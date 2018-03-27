"Путіна у відставку": у Росії кілька тисяч людей вийшли на акцію пам’яті жертв у Кемерово

У Москві на Пушкінській площі люди вийшли на стихійну акцію пам’яті жертв пожежі в кемеровському торговому центрі "Зимова вишня", у якому загинуло 64 людини.

Про це інформує "Радіо Свобода".

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Відомо, що мітинг не узгоджували з владою міста, проте керівництво Москви пообіцяло не розганяти акцію. Люди скандували "Путіна – у відставку", "Росія без Путіна", "Кемерово, ми з тобою", "Правду! Правду!" і "Вбивцям дітей не місце в Кремлі".



Акція має мовчазний характер. Учасники тримають плакати з написами "Кемерово 25.03.2018", "Не забудемо 25.03.2018", "Тулєєва у відставку" і "Хабарі вбивають дітей".



Біля підніжжя пам’ятника Пушкіну учасники акції зробили народний меморіал. Через те, що кількість учасників велика, люди передають один одному квіти, дитячі іграшки та свічки.

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До акції долучився опозиційний політик Олексій Навальний з своєю дружиною Юлією. За даними видання, Навальний підтримав ідею провести жалобний вечір.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.