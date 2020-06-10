Українську журналістку Ольгу Фролову знайшли мертвою 6 червня в Таїланді на острові Самуї. Місцева поліція зараз має версію, що 32-річну жінку вбили. Фролова була родом з Дніпра, виховувала 12-річного сина, полюбляла спорт і написала книгу. Більше про неї читайте в матеріалі 24 каналу.

Зникнення Ольги Фролової

Ольга Фролова зникла в Таїланді наприкінці травня 2020 року, повідомляє 24 канал. В цій країні українка жила останні 6 років з чоловіком-фотографом і сином. Проте 2 місяці тому Фролова покинула свого чоловіка, забрала сина та переїхала до нового хлопця-британця. За цей період вона кілька разів приїжджала до чоловіка та іноді залишала з ним сина. Пара хотіла подати на розлучення.

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Про зникнення журналістки наприкінці травня до поліції повідомив її чоловік Дмитро Фролов. Він лише 7 червня дізнався про смерть дружини.

На тілі вже не помітні були татуювання і обличчя невпізнаване. Вона пролежала там довго. Але речі, одяг та інші деталі свідчили, що це Оля,

– повідомив на своїй фейсбук-сторінці Фролов.

За його словами, коли він подав заяву про зникнення Ольги, то поліцейські більш ніж за тиждень лише перевірили її ім'я у базах.



Ольга Фролова з чоловіком Дмитром / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Фролова

Що відомо про діагноз Фролової

Чоловік Фролової також писав у фейсбуці, що "розслідування про причини смерті тільки почалося, але, знаючи її поведінку останні кілька років, медичний діагноз і знаки, які вона подала, коли йшла... Вона зібралася. Попрощалася. І пішла. Про причини я буду думати все своє життя".

Також поліція з райвідділку Бо Пхут повідомила, що Фролова страждала на біполярний розлад. Жінка була схильна до спалахів гніву та завдавала шкоди власному тілу.

Прощання та книга

Перед смертю Фролова закінчила роботу над книгою "Уроборос", яка написана українською мовою від першої особи. За словами чоловіка журналістки, це художня книжка, хоча "думки явно Олині".

Чоловік також зауважив, що Ольга перед смертю залишила прощальне послання.

24 травня 2020 її останнє повідомлення: "Я все-таки це накорябала (книжку – 24 канал), аж не віриться. Дякую, що терпіли мене,

– процитував Фролов дружину.



Ольга Фролова / Фото з фейсбук-сторінки Дмитра Фролова

Як знайшли Фролову

На тіло жінки 6 червня в джунглях натрапив працівник готелю, коли збирав гриби. Це сталося на відстані 30 метрів від місцевої дороги в районі селища Бан-Ламай.

За словами поліції, тіло Ольги пролежало на місці приблизно 15 – 17 днів та почало розкладатися. Поряд був рюкзак з готівкою, ліками, зарядним пристроєм та навушниками.

У поліції мають запис з камери відеоспостереження, на ньому журналістка зафіксована в день зникнення. На записі видно, як Ольга повертала орендований мопед і йшла з рюкзаком за маршрутом, де пізніше знайшли її тіло.

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Відео з камер спостереження, які зафіксували Фролову в день її зникнення:

Що відомо про бойфренда-британця Фролової і їхню сварку

Поліція Таїланду допитала 47-річного британця Філіпа Армстронга, який був хлопцем Фролової. Він працює інструктором у тренажерному залі. Чоловік підтвердив стосунки з українкою. Однак заявив, що не знає, що сталося з жінкою після того, як вона зникла 25 травня

Я не знаю, куди Ольга пішла після зникнення. Про це невідомо ані мені, ані її чоловіку,

– пояснив Армстронг.

За даними Daily Mail, у день зникнення українка посварилася зі своїм бойфрендом.

Самогубство чи вбивство

Наразі достеменно не відомо, чи була загибель Фролової вбивством, чи самогубством. Поліція Таїланду наразі все ж схиляється до першого варіанту. Ключовим доказом у справі може стати мобільний телефон жінки: у день зникнення він в Ольги точно був, але з тілом його не виявили.

Факт наявності у Фролової телефона в день смерті виявили під час перегляду відео з камер спостереження. Жінка не мала грошей, щоб розрахуватися за оренду мопеда і як засіб розрахунку запропонувала свій смартфон. Потім залишила паспорт і пішла, а за якийсь час повернулася зі своїм бойфрендом. Пара оплатила рахунок, але під час цього гаряче сварилася.

Відео з місця, де знайшли тіло Фролової:

За даними видання thaiexaminer, у соціальних мережах Ольга публікувала чимало контенту на тему самогубства. Але тіло Фролової було вочевидь захованим – це вказує на вбивство, а не на самогубство.

Рух Фролової відстежили за даними з телефона, який разом із тілом не знайшли. Поліція припускає, що українку вбили в іншому місці, тіло заховали, а вбивця забрав її смартфон.

Однак причину смерті досі не встановили, результатів розтину ще немає.

Що писала Фролова в соцмережах

Можливо, фейсбук-сторінка Ольги була лише частково відкритою для тих, хто не перебуває серед її друзів у мережі. Та, з того, що відкрито для загалу, видно, що жінка, як і більшість користувачів, постила картинки з жартами. Але не тільки.

Зокрема, ще в 2018 році журналістка поширила свою статтю "6 фітнес-стереотипів, які роками заважали мені прийти в форму (хоча можна було впоратися за кілька місяців)". Тобто жінка полюбляла спорт. Зокрема, у статті опублікувала свої фото до та після схуднення.



Ольга Фролова до та після схуднення / Колаж 24 каналу

Фролова також писала у фейсбуці і про свою нелюбов до Путіна. Один з постів англійською мовою так і починається "Чому мені не подобається Путін?"

Ось, що Ольна писала у цьому пості:

"Що ж, є 3 хороших способи використання корови. Ви можете її доїти, можете забити і обсмажити, або можете змусити боротися проти хлопця з червоним килимком. На жаль, не все одразу.



Проблема полягає в тому, що електорат знає про боротьбу з биками лише з романтичних історій на кшталт "Сонце теж сходить" і вважає, що на деревах росте молоко. Потрібно сказати, я навіть не звинувачую Кремль у використанні цього: їх комора, їхні правила.



Але вони не використовують її для зняття вершків. Вони вірять, що їхня корова триватиме десятиліттями, поки вони її стрижуть по частинах. Вони вірять, що можуть погрожувати хлопцям на арені тим, що залишиться. І коли нікому не подобається шоу, вони починають вбивати глядачів у першому ряду".

Останній допис у мережі

Останній допис на своїй фейсбук-сторінці Ольга зробила 27 березня. Вона виклала фото захисник масок, які зшила власноруч із бандан.

Що ж з цього випливає? Слід шити,

– підписала ці фото жінка.