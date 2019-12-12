Главные новости 12 декабря: кто и как мог убить Шеремета, особый статус Донбасса продлен

Полиция сообщила о задержании новых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Верховная Рада одобрила законопроект, которым на год продлила действие особого порядка местного самоуправления на Донбассе. "Свободовца" Алексея Кайду, который подрался со "слугой народа" в Раде, отпустили на поруки. Такими были главные новости 12 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Убийство Шеремета: новые громкие результаты расследования

Днем 12 декабря глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета. Впоследствии стало известно, что речь идет о задержании ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко, волонтерши Юлии Кузьменко и военного медика Яны Дугарь. Кроме того, в убийстве Павла Шеремета подозревают еще 2 человек: Владислава и Инну Грищенко – их полиция задержала 7 ноября. Итак, всего в этом деле фигурируют 5 человек.

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По версии следствия, Яна Дугарь вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Антоненко и Кузьменко заметили на месте событий в ночь перед убийством журналиста. Именно Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета. Интересен и тот, факт, что Антоненко подозревают в причастности к взрывам на Херсонщине, и через него правоохранителям удалось выйти на Кузьменко.

Что касается Грищенко, то они находятся под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака, которое так и не произошло в Косово на Ивано-Франковщине. Вероятно, Владислав Грищенко занимался изготовлением взрывчатки, которую заложили под авто Шеремета.

Добавим, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля. Следствие выделяло 4 главные версии мотивов убийства:

• профессиональная журналистская деятельность,

• личные неприязненные отношения,

• дестабилизация обстановки в Украине,

• ошибка объектом (авто, в котором ехал Шеремет и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле, гражданской жене погибшего).

Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

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Продлили закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Свои голоса за документ отдали 320 народных депутатов, против проголосовали 20 народных избранников.

Соответствующий законопроект в парламенте регистрировали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый его заместитель Александр Корниенко. Согласно тексту законопроекта, в законе об особом статусе Донбасса только заменили цифры "2019" цифрами "2020". То есть действие закона продлили на год.

Замена отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на 1 год – до 31 декабря 2020 года включительно продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО и создаст дополнительные временные возможности для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и устава ООН,

– зачитал рекомендацию комитета Рады председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

В пропрезидентской фракции "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте, считают, что непродление его действия со стороны Украины означало бы ее односторонний и несогласованный выход из минских договоренностей

По словам представительницы этой политсилы Роксоланы Пидласы, невозможно рассматривать закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе отдельно от минского процесса. В то же время она подчеркнула, что "Минск" не устраивает "слуг народа".

"Наша фракция и команда президента видят все недостатки "Минска" и все проблемы, которые туда заложены. То, что Путин так активно поддерживает "Минск" и возражает против его пересмотра, лишь подтверждает это мнение", – отметила нардепка в комментарии 24 каналу.

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Драка с участием "слуги народа" в Раде: Кайду отпустили на поруки

Печерский райсуд Киева вечером 12 декабря избирал меру пресечения бывшему народному депутату, "свободовцу" Алексею Кайде за драку с действующим нардепом Андреем Богданцем в стенах парламента. Так, прокуроры просили для Каиды 2 месяца за решеткой, однако суд отдал политика на личные поруки нардепов.

Отметим, что в дом семьи Алексея Кайды в Киеве еще в 5 утра пришли правоохранители. Они настаивали на проведении обысков в квартире политика и задержали его.

Впоследствии стало известно об объявлении ему подозрения. Так, Алексея Кайду подозревают в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Андрею Богданцу (санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 7 лет тюрьмы).

Кто такой Алексей Кайда?

Бывший депутат Верховной Рады 7 созыва. С 2009 по 2012 год занимал должность главы Тернопольского областного совета. Участвовал в АТО (с августа 2014 года). Действующий заместитель председателя Ивано-Франковского городского совета.



В светские хроники попал после своего кратковременного брака с известной украинской биатлонисткой Еленой Пидгрушной. Впрочем, пара развелась, не прожив вместе и 3 лет.

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