Головні новини 12 грудня: хто та як міг убити Шеремета, особливий статус Донбасу продовжено

Поліція повідомила про затримання нових підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Верховна Рада схвалила законопроєкт, яким на рік продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на Донбасі. "Свободівця" Олексія Кайду, який побився зі "слугою народу" в Раді, відпустили на поруки. Такими були головні новини 12 грудня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вбивство Шеремета: нові гучні результати розслідування

Удень 12 грудня очільник МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Згодом стало відомим, що мовиться про затримання ветерана війни на Донбасі Андрія Антоненка, волонтерки Юлії Кузьменко та військового медика Яни Дугарь. Крім того, у вбивстві Павла Шеремета підозрюють ще 2 особи – Владислава та Інну Грищенків: їх поліція затримала 7 листопада. Отже, загалом у цій справі фігурують 5 осіб.

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За версією слідства, Яна Дугарь вела фотозйомку у межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Антоненка та Кузьменко помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку під автомобіль Шеремета. Цікавим є і той, факт, що Антоненка підозрюють у причетності до вибухів на Херсонщині, і через його особу правоохоронцям вдалося вийти на Кузьменко.

Щодо Грищенків, то вони перебувають під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося у Косові на Франківщині. Ймовірно, Владислав Грищенко займався виготовленням вибухівки, яку заклали під авто Шеремета.

Додамо, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Слідство виділяло 4 головні версії мотивів вбивства:

• професійна журналістська діяльність,

• особисті неприязні стосунки,

• дестабілізація обстановки в Україні,

• помилка об'єктом (авто, в якому їхав Шеремет та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі, цивільній дружині загиблого).

Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

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Продовжили закон про особливий статус Донбасу

Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Свої голоси за документ віддали 320 народних депутатів, проти проголосували 20 народних обранців.

Відповідний законопроєкт у парламенті реєстрували керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і перший його заступник Олександр Корнієнко. Згідно з текстом законопроєкту, у законі про особливий статус Донбасу тільки замінили цифри "2019" цифрами "2020". Тобто дію закону продовжили на рік.

Заміна позначки року з 2019 на 2020 дозволить ще на 1 рік – до 31 грудня 2020 року включно продовжити можливість тимчасового запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО і створить додаткові часові можливості для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО на основі принципів та норм міжнародного права і статуту ООН,

– зачитав рекомендацію комітету Ради голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

У пропрезидентській фракції "Слуга народу", яка має більшість у парламенті, вважають, що непродовження його дії з боку України означало б її односторонній та непогоджений вихід з мінських домовленостей

За словами представниці цієї політсили Роксолани Підласи, неможливо розглядати закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі окремо від мінського процесу. Водночас вона підкреслила, що "Мінськ" не влаштовує "слуг народу".

"Наша фракція та команда президента бачать всі недоліки "Мінську" й усі проблеми, які туди закладено. Те, що Путін так активно підтримує "Мінськ" і заперечує проти його перегляду, лише підтверджує цю думку", – зазначила нардепка у коментарі 24 каналу.

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Бійка за участю "слуги народу" в Раді: Кайду відпустили на поруки

Печерський райсуд Києва ввечері 12 грудня обирав запобіжний захід колишньому народному депутату, "свободівцю" Олексію Кайді через бійку з чинним нардепом Андрієм Богданцем у стінах парламенту. Так, прокурори просили для Кайди 2 місяці за ґратами, однак суд віддав політика на особисті поруки нардепів.

Зазначимо, що до помешкання сім’ї Олексія Кайди у Києві ще о 5 ранку прийшли правоохоронці. Вони наполягали на проведенні обшуків у квартирі політика та затримали його.

Згодом стало відоми про оголошення йому підозри. Так, Олексія Кайду підозрюють у завданні тілесних ушкоджень народному депутату України Андрію Богданцю (санкція статті передбачає покарання – від 4 до 7 років в’язниці).

Хто такий Олексій Кайда? Колишній депутат Верховної Ради 7 скликання. З 2009 по 2012 рік обіймав посаду очільника Тернопільської обласної ради. Брав участь в АТО (з серпня 2014 року). Чинний заступник голови Івано-Франківської міської ради.



У світські хроніки потрапив після свого короткотривалого шлюбу з відомою українською біатлоністкою Оленою Підгрушною. Втім, пара розлучилась, не проживши разом і 3 років.

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Як вберегти свою дитину взимку

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