассе, освобождение политзаключенных и вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что Украина должна продолжать свое движение в Европейский Союз. Он добавил, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России.

Сразу после речи Зеленского, пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко обвинил новоизбранного президента в плагиате. Он утверждает, что Зеленский украл часть речи у предыдущего президента государства из его речи на съезде партии "Европейская Солидарность".

Часть выступления Петра Порошенко во время съезда партии "Европейская Солидарность": смотрите видео

Заместитель главы Администрации Президента Владимира Зеленского по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко уже инициировал расследование.

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Кроме того, президент дал нетипичное интервью со спортзала. Он пошутил о Супрун, заявив, что рад лечиться у другого медика. Сама госпожа Ульяна среагировала на обидные слова довольно спокойно и ждет личной встречи с президентом.

Свежие рейтинги

На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 5 партий, которые набирают 5% и более голосов избирателей.

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Результаты соцопроса относительно голосования за партии опубликовала Социологическая группа "Рейтинг". Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критично.

"Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (и 37,8% среди всех опрошенных);

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – готовы голосовать 10,7% (8%);

"Европейская Солидарность" набирает 7,8% голосов избирателей (6%);

ВО "Батькивщина" – 6,9% голосов (5,7%);

"Голос" – 5,6% голосов (4,3%).



Какие партии проходят в Раду: инфографика