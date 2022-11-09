Росія виводить війська, у населених пунктах з'являються прапори: що відбувається біля Херсона

З Херсону сьогодні багато хороших новин, які вказують на "жест доброї волі" росіян. Більшість з них ще потребують підтвердження Генштабу. Однак, те, що контрнаступ найближчими днями може значно просунутись – очевидно.

Зранку російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області і самі ж заявили, що чекають на ЗСУ. Що відбувається у Херсоні наразі, чи пішли ЗСУ у активний наступ, стежить 24 канал.

Увага Окупанти заявили, що покидають Херсон

До цього уже кілька днів із населених пунктів та, зокрема, із Херсонської ОДА, зникли ганчірки – прапори країни-агресорки.

По обіді 9 листопада пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ДТП загинув один із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов. У Кремлі його називали "заступником голови адміністрації Херсонської області", тобто він так званий заступник гауляйтера Сальдо.

Наразі не було підтверджень його смерті, лише заяви-співчуття загарбників, зокрема, Сальдо та Аксьонова.

У населених пунктах з'являються українські прапори

Також з'явилися перші дані про інтенсивні бої за Снігурівку Баштанського району на Миколаївщині, що межує з Херсонською областю. Саме звільнення Снігурівки відкриє ЗСУ шлях на Херсон.

Офіційної інформації про підняття українського стяга у Снігурівці на Миколаївщині немає. Також поки невідомо, чи вдалось захисникам повністю зачистити місцевість від окупантів.



Український прапор у Снігурівці / Фото Андрій Цаплієнко

Окрім того, важливо зазначити, що з'явилось фото бійця нашої армії на фоні мосту в селі Калинівському, що на Херсонщині. Це за два десятки кілометри від Снігурівки.



Український військовий в на фоні Калинівського мосту / Фото з відкритих джерел

Кім попросив "тиші"

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж натякнув на початок активних дій ЗСУ у напрямку Херсонщини. Він попросив інформаційної тиші.

В інтересах ЗСУ прошу всіх причетних зберігати інформаційну тишу щодо напрямку Півдня,

– зазначив Віталій Кім.

Перемовини, "жест доброї волі", відведення військ: заяви росіян

Майже відразу після новин про смерть Стремоусова зі зверненням "вилізла" глава МЗС Росії Захарова із заявою, що Росія нібито готова вести переговори з Україною "з урахуванням реалій, які складаються зараз".

До теми Захарова заявила, що Росія готова вести переговори з Україною: зацькували навіть свої

А далі більше – за годину з'явилася інформація, що окупанти покидають Херсон. Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ за річку Дніпро.

Перед своєю заявою Шойгу заслухав доповідь командувача угрупуванням російських військ Сергія Суровікіна, який повідомив, що "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра".

Шойгу погодився та зауважив, що рішення непросте, але так вони збережуть життя своїх військових і боєздатність угруповання військ. В результаті Шойгу начебто, затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

За словами Суровікіна, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Він сказав, що з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

"Жест доброї волі" чи пастка для ЗСУ

Аналітики Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припустили, що Суровікін переконав Шойгу розіграти цілу виставу по ролях з доповіддю і заявами про "жест доброї волі" з Херсону і правого берега Дніпра.

Для цього вони навіть інсценували смерть колаборанта Стремоусова, або дійсно вбили, щоб їм хоч трохи повірили, така собі "військова хитрість" на мінімалках.

Зауважимо, що Костянтин Риженко – херсонський журналіст повідомив цікаву деталь, яка теж підтверджує варіант інсценування смерті колаборанта. Відео Сальдо, де той підтверджує загибель Стремоусова, було записане за 2 години до новин про ДТП.

Більше про це – Росія виводить війська з Херсона: дивитись відео