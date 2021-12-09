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США ввели санкції проти Портнова та Тупицького

Джерело: Мінфін США

Сполучені Штати 9 грудня запровадили санкції проти ексрегіонала Андрія Портнова та його фонду. Про це повідомили на саміті за демократію.

Ексрегіонал Портнов налагодив зв'язки з судами та правоохоронними органами завдяки харабям. Також Андрію Портнову інкримінують втручання в роботу генпрокурора України та спроби вплинути на Конституційний суд,

– мовиться у коментарі до санкційного списку.

Також санкції ввели проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги. Санкції проти нього ввели за підозрою в причетності до корупційних схем. Також у причетності до хабарництва підозрюють його дружину.

Ексочільник Конституційного суду отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді,

– мовиться у повідомленні.

У заяві Держдепу наголосили, що США віддані співпраці з міжнародними партнерами для боротьби з корупцією і введення санкцій є однією з складових цього процесу.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

До речі, у Центрі протидії корупції розповіли, що його дружина Ольга була помічницею нардепа сьомого скликання Олександра Бобкова, який наразі співпрацює з російськими окупантами. Також вона вололіє 67% капіталу компанії Vega Financial в США.

Знайшли тіло львів'янина, водія BlaBlaCar Тараса Познякова, який зник у 2016 році

Джерело: 24 канал

Співробітники СБУ знайшли тіло Тараса Познякова – водія BlaBlaCar, якого вбили у 2016 році. Правоохоронці кваліфікували кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

У коментарі 24 каналу речник Служби безпеки Артем Дехтяренко розповів, що співробітники спецслужби отримали та наразі перевіряють дані, які свідчать про можливий замовний характер вчинення вбивства.

Кримінальне провадження кваліфіковане за статтею "Умисне вбивство",

– додав речник СБУ.



Служба безпеки знайшла тіло зниклого Тараса Познякова / Фото СБУ

За інформацією ЗМІ, тіло виявили поблизу траси "Житомир – Київ" ще коли було тепло, але не змогли упізнати. Минулого тижня стали відомі результати експертизи.

Що відомо про зникнення та вбивство Тараса Познякова

Львів'янин Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав до Києва своїм автомобілем Audi A6. Через сервіс BlaBlaCar він підібрав двох попутників.

Дорогою він зник разом із машиною, яку пізніше знайшли у Києво-Святошинському районі.

У травні 2016 року оголосила в розшук двох підозрюваних. Виявилось, що вони сіли в машину під іншими іменами. Зареєстрованих попутників звали Олег Мазарчук та Володимир Дем'ян. Згодом виявилось, що їхали Дмитро Голуб та Луан Кінсігепп.

У серпні правоохоронці затримали Дмитра Голуба, що був колишнім бійцем Правого сектору. Його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна.

Інший співучасник злочину, громадянин Росії Луан Кінсігепп у березні 2019 року загинув через вибух в Києві. Детальніше читайте тут.

Суд Італії остаточно виправдав нацгвардійця Марківа

Джерело: фейсбук Олеся Городецького

Український нацгвардієць Віталій Марків тепер повністю виправданий в Італії. Відповідне рішення прийняв Верховний касаційний суд країни.

Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!

– написав активіст у фейсбуці.

До речі, у листопаді 2020 року суд другої інстанції, а саме апеляційний суд Мілана, скасував вирок Марківа. Його звільнили через брак доказів його провини. Після 3 років ув'язнення нацгвардієць повернувся в Україну. У травні 2021 року Марків повернувся на службу. Паралельно він продовжує готуватися до касаційного розгляду своєї справи.

Що відомо про справу Марківа

У червні 2017 року українського нацгвардійця Віталія Марківа арештувала італійська поліція в аеропорту Болоньї. Його запідозрили у нібито вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

У липні 2019 року суд присяжних у Павії засудив Марківа до 24 років ув'язнення нібито за причетність до вбивства Роккеллі.

Відомо, що більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів. Натомість Україна наполягала на непричетності Марківа до злочину. За інформацією українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу, який вели окупанти.

У січні 2020 року Верховна Рада України підтримала спільну заяву, де наголошувала, що справа українця продемонструвала очевидні порушення верховенства права і гарантій на справедливий суд.

На Львівщині попрощалися із загиблим Героєм Русланом Нировим

Джерело: фейсбук Пустомитівської міськради

У зоні бойових дій на Донбасі 5 грудня загинув захисник з Львівщини Руслан Ниров. Його поховали у рідному селі на Пустомитівщині.

35-річний захисник служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Боєць був родом з Пустомитівщини. Після його загибелі на території Пустомитівської міської територіальної громади з 7 по 9 грудня 2021 року оголосили днями жалоби.

На знак скорботи за загиблим на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підпорядкованих підприємств, установ та організацій приспустили українські стяги з чорною стрічкою. Окрім цього, на ринках, у магазинах, кафе та інших громадських закладах заборонили вмикати розважальну музику.

На Львівщині попрощалися із загиблим Героєм – дивіться відео