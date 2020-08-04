Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін увійде в Тристоронню контактну групу щодо Донбасу. Президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого Криму, і сталося це невдовзі після того, як на півострові зупинився нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук. У столиці Лівану Бейруті впродовж 15 хвилин пролунали два потужні вибухи – є загиблі. Такими були головні новини 4 серпня.

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Фокін може долучитися до ТКГ

Колишній посадовець заявив, що погодився приєднатися мінської Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, така пропозиція до нього надійшла від голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Зараз смартфон є у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнено постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються щодо нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися,

– наголосив Вітольд Фокін.

Він підкреслив, для нього за честь біля фіналу свого життя хоч чимось допомогти своїй Батьківщині.

"Для мене Батьківщина – це Україна та її Донбас, який я дійсно люблю. Він був, є і буде українським", – заявив перший український прем’єр.

Також політик висловив готовність разом із групою політиків відвідати окуповані райони Донецької та Луганської областей для проведення переговорів щодо врегулювання ситуації.

Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч, але, безумовно, без шкоди для інтересів і суверенітету України, – резюмував Фокін.

За словами представника окупованої Донецької області у ТКГ Сергія Гармаша, на засідання, що пройшло напередодні, Кравчук прибув не один, а власне з Фокіним. Втім, члени делегації так і не зрозуміли, в якому той був статусі.

Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув у своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор,

– зазначив Сергій Гармаш.

За його словами, перший очільник українського уряду був щирим у переживаннях за людей і країну. Натомість усе решта – зітреться об небажання Москви йти на будь-які компроміси.

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Путін прилетів до Криму: на нього вже там чекав Медвечук

Лише кілька днів тому до окупованого Криму приїхав нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук. І тут стало відомими, що до півострова прибув і літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar. Відповідно до них, в аеропорту Сімферополя приземлився літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012. Він вилетів туди з Москви.



Маршрут літака Путіна / Скриншот з сервісу FlightRadar



Деталі маршруту літака Путін / Скриншот з сервісу FlightRadar

Зауважимо, що у Медведчука є велика резиденція в Криму, поблизу Симеїза. І Путін вже не раз приїжджав в гості до українського політика. Зокрема, таке відбулось у 2012 році – тоді було опубліковано спільні фото, на яких Путін, Медведчук і дружина останнього Оксана Марченко перебували на терасі цього маєтку.

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7 серпня у Віктора Медведчука – день народження. Разом з дружиною Оксаною Марченко він приїхав у Крим за тиждень до свята.

Вони заїхали на територію окупованого півострова на авто, через пункт пропуску "Каланчак". За даними ЗМІ, в авта, крім політика і його дружини, були ще водій та 2 охоронці.

Прессекретар Медведчука пояснив, що політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім’єю в Криму". Нараз немає даних про те, що Медведчук виїхав із Криму.

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Потужний вибух у Бейруті

Увечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті було чути потужний вибух в районі міського порту. В результаті постраждали сотні людей, відомо про не менш ніж 10 загиблих.

Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. Пізніше очільник загальної безпеки Лівану повідомив, що це були інші вибухові речовини. Водночас представник армії Лівану заявив, що вибух стався в місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини.

Вибуху передував невеликий приглушений звук, а через п'ять хвилин з'явився чорний і білий дим. Після пролунав надпотужний вибух, в небо піднявся стовп червоного диму. Зрештою це викликало ударну хвилю, яка завдала величезної шкоди будівлям, розбивши вікна в різних частинах міста. Також є інформація, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла аж до Кіпру (250 кілометрів).

На місце прибули понад 30 команд Червоного Хреста. В мережі пишуть про силу вибуху в кілька десятків тонн тротилу.

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Напад на Анастасію Лугову: в Укрзалізниці полетіли перші голови

Укрзалізниця провела оперативне службове розслідування щодо нападу на Анастасію Лугову в потязі Маріуполь – Київ. У підсумку своєї посади позбувся провідник вагону, в якому їхала жінка – його в Укрзалізниці звинуватили у недбалості, через яку Віталій Рудзько проник у вагон без квитка та спробував зґвалтувати жінку.

Провідниця – винна у тому, що на станції П'ятихатки – Стикова сіла стороння людина у даний потяг, провідниця не контролювала посадку у цей вагон. Стороння особа проникла до даного вагону, знайшла вільне купе та в ньому розмістилася. Квитка ніякого не було,

– наголосив представник Укрзалізниці.

Окрім того, буде звільнено:

начальника потяга;

інструктора поїзних бригад;

старшого майстра вагонного депо резерву провідників.

Також в Укрзалізниці провели додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому.

Щодо компенсації, яку має отримати потерпіла Анастасія Лугова, то наразі ведуть перемовини зі страховою компанією. Страховики, з якими має договір Укрзалізниця, мають компенсувати витрати потерпілій на лікування.

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Курйозне відео зі зйомок "Одного разу під Полтавою"

На Київщині розпочались зйомки нового сезону комедійного серіалу "Одного разу під Полтавою". Незмінною зіркою серіалу стане гуморист Юрій Ткач, який вже встиг розсмішити до сліз своїх прихильників.

Так, актор опублікував серію курйозних роликів зі знімального майданчика. На одному з них він показав, як на роботі можна сумувати за морем. Зокрема, гуморист взяв рупор та просто на знімальному майданчику розіграв імпровізовану сценку, де скеровував уявні байдарки та катамарани.

Та на цьому Юрій Ткач не обмежився. Кумедні гримаси та сценка з виходом багатія до сліз розсмішили його прихильників. Ймовірно, ці кадри залишаться за лаштунками "Одного разу під Полтавою", однак епізоди серіалу будуть не менш кумедними.