Рада схвалила зміни до закону про місцеве самоврядування: подробиці

У другому читанні депутати парламенту схвалили внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Це надважливий законопроєкт для завершення децентралізації і проведення місцевих виборів.

За відповідний законопроєкт проголосували 264 депутати. Текст законопроєкту №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" опублікований на сайті парламенту.

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"Метою законопроекту є надання Уряду на законодавчому рівні права приймати рішення щодо визначення адміністративних центрів та територій територіальних громад, а також подавати до Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів", – йдеться у пояснювальній записці.

У першому читанні законопроєкт схвалили 17 січня 2020 року. Тепер Кабмін зможе внести новий проєкт адміністративного устрою країни, а це важливо для продовження децентралізації і проведення місцевих виборів у 2020 році.

Чим важливий закон

Дає можливість уряду ухвалити необхідні рішення із затвердження адміністративно-територіального устрою на рівні громад і районів: вводить поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади.

Пропонує, до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України, уповноважити Кабмін визначати адміністративні центри та території територіальних громад.

Дозволяє подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.

Що таке децентралізація?Передача повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.