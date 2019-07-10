Головні новини 10 липня: нові рейтинги партій і прочуханка Годунку від Зеленського

Свіжі рейтинги партій, які балотуються до Верховної Ради. Зеленський у Борисполі дав прочуханки місцевим чиновникам і вигнав із зустрічі Ярослава Годунка. Бойовики обстріляли авто ЗСУ та голови Донецької ВЦА на Донбасі, загинув військовий. У Карпатах випав сніг, а Італію засипало величезним градом. Такими були головні новини середи, 10 липня, в Україні та світі.

Нові рейтинги партій

Парламентські вибори через 1,5 тижня і політичні сили роблять усе, аби завоювати прихильність виборців. Соціологи вже оприлюднили нові рейтинги, які демонструють шанси партій потрапити до Верховної Ради.

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У топ кандидатів до парламенту вирвались 4 політсили:

"Слуга народу" – 48,5% голосів виборців, "Опозиційна платформа – За життя" – 14,1% голосів виборців, "Європейська Солідарність" – 9,2% голосів виборців, ВО "Батьківщина" – 6,2% голосів виборців.

Усі вони долають 5% бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту.



Рейтинг партій відповідно до опитування КМІС / інфографіка 24 каналу

Відповідно до опитування, партія "Голос", яка за попередніми рейтингами також проходила у парламент, тепер набирає 4,4%.

Які партії наразі не проходять до Верховної Ради?

4,4% – за партію "Голос" ;

; 4,1% – за партію "Сила і Честь" ;

; 2,5% – за партію "Опозиційний блок" ;

; 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка;

Олега Ляшка; 2,3% – за партію " Українська стратегія" ;

; 1,8% – за партію "Громадянська позиція" ;

; 1,6% – за партію "Свобода" ;

; 1,6% – за "Партію Шарія" ;

; 0,7% – за "Самопоміч" ;

; 0,1% – за Аграрну партію України.

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Опитування проводив Київський міжнародний інститут соціології з 25 червня по 7 липня.

Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати цю інформацію критично.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



Виборець має проголосувати за двома списками. Перший – партія, яку він підтримує, другий – кандидат на мажоритарному окрузі. Партія проходить до парламенту тільки у тому випадку, якщо долає 5-відсотковий бар'єр.

Загалом у Верховну Раду балотуються 5980 осіб. В одномандатних виборчих округах зареєстровано 3220 кандидатів, а політичні партії висунули 2760 кандидатів у нардепи.

ЦВК також вже встигла скасувати реєстрацію 4 кандидатам від списку партій, та 110 кандидатам у виборчих округах.



Партії, які беруть участь у виборах до ВР / інфографіка 24 каналу

Зеленський дав прочуханки Годунку

Президент Володимир Зеленський 10 липня приїхав у Бориспіль, де обговорив будівництво лікарні. Спершу він відчитав директора Бориспільської лікарні, бо той не вирішує стратегічні питання функціонування медзакладу з місцевою владою.

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Згодом між президентом та секретарем Бориспільської міськради Ярославом Годунком сталась суперечка. Зокрема, під час обговорення Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександр Туренко "віджав" у міста лікарню і зробив засновником лише район.

Глава держави у свою чергу зазначив, що "коли хтось дуже багато кричить", то він перевіряє інформацію про цю людину. У мережі глава держави прочитав, що раніше Годунок був засуджений за розбій, поєднаний із спричиненням тяжких тілесних ушкоджень і закликав його вийти з зали.

Вийдіть звідси, вийди звідси. Розбійник ти. Погано мене чуєш?... Англійською – exit,

– сказав Зеленський.

Годунок у відповідь викрикнув "усі ми президенти", згадавши інавгураційну промову Зеленського. На це президент сказав: "Ти точно не президент. Бо у президента немає криміналу".

"Та йди вже, Господи. Чуєте чи ні?.. Йди гуляй, Господи", – відповів на це Зеленський.

Охорона вивела Годунка із зали, а Зеленський після цього перепросив у присутніх за емоції, додавши, що "не любить бандитів".

Дивіться відео емоційної перепали Зеленського та Годунка:

Сам Годунок обіцяє подати до суду на президента. Він вимагатиме від Зеленського вибачень і компенсацію за моральну шкоду.

