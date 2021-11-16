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Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"

Источник: Bundesnetzagentur

В Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил создать дочернюю компанию.

Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании,

– объяснили в регуляторе.

Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся 4-месячный период, который установлен законом. Далее будут готовить проект решения, который и предоставят Еврокомиссии.

Обратите внимание! На фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяча метров кубических стоит 1 041 доллар.

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В доме престарелых в Днепре произошел трагический пожар

Источник: телеграм Людмилы Денисовой

В доме для престарелых в Днепре произошла трагедия – во время пожара погибли 5 женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Выяснилось, что возгорание произошло на втором этаже в частном доме престарелых "Тепло любимых".

Вызвали возгорание проблемы с электропроводкой на этаже, где находились лежачие люди. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что:

в доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет. Среди них было 23 лежачих;

по ее поручению дом для престарелых посетила ее представительница в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова;

пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. Сейчас пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенное в Днепре.

В полиции сообщили, что задержали администратора этого дома для пожилых людей. Трагедию расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели. Она предусматривает до 8 лет заключения.

Обратите внимание! Людмила Денисова отметила, что в 2021 году работники офиса омбудсмена осуществили 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные заведения разных типов. В частности, 29 раза наведались в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав людей, которые там находятся. В 90% таких визитов зафиксировали нарушения противопожарных норм.

Конфликт Армении и Азербайджана обострился

Источник: Haqqin

С 15 ноября Армения и Азербайджан обмениваются обстрелами. Во время обострения на границе получили ранения несколько военных. СМИ сообщили, что 6 военнослужащих Армении попали в плен.

В Минобороны Армении заявили, что стрельба произошла в районе горы Цицернакар в Сюникской области. Применяли артиллерию и бронетехнику. В Ереване отметили: ситуация очень напряженная. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в провокациях.

Ситуацию в зоне противостояния контролируют военные Азербайджана. Официальный Баку заявил, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Кельбаджарском, Товузском, Гедабецком и Агстафинском районах.

Заявления Армении и Азербайджана касательно обострения ситуации:

власти Армении заявили, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию. В Баку эту информацию опровергли;

впоследствии в Армении заявили, что потеряли контроль над двумя постами на границе после нападения Азербайджана. При этом Баку уверяет, что армянские военные сами оставили позиции;

в результате перестрелок на границе Азербайджана и Армении продолжают гибнуть люди. Ереван заявил, что во время боев погибли 15 армянских военных, а еще 12 попали в плен. При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что отбили контратаку вооруженных сил Армении.

Обратите внимание! В ноябре 2020 года, после более чем 2 месяцев боев, страны заключили мирное соглашение. Министра обороны Армении Аршака Карапетяна уволили, его должность занял вице-премьер Сурен Папикян. С 15 ноября активные обстрелы между сторонами не утихают. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.

На Луганщине убили 24-летнего патрульного полицейского

Источник: фейсбук Татьяны Погукай

На Луганщине 16 ноября убили 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова. Погибший с 2017 года работал в полиции.

Тело полицейского нашли на территории административного здания.

Местные жители уточнили, что во дворе школы.

На месте убийства правоохранители обнаружили следы борьбы.

Кроме того, у убитого не было табельного оружия. Вероятно, его забрал напавший.

Сотрудники Национальной полиции, ГБР, Управления патрульной полиции и внутренней безопасности начали следствие.

К убийству причастен работник Патрульной полиции

Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. К убийству причастен работник Патрульной полиции. Именно поэтому, по решению прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства.

В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Источник: КГГА

В КГГА говорят, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Новые тарифы предлагают установить 1 января.

Цены за проезд повысят во всех видах транспорта: метро, трамвае, троллейбусе и автобусе.

Разовый билет будет стоить 20 гривен

Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

Для киевлян, которые покупают электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (в случае покупки 50 поездок) до 20 гривен (в случае покупки 1 – 9 поездок).

Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. К тому же в столице по-прежнему будут действовать льготы для всех социально уязвимых категорий населения.

Более того, 16 ноября начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.

Важно! 24 канал начинает очень важный и одновременно очень тяжелый проект – " Голод и мор: Память поколений".

Первый текст из цикла – жуткая история села Писаревка, которое пережило Голодомор.

Второй – сериал о Голодоморе, который в тиктоке сняла 26-летняя блогерша из Одессы Алина Алиева, в котором история главной героини основана на рассказе ее прабабушки.