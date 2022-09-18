Тіло цивільного чоловіка в Ізюмі зі слідами тортур слідство ексгумувало 17 вересня. Судмедексперт після візуального огляду розповів, що в жертви були зв'язані руки за спиною та відрізана мошонка.
До теми Масове поховання в Ізюмі: Maxar показав моторошні знімки з супутника
Тіло було у могилі з номером 91
Повідомлялося, що особа чоловіка та його вік не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.
Міський голова Ізюма Валерій Марченко в ефірі телемарафону розповів, що ексгумація тіл загиблих в деокупованому Ізюмі триватиме ще майже два тижні.
За його словами, поховань дуже багато, однак нових поки не зайшли. Валерій Марченко додав, що наразі шукають інші місця масових поховань.
У МВС України повідомили, що за два дні роботи на місці масового захоронення в Ізюмі правоохоронці ексгумували 59 тіл загиблих. Загалом з місця поховання вилучено тіла 42 загиблих цивільних (16 чоловіків, 26 жінок) та тіла 17 військовослужбовців.
Новини за темою Тортури були різними: в Балаклії окупанти влаштували катувальні концтабори
Що відомо про звірства росіян в Ізюмі
- 16 вересня правоохоронці виявили 445 могил з хрестами під містом Ізюм, яке ЗСУ нещодавно деокупували від росіян. На місці трагедії в Ізюмі побували журналісти, які показали шокуючі кадри, як відбувається ексгумація тіл.
- Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.
- Одне з тіл, яке показав кореспондент "Радіо Свобода", було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.
- Про те, що росіяни катували людей та вчиняли звірства, розповів президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, тіло однієї людини, яку окупанти задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Також президент розповів, що виявлені тіла зі зламаними руками та іншими слідами знущань.
- Серед похованих є цілі родини. Пройшовши територією, журналістка 24 каналу знайшла могили двох загиблих сестричок, яким було всього 6 та 9 років.
- Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію на Київщині.
- Звірства росіян в Ізюмі засудили світові лідери, серед яких посадовці США, держав ЄС та інших країн світу.