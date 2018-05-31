Головні новини 31 травня: деталі "вбивства" Бабченка, відставка Зідана та голодування Кольченка

У четвер, 31 травня, стало відомо про нові шокуючі деталі замаху на журналіста Аркадія Бабченка. Бранець Кремля Олександр Кольченко оголосив голодування. Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан оголосив, що йде з посади. Глава російського МЗС Сергій Лавров зустрівся з Кім Чен Ином. Такими були головні новини четверга, 31 травня, в Україні та світі.

"Вбивство" Бабченка: нові шокуючі деталі

31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка – Борисові Герману. Так, суд ухвалив взяти Германа під варту строком на 60 днів без права внесення застави.

Додамо, що Герман є юристом за освітою, однак все життя займався зброєю. Крім того, він є відомим завдяки свої волонтерській діяльності, а його оптика стоїть на гвинтівках українських снайперів. Так, Герман є виконавчим директором українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер" – єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в нашій країні.



Борис Герман

Також відомо, що Герман проходить як підозрюваний в іншій кримінальній справі – про незаконне виключення з числа учасників ТОВ "Українсько-німецьке спільне підприємство (УНСП) "Шмайсер" власника 40%. Герман звинувачується у підробці документів.

На судовому засідання Герман несподівано для всіх заявив, що нібито працює на контррозвідку і насправді не планувалося жодних убивств.

Стало відомо, що фейковим виконавцем "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка був Олексій Цимбалюк. Він сам повідомив про це на своїй сторінці у facebook.

Саме він є тим колишнім бійцем АТО, якому заплатили аванс за вбивство журналіста. До речі, Цимбалюк колишній монах.

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Згодом речниця СБУ Олена Гітлянська спростувала причетність Цимбалюка до спецоперації щодо виявлення організатора замаху на Цимбалюка.

Після цього причетність Олексія Цимбалюка до замаху на російського журналіста таки підтвердив в Шевченківському суді Києва прокурор Руслан Кравченко.

Герман 6 квітня запропонував Цимбалюку вбити Бабченка. На вказану пропозицію Цимбалюк не відмовився, в подальшому 17 квітня Герман поблизу ТРЦ Ocean Plaza зустрівся з Цимбалюком,

– сказав прокурор.

Кольченко оголосив голодування

Ще один бранець Кремля, українець Олександр Кольченко, якого, як і українського режисера Олега Сенцова, засудили за справою так званих "кримських терористів", також оголосив голодування. При чому, ризикує життям він не заради себе, Кольченко вимагає звільнити Сенцова. Останній голодує вже 18 днів.

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У Російських в’язницях за політичним мотивом утримуються десятки українців. Велика частина з них теж оголошувала голодування. 1-2 червняу багатьох містах світу пройдуть акції на їхню підтримку, приєднуйся і ти!

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Зідан пішов з "Реалу"

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан оголосив, що йде з посади. На цій посаді він пропрацював 2,5 роки. Клуб під його керівництвом був неймовірно успішним!

тричі перемога на ЛЧ

"Реал" виграв чемпіонат Іспанії

Суперкубок країни

два Суперкубка УЄФА

двічі переміг у клубному чемпіонаті світу

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Чому ж тоді Зідан йде? Каже, що клубу потрібні нові виклики і зміни!

Це правильний момент для всіх. Можливо, комусь це здасться дещо дивним, але це повинно було трапиться на благо всіх: гравців, клубу і мене. Ця команда повинна продовжити перемагати, і після трьох років їй потрібні зміни, новий голос, новий робочий підхід,

– заявив Зідан.

Лавров зустрівся з Кім Чен Ином

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином. Під час зустрічі Лавров подарував північнокорейському лідеру шкатулку і додав, що в ній "можна навіть замикати секретні речі".

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Коли вони вийшли з кабінету, де відбувалися переговори, Лавров показав Кім Чен Ину розмальовану шкатулку і сказав: "Я сподіваюся, вам подобається".