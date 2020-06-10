МВФ перерахував Україні перший транш. В Одесі обвалився столітній будинок. Петрові Порошенку загрожує арешт. В Україні стартує черговий етап послаблення карантину. А Володимира Зеленського оштрафували за його порушення. Такими були головні новини середи, 10 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Перший транш МВФ

Рада директорів МВФ 9 червня ухвалила рішення виділити Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші підуть на боротьбу з наслідками коронавірусу. А першу частину Україні вже перерахували.

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Транш у розмірі 2,1 мільярда доларів направили в Україну. Він надійде з урахуванням часової різниці й швидкості проходження у міжнародних платіжних системах.

Куди спрямують гроші

Їх одразу ж перерахують у державний бюджет.

Програма Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної та фінансової стабільності, і охоплюватиме такі сфери:

фіскальна політика;

монетарна політика;

політика фінансового сектору;

енергетична політика;

антикорупційна політика.

Що кажуть у МВФ

Решту суми буде поетапно розділено ще на 4 транші. У МВФ наголосили, вони затвердили нову програму, для того, щоб Україна змогла подолати проблеми, спровоковані епідемією коронавірусу.

Зокрема:

задовольнити великі потреби в платіжному балансі та фіскальному фінансуванні,

підтримати бюджет,

зберегти досягнуте,

просунути невеликий набір ключових структурних реформ.

Тому країна зможе відновити зростання і реформи після завершення кризи.

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Що цьому передувало

21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA). Це сталося буквально за кілька годин після того, як Володимир Зеленський підписав"антиколомойський" закон про банки.

Це сталося буквально за кілька годин після того, як Володимир Зеленський підписав"антиколомойський" закон про банки. Раніше МВФ і Україна обговорювали іншу програму фінансування через кризову ситуацію – так звану програму EFF. Вона спершу передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім його збільшили до 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021 року.

Вона спершу передбачала кредиту. Потім його збільшили до протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021 року. У результаті Фонд переорієнтувався та замінив її вищезазначеною Stand By.

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу:

Обвал будинку в Одесі

У ніч на 10 червня в Одесі, на вулиці Ясній стався обвал сторічного будинку неподалік міського пляжу.

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Деталі прикрого інциденту Приблизно о третій ночі обвалилася кутова частина будинку з 1-го по 4-й поверх. Водночас дах та горище вціліли. Люди прокинулися від тріску.

з 1-го по 4-й поверх. Водночас дах та горище вціліли. Люди прокинулися від В результаті пошкодило газову трубу . Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводять через наявність в повітрі запаху газу.

. Роботи з розбору будівельних конструкцій не проводять через наявність в повітрі запаху газу. До прибуття рятувальників люди евакуювалися на вулицю самостійно . Всього на момент обвалу у своїх помешканнях перебували 24 людей.

Під час евакуації травмувався мешканець однієї із квартир. У чоловіка рвана рана ноги, його виписали на амбулаторне лікування.

однієї із квартир. У чоловіка рвана рана ноги, його виписали на амбулаторне лікування. Розгорнуто штаб з ліквідації аварії, на місці працюють 33 рятувальників.

Існує загроза подальшого обвалення фрагментів будинку.

фрагментів будинку. За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, влада вже готує пакет рішень , аби уберегти культурну спадщину і мешканців у безпеці. Адже обвали, за словами Куцого, стали частим явищем в Одесі.

, аби уберегти культурну спадщину і мешканців у безпеці. Адже обвали, за словами Куцого, стали частим явищем в Одесі. Щодо причин, то наразі, після попереднього огляду будинку, архітектори зробили висновок, що спричинити обвал міг витік води чи товста бетонна стяжка підлоги в одній з квартир. Місце обвалу та рятувальники на ньому / Фото "Думская", ДСНС і фейсбук Максима Куцого В Одесі обвалилася частина будинку – дивіться відео очевидців

Обвали в Одесі: історія

Протягом останнього місяця це вже третя будівля в Одесі, які обвалюється.

18 травня постраждала будівля на Торговій,

постраждала будівля на Торговій, 21 травня – на вулиці Середньофонтанській.

Порошенку загрожує арешт

Петрові Порошенку 10 червня оголосили підозру у справі щодо призначення на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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Що відомо про підозру Порошенку: основне

Петро Порошенко зі своїми соратниками 10 червня прийшов на допит в ДБР.

