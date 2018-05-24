Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі

У Черкасах 24 травня було вбито депутата облради від "Батьківщини" Сергія Гуру. Слідство надало нові докази причетності Росії до збиття "Боїнга 777" у небі над Донбасом. РНБО України ввела санкції проти низки російських олігархів, ЗМІ та іншого. В українських Карпатах офіційно відкрили Бескидський тунель. Такими були головні новини 24 травня в Україні та світі.

Вбивство депутата

У Черкасах вбили депутата обласної ради від ВО "Батьківщина", екс-заступника мера міста Сергія Гуру. Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани".

Охоронець Гури Володимир намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату. За словами Володимира, нападником виявився екс-охоронець депутата Микола Гончар, який здійснив 2 постріли в район грудної клітини та голови Гури.

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Дивіться відео з місця інициденту у Черкасах, де було вбито Сергія Гуру:

Сам Гончар знепритомнів та був госпіталізований до третьої міської лікарні швидкої медичної допомоги.

За даними ЗМІ, конфлікт виник між Гурою, екс-заступником міського голови Черкас Анатолієм Бондаренком, відомим у кримінальних колах під прізвиськом "Гурентій" і екс-охоронцем Миколою Гончаром. Під час зіткнення останній погрожував предметом, схожим на гранату та зачинився в кабінеті разом з депутатом.

Також з'явилася інформація про перестрілку, в результаті якої нападник був поранений.

Нові дані про збиття "Боїнга-777"

Представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака "Боїнг-777" рейсу МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи авіасудна у небі над Донбасом.

Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014 року потрапила на окуповану територію Донбасу з території Росії.

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"Наші дослідження підтверджують той факт, що літак був збитий з "Бука", який потрапив з Російської Федерації на непідконтрольну територію", – зазначив представник поліції Нідерландів Вілберт Паулсен.

Дивіться відео з маршрутом пересування російського "Бука", з якого було збито літак рейсу MH17 над Донбасом:

Він пояснив, що були проаналізовані знімки, які фіксували пересування цього "Бука".

Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації,

– зазначив представник слідчої групи, додавши, що над розслідуванням обставин катастрофи МН17 працює, щонайменше, кілька сотень людей.

Після публікації розслідування спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що нові дані є доказом безпосередньої відповідальності Росії за катастрофу авіасудна.

У свою чергу Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що тепер є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом прокуратура Нідерландів зможе представити в суді обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб.

Санкції РНБО

Рада національної безпеки і оборони Україна ввела санкції проти медіаструктури "РИА Новости-Україна" та компанії ТОВ "Інтерселект", через яку здійснювалася господарська діяльність видання в Києві.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг, заборону на збільшення статутного фонду, а також блокування доступу до сайту www.rian.com.ua.

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Окрім того, РНБО ввела персональні санкції до окремих російських олігархів і військових з приватної військової компанії "Вагнера".

Окрім санкцій, які вже діють, розширено перелік фізичних осіб, причетних до скоєння протиправної діяльності на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя; громадян Росії (слідчі, судді, працівники правоохоронних органів), причетних до незаконного переслідування і протиправних дій щодо громадян України; оборонно-промислового комплексу РФ, а також до юридичних осіб, причетних до підтримки військової агресії Росії і створення загроз інформаційній та кібернетичній безпеці України.

До списку санкцій внесені також особи, пов'язані з російською агресією проти України, та щодо яких уряди США і країн Євросоюзу застосували обмежувальні заходи.

Згідно з рішенням РНБО від 2 травня 2018 року загалом санкції застосовані до 756 юридичних та 1748 фізичних осіб.



РНБО ввела низку санкцій

До санкційного списку РНБО потрапив і одіозний український бізнесмен Сергій Курченко, який перебуває у міжнародному розшуку. У переліку прізвищ осіб, до яких застосовані санкції, Курченко значиться як "український бізнесмен, власник групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія".

Щодо санкцій, які Україна вводить проти Курченка, то це: блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України. заборона участі в приватизації, оренди державного майна резидентами іноземної держави і особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах, повна або часткова заборона здійснення операцій з цінними паперами, емітентами яких є особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до цього закону.

РНБО ввела санкції на 3 роки також проти найбільшої біржі Росії, приватного акціонерного товариства "Московська біржа ММВБ-РТС". Зокрема, заблоковано всі активи біржі, виведення капіталу з України та обмежено надання телекомунікаційних послуг.

Згідно з рішенням РНБО, "Московській біржі" заборонено проводити торговельні операції на території України, а національним регуляторам заборонено видавати дозволи та ліцензії на ввезення до країни валютних та інших активів.

Бескидський тунель

В українських Карпатах офіційно відкрили новий двоколійний Бескидський тунель. Перші поїзди через нього вирушать 25 травня. Довжина тунелю становить 1 тисячу 765 метрів, а глибина а 180 метрів. Ширина тунелю – 10,5 метра, висота – 8,5 метра.

Це – проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз – до України. Тут проходить до 40% наших транзитних вантажів у напрямку Західної і Центральної Європи,

– написав на сторінці в Facebook президент України Петро Порошенко.

Дивіться відео з відкриття Бескидського тунелю:

Реконструкція одноколійного тунелю в Карпатах на перегоні Бескид - Скотарське тривала з 2013 року. Новий двоколійний Бескидський тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу зі швидкістю 60-70 кілометрів на годину, у той час, як пропускна здатність одноколійного тунелю – до 47 поїздів зі швидкістю 15-40 кілометрів на годину.

Загальна кошторисна вартість будівництва за проектом становить 102 мільйони євро. Гарантія експлуатації – 100 років. Старий Бескидський тунель, побудований 1886 року, був єдиною одноколійною ділянкою на всій довжині V Критського коридору, що проходить територією Італії, Угорщини, Словаччини, України та Росії.