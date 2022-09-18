Тіло цивільного чоловіка в Ізюмі зі слідами тортур слідство ексгумувало 17 вересня. Судмедексперт після візуального огляду розповів, що в жертви були зв'язані руки за спиною та відрізана мошонка.

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Тіло було у могилі з номером 91

Повідомлялося, що особа чоловіка та його вік не встановлені. Тіло було у могилі з номером 91.

Міський голова Ізюма Валерій Марченко в ефірі телемарафону розповів, що ексгумація тіл загиблих в деокупованому Ізюмі триватиме ще майже два тижні.

За його словами, поховань дуже багато, однак нових поки не зайшли. Валерій Марченко додав, що наразі шукають інші місця масових поховань.

У МВС України повідомили, що за два дні роботи на місці масового захоронення в Ізюмі правоохоронці ексгумували 59 тіл загиблих. Загалом з місця поховання вилучено тіла 42 загиблих цивільних (16 чоловіків, 26 жінок) та тіла 17 військовослужбовців.

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Що відомо про звірства росіян в Ізюмі

16 вересня правоохоронці виявили 445 могил з хрестами під містом Ізюм, яке ЗСУ нещодавно деокупували від росіян. На місці трагедії в Ізюмі побували журналісти, які показали шокуючі кадри, як відбувається ексгумація тіл.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті.

Одне з тіл, яке показав кореспондент "Радіо Свобода", було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.

Про те, що росіяни катували людей та вчиняли звірства, розповів президент Володимир Зеленський. За словами Зеленського, тіло однієї людини, яку окупанти задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Також президент розповів, що виявлені тіла зі зламаними руками та іншими слідами знущань.

Серед похованих є цілі родини. Пройшовши територією, журналістка 24 каналу знайшла могили двох загиблих сестричок, яким було всього 6 та 9 років.

Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що кількість загиблих в Ізюмі може перевищувати Бучанську трагедію на Київщині.

Звірства росіян в Ізюмі засудили світові лідери, серед яких посадовці США, держав ЄС та інших країн світу.

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