Перед цим він заявив, що очікує на вибачення від ДБР та влади через те, що "не дали українцям насолодитись живописом і виставкою в музеї Гончара". Порошенко також сподівається на закриття справи проти нього.

від ДБР та влади через те, що "не дали українцям насолодитись живописом і виставкою в музеї Гончара". Порошенко також сподівається на закриття справи проти нього. Саме у справі про вивезення картин й мали допитувати п’ятого президента.

й мали допитувати п’ятого президента. Однак допит так і не відбувся. Натомість Порошенку намагалися вручили підозру в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Він відмовився отримати її в письмовій версії та поспіхом покинув приміщення бюро.

в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Він відмовився отримати її в письмовій версії та поспіхом покинув приміщення бюро. Слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання п'ятому президенту України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Що відомо про Семочка і Порошенка

У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування . У ньому йшлося, що Сергій Семочко володіє статками, які не міг би придбати за офіційні доходи.

. У ньому йшлося, що Сергій Семочко володіє статками, які не міг би придбати за офіційні доходи. Водночас найближча родина Семочка отримала громадянство Росії та веде бізнес в окупованому Криму.

Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.

За тиждень до того, Семочка помітили на вході до Апарату Президента Порошенка.

Згодом в ефірі одного з телеканалів п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Семочком. А після зустрічі підписав указ про звільнення.

Чергове послаблення карантину

Новий етап пом'якшення карантину в Україні почався 10 червня.

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Однак не в усіх областях можуть впровадити послаблення. Все традиційно залежить від епідеміологічної ситуації.

Що зміниться з 10 червня:

відкриють культурні заклади;

дозволять проводити концерти, виставки тощо;

відновлять роботу бази відпочинку і санаторії;

запрацюють готелі.

Послаблення карантину з 10 червня / Інфографіка 24 каналу

Деталі! Про нові правила проведення культурних заходів читайте за посиланням.

Де не зможуть послабити карантин

За критерієм інцидентності, а наразі МОЗ враховує 12 випадків на сто тисяч населення, не зможуть послабити карантин у таких областях:

Київ,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Львівська,

Рівненська,

Чернівецька.

Відкриття КПВВ на Донбасі

Також з 10 червня відкриваються контрольно-перепускні пункти на лінії розмежування. Після потрапляння на підконтрольну Україні сторону громадяни повинні провести два тижні у самоізоляції.

Пропуск людей і автомобілів проводитимуть щодня з 11.00 до 14.00 на КПВВ:

для автомобільного сполучення через КПВВ "Мар'їнка" – дорожній коридор "Донецьк – Курахове";

для пішого сполучення через КПВВ "Станиця Луганська" – дорожній коридор "Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар".

Під час в’їзду на підконтрольну Україні територію людям проводитимуть температурний скринінг. Усі повинні бути в масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Важливо! В Україні знову зросла кількість людей, у яких виявили коронавірус – за минулу добу захворіли 525 українців. Загальна кількість хворих на COVID-19 становить 28 381. Крім того, за добу 9 червня померла рекордна кількість людей – 23.

Зеленського оштрафували за порушення карантину

Володимир Зеленський зізнався, що його оштрафували за порушення карантину у Хмельницькому.

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Про штраф президент обмовився на брифінгу в Чернігові, де відвідував обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Інформацію 24 каналу підтвердила і голова пресслужби Зеленського Ірина Побєдоносцева.

Суму штрафу не уточнили. Проте загальновідомо, що штраф за порушення карантинних вимог складає 17 тисяч гривень.

Реакція МВС

Правоохоронці повідомили, що за фактом порушення карантину поліцейські склали адмінпротоколи на власника кафе та його відвідувачів.

Кого оштрафують

Президента України Володимира Зеленського,

Керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака,

Його першого заступника Сергія Трофімова,

Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка,

Голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета,

Хмельницького міського голову Олександра Симчишина.

Адміністративні матеріали скерують на розгляд суду.

Що відомо про порушення карантину Зеленським

3 червня президент з робочим візитом побував у Хмельницькому. Там Зеленський встиг навідатися до кав’ярні та насолодитися кавою у приміщенні закладу в компанії понад 4 людей.

На той час було не можна було відвідувати кафе і ресторани усередині закладу. Заборону зняли тільки 5 червня.



Зеленський порушив карантин у кав'ярні Хмельницького / Фото пресслужби Офісу Президента