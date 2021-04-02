Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Українська розвідка попередила, що Росія може готуватись до ескалації конфлікту на Донбасі. Припускають, що Кремль хоче просунутись вглиб України. Зокрема, держава-агресор під виглядом навчань вже підняла військову авіацію в регіонах, що межують з нашим кордоном.

Все, що відомо про загострення біля кордонів з Україною та можливу ескалацію – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Росія біля кордону з Україною підняла в небо військову авіацію: відео

Що каже розвідка

Розвідники наголосили, що Росія завершує підготовку комплексу заходів, якими хоче спровокувати Україну на вогонь. Річ у тім, що окупанти сподіваються збільшити свою військову присутність на Донбасі. Москва хоче аргументувати свою агресію, як завжди, – прийшла рятувати "російських громадян". Власне, тому й на Донбасі так активно роздавали російські паспорти. Дипломатичні представництва Росії за кордоном та ЗМІ вже отримали завдання, аби заявляти нібито про "агресивні дії" ЗСУ та "миротворчі" заходи Росії у відповідь.

Біля кордону з Україною помітили російську військову авіацію

Російські війська готують масштабні військові навчання на Кубані та в окупованому Криму, до яких залучають авіацію. Десятки літаків та вертольотів помітили у Краснодарському краї та Ростовській області. Авіація летіла прямо над житловими будинками.

У мережі публікували відео, де вертольоти начебто летять біля кордону зовсім близько.

Проте спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив "Новинам Донбасу", що російську авіацію не бачили безпосередньо біля кордону країни, але він не виключив, що політ міг бути на певній відстані.

Попередження Хомчака

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак 30 березня виступив у Верховній Раді та попередив про загрозу з боку Росії. Він розповів, що Росія під виглядом навчань "Захід – 2021" стягує війська у Брянській, Воронезькій та Ростовській областях, а також в окупованому Криму.

За його словами, станом на 30 березня біля кордону з Україною перебували 28 батальйонних тактичних груп окупантів.

Масштабні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021" заплановані на вересень 2021 року. В Офісі Президента наголосили, що вони становлять небезпеку для України та НАТО.

До окупованого Криму Росія стягнула самохідні артилерійські установки, бронетранспортери та військові вантажівки.

Росія стягує до Криму військову техніку, дивіться відео:

Як реагує Україна

Президент Володимир Зеленський переконаний, що ескалація на Донбасі почалася ще у січні 2021 року. Глава держави вважає, що Росія "грає" м'язами, тобто лише намагається створювати загрозу.

Вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності,

– пояснив глава держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, Україна розробляє різні сценарії реагування на ескалацію Росії. Крім того, РНБО цілодобово стежить за ситуацією.

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Чи можливе вторгнення Росії зараз

Журналіст Юрій Бутусов прогнозує, що Росія готує вторгнення в Україну, але найближчим часом його не буде. Він зазначив, що агресор наразі не готовий до масштабних наступальних операцій, адже наземні сили Росії не мають великої переваги над ЗСУ, тому й треба перекидати війська.

Крім того, для президента Росії Володимира Путіна стане великою проблемою робота ОБСЄ на Донбасі. До слова, через накопичення військ окупантів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив в ОБСЄ більше патрулів.

Путін не посміє атакувати, якщо не буде підготовлена ​​сприятлива політична обстановка, адже у Росії немає сил, щоб протистояти демократичному світові,

– зазначив Бутусов.

Ба більше, чоловік нагадав, що розвідка України та НАТО контролює пересування противника. Наступ можливий при зосередженні значних угруповань, приховати їх неможливо.

Однак журналіст не виключив, що загострення на Донбасу буде. Зокрема, посилення обстрілів на окремих ділянках фронту, локальні атаки на тактичному рівні. За його словами, це відбувається постійно.

Коли Росія може напасти

За словами Бутусова, найбільш зручним часом для нападу можуть бути маневри "Захід-2021", які проведуть влітку.

"Чи готується Україна до наступу на Донбасі? Ні. Пересування українських військ здійснюються в рамках планової ротації. Підготовку до будь-яких активних дій наші Збройні сили не ведуть. Чи готова Україна до великої війни? Так, до війни готове українське суспільство, тому підстав для паніки немає, ми будемо чинити серйозний опір, вторгнення консолідує більшість українців...До війни не готова держава", – наголосив журналіст.

Реакція світу

Сполучені Штати Америки підтримають Україну в разі ескалації конфлікту на Донбасі. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. ЗМІ підтверджували, що у Пентагоні насторожені тим, що Росія нарощує присутність своїх військ біля кордонів України, тому Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.

До слова, раніше літаки НАТО підіймалися у повітря 10 разів у відповідь на велику кількість польотів російських винищувачів біля повітряного простору союзників.

Детальніше США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії, – міністр Остін