"Я подам на нього у суд. Вимагатиму вибачень за цю ситуацію і компенсацію за моральну шкоду. Він поводився як якийсь гопник: "Вийди, геть звідси, йди гуляй". Я ж і є влада, навпаки, послухай її. А ​​мене за правду виганяють із залу. Ось така ситуація", – сказав Годунок.

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Проте, Годунок, не єдиний чиновник, який отримав на горіхи від Зеленського. Так, президент подискутував з мером Борисполя Анатолієм Федорчуком через місцеві озера. Жителі скаржаться на те, що ці водойми забруднені фекаліями.

Зокрема, Зеленський зазначив, що йому на вході якась людина дала перелік питань і відповісти на них має Федорчук.

"Чому в минулому році витрачено 17 мільйонів гривень на очистку озер в Борисполі, а по факту в деяких озерах на дні майже метр… не хочу читати, що там написано… метр фекалій", – процитував Зеленський одне із запитань.

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У відповідь на це міський голова Борисполя сказав, що "культура наших людей низька". За його словами, озеро почистили, але "окремі індивідуми"...

Тобто вони метр нагадили, ви хочете сказати? Вони люди в нас нормальні,

– перервав його Зеленський.

Федорчук підтвердив, що "є і такі приклади". Це розсмішило президента. Натомість Федорчук усе пояснив тим, що "вони (люди) вночі займаються і так далі" і це свідчить "про культуру наших людей".

Зеленський тоді наголосив, що люди у нас нормальні, а винна влада, бо не почистила озера.

Дивіться відео суперечки Володимира Зеленського з мером Борисполя:

Смертельний обстріл авто на Донбасі

Проросійські бойовики обстріляли автомобіль КрАЗ українських військових на околицях Гранітного.

Протитанкова керована ракета влучила у кузов вантажного автомобіля ЗСУ, через що загинув один військовий. Ще один захисник отримав поранення середньої важкості, йому надають медичну допомогу.

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Під обстріл також потрапив і новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Сам чиновник не постраждав. У мережі пишуть, що Кириленко нібито поїхав на передову двома автомобілями без погодження з командуванням ООС. В одній машині перебував він сам, інша їх супроводжувала. Саме у ній і перебував боєць, що загинув.



Обстріляна вантажівка українських військових біля Гранітного / фото 24 каналу

Президент України Володимир Зеленський одразу відреагував на цей смертельний обстріл українських військових і засудив дії бойовиків.

Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі,

– наголосив Зеленський.

Водночас, за даними ОП, під обстріл потрапив саме автомобіль ЗСУ. Інше авто, у якому перебував Кириленко, стояло поруч і не постраждало.

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Зеленський вже доручив начальнику Генштабу, головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів Збройних сил, аби виявити та знешкодити диверсійні групи та миттєво, жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій з боку окупантів проти мирних українців та військових.

Президент також висловив співчуття родині бійця, що загинув в автомобілі ЗСУ.

Сніг, град і дощі. Літо? Ні, не чули...

Карпати засніжило

У румунських Карпатах вперше випав сніг в липні. Опади зафіксували 10 липня на горі П'єтрос на висоті 2300 метрів. Температура повітря у горах залишається низькою, інколи навіть опускається нижче 0.



Сніг у румунських Карпатах / фото Agerpres

Здивувала погода і туристів українських Карпат. Так, на горі Піп 10 липня почав падати сніг з дощем, було хмарно. Температура повітря опустилася до +3 градусів.

Град і зливи в Італії

Тим часом сонячну Італію засипало градом розміром з тенісний м’яч або апельсин. Негода атакувала центр країни в районі узбережжя Адріатичного моря.

Град в Італії / Фото з соціальних мереж

Через удари від великих льодових куль 18 людей потрапили до лікарні. Лікарі діагностують у постраждалих забої голови і поранення, їм накладають шви.

Град завдав серйозної шкоди і самому місту Пескара: пошкоджені авто, вибите скло у вікнах, пробиті дахи будинків.

Окрім того, від негоди зараз страждають північний регіон Італії Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке. Там пронісся буревій, який з корінням виривав дерева, знищив десятки авто і завдав збитків приморським містечкам – зруйнував багато споруд на пляжі та ресторанів.