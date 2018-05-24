Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии "Боинга" на Донбассе

В Черкассах 24 мая был убит депутат облсовета от "Батькивщины" Сергей Гура. Следствие предоставило новые доказательства причастности России к сбитию "Боинга 777" в небе над Донбассом. СНБО Украины ввел санкции против ряда российских олигархов, СМИ и прочего. В украинских Карпатах официально открыли Бескидский тоннель. Такими были главные новости 24 мая в Украине и мире.

Убийство депутата

В Черкассах убили депутата областного совета от ВО "Батькивщина", экс-заместителя мэра города Сергея Гуру. Инцидент случился во время нападения неизвестного на офис партии "Черкасщане".

Охранник Гуры Владимир пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот применил гранату. По словам Владимира, нападавшим оказался экс-охранник депутата Николай Гончар, который совершил 2 выстрела в район грудной клетки и головы Гуры.

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Смотрите видео с места инцидента в Черкассах, где был убит Сергей Гура:

Сам Гончар потерял сознание и был госпитализирован в третью городскую больницу скорой медицинской помощи.

По данным СМИ, конфликт возник между Гурой, экс-заместителем городского головы Черкасс Анатолием Бондаренко, известным в криминальных кругах под прозвищем "Гурентий" и экс-охранником Николаем Гончаром. Во время столкновения последний угрожал предметом, похожим на гранату, и закрылся в кабинете вместе с депутатом.

Также появилась информация о перестрелке, в результате которой нападавший был ранен.

Новые данные о сбитии "Боинга-777"

Представители объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета "Боинг-777" рейса МН17 обнародовали промежуточные результаты расследования крушения авиасудна в небе над Донбассом.

Данные следователей подтверждают, что самолет рейса МН17 был сбит из установки "Бук", которая в июле 2014 года попала на оккупированную территорию Донбасса с территории России.

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"Наши исследования подтверждают тот факт, что самолет был сбит из "Бука", который попал из Российской Федерации на неподконтрольную территорию", – отметил представитель полиции Нидерландов Уилберт Паулсен.

Смотрите видео по маршруту передвижения российского "Бука", из которого был сбит самолет рейса MH17 над Донбассом:

Он пояснил, что были проанализированы снимки, которые фиксировали передвижение этого "Бука".

Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации,

– отметил представитель следственной группы, добавив, что над расследованием обстоятельств катастрофы МН17 работает по меньшей мере несколько сотен человек.

После публикации расследования спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что новые данные являются доказательством непосредственной ответственности России за крушение авиасудна.

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что теперь есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суде обвинения против причастных к сбитию самолета людей.

Санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украина ввел санкции против медиаструктуры "РИА Новости Украина" и компании ООО "Интерселект", через которую осуществлялась хозяйственная деятельность издания в Киеве.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, запрет на увеличение уставного фонда, а также блокировку доступа к сайту www.rian.com.ua.

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Кроме того, СНБО ввела персональные санкции против отдельных российских олигархов и военных из частной военной компании Вагнера".

Кроме санкций, которые уже действуют, расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; граждан России (следователи, судьи, работники правоохранительных органов), причастных к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; оборонно-промышленного комплекса РФ, а также юридических лиц, причастных к поддержке военной агрессии России и созданию угроз информационной и кибернетической безопасности Украины.

В список санкций внесены также лица, связанные с российской агрессией против Украины, и в отношении которых правительства США и стран Евросоюза применили ограничительные меры.

Согласно решению СНБО от 2 мая 2018 года в целом санкции применены к 756 юридическим и 1748 физическим лицам.

СНБО ввел ряд санкций

В санкционный список СНБО попал и одиозный украинский бизнесмен Сергей Курченко, который находится в международном розыске. В перечне фамилий лиц, к которым применены санкции, Курченко значится как "украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания".

В отношении санкций, которые Украина вводит против Курченко, то это: блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах, полный или частичный запрет осуществления операций с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции согласно настоящему закону.

СНБО ввела санкции на 3 года также против крупнейшей биржи России, частного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС". В частности, заблокированы все активы биржи, вывод капитала из Украины и ограниченно предоставление телекоммуникационных услуг.

Согласно решению СНБО, "Московской бирже" запрещено проводить торговые операции на территории Украины, а национальным регуляторам запрещено выдавать разрешения и лицензии на ввоз в страну валютных и других активов.

Бескидский тоннель

В украинских Карпатах официально открыли новый двухколейный Бескидский тоннель. Первые поезда через него отправятся 25 мая. Длина тоннеля составляет 1 тысячу 765 метров, а глубина – 180 метров. Ширина тоннеля – 10,5 метра, высота – 8,5 метра.

Это – проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз – к Украине. Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы,

– написал на странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Смотрите видео с открытия Бескидского тоннеля:

Реконструкция одноколейного тоннеля в Карпатах на перегоне Бескид – Скотарское длилась с 2013 года. Новый двухколейный Бескидский тоннель сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 километров в час, в то время, как пропускная способность одноколейного тоннеля – до 47 поездов со скоростью 15-40 километров в час.

Общая сметная стоимость строительства по проекту составляет 102 миллиона евро. Гарантия эксплуатации – 100 лет. Старый Бескидский тоннель, построенный в 1886 году, был единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, который проходит по территории Италии, Венгрии, Словакии, Украины и России.