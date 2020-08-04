Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин войдет в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым, и произошло это вскоре после того, как на полуострове остановился нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук. В столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва – есть погибшие. Такими были главные новости 4 августа.

Главные новости Украины и мира за сегодня:

Фокин может присоединиться к ТКГ

Бывший чиновник заявил, что согласился присоединиться минской Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, такое предложение ему поступило от председателя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Сейчас смартфон есть у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и тому подобное. Но я твердо решил согласиться,

– отметил Витольд Фокин.

Он подчеркнул, что для него честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине.

"Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил первый украинский премьер.

Также политик выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины, – резюмировал Фокин .

По словам представителя оккупированной Донецкой области в ТКГ Сергея Гармаша, на заседание, прошедшего накануне, Кравчук прибыл не один, а именно с Фокиным. Впрочем, члены делегации так и не поняли, в каком он был статусе.

Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор,

– отметил Сергей Гармаш.

По его словам, первый глава украинского правительства был искренним в переживаниях за людей и страну. Зато все остальное – сотрется о нежелание Москвы идти на любые компромиссы.

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Путин прилетел в Крым: его уже там ждал Медведчук

Всего несколько дней назад в оккупированный Крым приехал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. И тут стало известно, что на полуостров прибыл и самолет с авиапарка президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar. Согласно им, в аэропорту Симферополя приземлился самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012. Он вылетел туда из Москвы.



Маршрут самолета Путина / Скриншот с сервиса FlightRadar



Детали маршрута самолета Путин / Скриншот с сервиса FlightRadar

Заметим, что у Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза. И Путин уже не раз приезжал в гости к украинскому политику. В частности, такое произошло в 2012 году – тогда были опубликованы совместные фото, на которых Путин, Медведчук и жена последнего Оксана Марченко находились на террасе этого имения.

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7 августа у Виктора Медведчука – день рождения. Вместе с женой Оксаной Марченко он приехал в Крым за неделю до праздника.

Они заехали на территорию оккупированного полуострова на авто, через пункт пропуска "Каланчак". По данным СМИ, в авто, кроме политика и его жены, были еще водитель и 2 охранника.

Пресс-секретарь Медведчука объяснил, что политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". На данный момент нет данных о том, что Медведчук выехал из Крыма.

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Мощный взрыв в Бейруте

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте было слышно мощный взрыв в районе городского порта. В результате пострадали тысячи людей, известно о не менее 25 погибших.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Позже глава общей безопасности Ливана сообщил, что это были другие взрывчатые вещества. В то же время представитель армии Ливана заявил, что взрыв произошел в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества.

Взрыву предшествовал небольшой приглушенный звук, а через пять минут появился черный и белый дым. После раздался сверхмощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В конце концов это вызвало ударную волну, которая нанесла огромный ущерб зданиям, разбив окна в разных частях города. Также есть информация, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра (250 километров).

На место прибыли более 30 команд Красного Креста. В сети пишут о силе взрыва в несколько десятков тонн тротила.

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Нападение на Анастасию Луговую: в Укрзализныце полетели первые головы

Укрзализныця провела оперативное служебное расследование относительно нападения на Анастасию Луговую в поезде Мариуполь – Киев. В итоге своего поста лишился проводник вагона, в котором ехала женщина – его в Укрзализныце обвинили в халатности, из-за которой Виталий Рудзько проник в вагон без билета и попытался изнасиловать женщину.

Проводница – виновата в том, что на станции Пятихатки – Стыковая сел посторонний человек в данный поезд, проводница не контролировала посадку в этот вагон. Посторонний проник к данный вагон, нашей свободное купе и в нем разместился. Билета никакого не было,

– отметил представитель Укрзализныци.

Кроме того, будут уволены:

начальник поезда;

инструктор поездных бригад;

старший мастер вагонного депо резерва проводников.

Также в Укрзализныце провели дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем.

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О компенсации, которую должна получить потерпевшая Анастасия Луговая, то сейчас ведут переговоры со страховой компанией. Страховщики, с которыми имеет договор Укрзализныця, должны компенсировать затраты потерпевшей на лечение.