Дім навколо дерева: як виглядає будинок, буквально наближений до природи

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Будинок навколо дерева у Південній Кореї
Будинок навколо дерева у Південній Кореї / rieuldorang.com

Команда архітекторів Rieuldorang Atelier із Південної Кореї відома своїми нестандартними конструкторськими рішеннями.

Будинок незвичної форми у південнокорейському населеному пункті Чхондо, що в провінції Кенсан-Пукто, зводили на замовлення господарів, які багато працюють у галасливому місті.

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Їм було важливо, щоб їхній дім був у тихому місті і максимально наближений до природи. Архітекторам вдалось цю ідею втілити буквально.

будинок архітектура дерево Південна Корея
Будинок, "серцем" якого є живе дерево

Будинок, який отримав назву Baomaru House, площею 188 метрів квадратних, стоїть на пагорбі, оточеному горами. У ландшафті нічого спеціально не переробляли. Архітектори використали природні нахили, без найменшого збитку природі.

Будинок дерево Південна Корея
Будинок з деревом від архітекторів Rieuldorang Atelier

"Родзинкою" будівлі стала його незвична ідея та форма – вона служить своєрідним обрамленням для майданчика на терасі, із якого росте дерево.

Будинок з деревом у Південній Кореї
Основною умовою замовників була максимальна наближеність до природи

Будинок дерево Південна Корея
Будинок із деревом на пагорбі, оточеному горами

У мінімалістичному інтер'єрі використані переважно натуральні матеріали, зокрема дерево. Екстер'єр будинку виконаний у білосніжних тонах, щоб підкреслити його "чистоту" і надзвичайність.

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Теги: LifeStyle Фотоновини Новини нерухомості Подорожі Новини нерухомості світу Архітектура і дизайн Південна Корея
Джерело: Lifestyle
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