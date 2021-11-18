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Покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко

Источник: 24 канал

Группа злоумышленников планировала совершить покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. Министр внутренних дел Денис Монастырский на брифинге 18 ноября рассказал, что заказчиками покушения были 2 человека – гражданин США и гражданка Украины.

Покушение было связано с деятельностью Романа Лещенко в 2018 году, до того, как он получил государственную должность. Монастырский пояснил, что заказчики покушения пытались:

отобрать у него имущество,

якобы выбить долги.

Глава МВД добавил, что заказчик сначала заказал одно похищение и убийство коллектора, который "выбивал" долги с партнера этого американца, с которым тот работал в 2018 году.

Этот коллектор, по словам главы МВД, взял у американца 150 тысяч долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить. Исполнителем преступления был киллер, которого нашла украинка.

Выполнения этого заказа и "доказательства" имитировали правоохранители. На кадрах глава МВД показал, как именно сымитировали убийство и якобы захоронение гражданина.

Лещенко – "следующий заказ"

Далее злоумышленники сразу "обратились за следующим заказом". Следующая жертва – человек, "с которым они сотрудничали и у которого пытались отобрать имущество и выбить мнимые долги, которые были в 2018 году". Как раз им и был Роман Лещенко. Денис Монастырский рассказал, что:

17 ноября вечером заказчик и киллер встретились в ресторане. Именно там они "обсудили всю оперативную ситуацию заказа";

киллеру заплатили 20 тысяч долларов задатка. По словам главы МВД, гражданин США должен был уехать из Украины, и тогда должны были совершить преступление;

позже этого человека задержали, а впоследствии проинформировали о преступлении Романа Лещенко.

Монастырский пояснил, что за такие преступления предусмотрено пожизненное заключение. Начальник Нацполиции Игорь Клименко заявил, что сейчас заказчики находятся в СИЗО. Решают вопрос об избрании им меры пресечения.

Обратите внимание! Сам Роман Лещенко рассказал, что его семье неоднократно угрожали. Он связывает это со своей политической деятельностью: "Мы разоблачили много фактов о двойной приватизации, незаконного перевода государственной земли в частную собственность, все эти схемы связаны с возвращением земель Минобороны. Мы ведем следственные действия в отношении сотен должностных лиц". Поэтому Лещенко шокирован тем, что причиной для нападения стала его деятельность в 2017 году.

Брифинг Дениса Монастырского: смотрите видео

Рада одобрила законопроект о "тысяче для вакцинированных"

Источник: 24 канал

Верховная Рада в четверг, 18 ноября, одобрила в первом чтении законопроект о "тысяче для вакцинированных". "За" отдали свои голоса 259 народных избранников.

О соответствующей инициативе Владимир Зеленский рассказал 15 ноября. Ее цель – поощрить украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что процедуру выдачи денег необходимо запустить в максимально короткие сроки. В 2021 году государство выделит 3 миллиарда гривен. Этой суммы должно хватить, чтобы свою тысячу гривен получили 3 миллиона вакцинированных украинцев. Кроме того, по меньшей мере 3 миллиарда выделят также в 2022 году.

Позиция и Кабмина, и Верховной Рады, и президента, что будем просить выделять столько денег, сколько нужно, чтобы все, кто сделал 2 прививки, получили свои деньги,

– заявила Пидласа.

Политик отметила, что сейчас в Украине – около 8 миллионов вакцинированных украинцев.

Тысяча гривен для вакцинированных людей: что известно

15 ноября президент записал видеообращение, в котором заявил, что каждый вакцинированный украинец сможет получить тысячу гривен через приложение "Дия".

По словам Зеленского старт программы запланировали на 19 декабря. Предварительно известно, что эту тысячу гривен можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билет в театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, за эти деньги можно будет купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

Впоследствии спикер Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что исчерпывающий список с перечнем товаров и услуг объявят в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт.

Он также добавил, что тысячу гривен получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации. Одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя – у всех остальных.

Гибель детей в Винницкой и Хмельницкой областях

Источник: Нацполиция

В селе Марьяновка Винницкой области в сельском доме погибла целая семья – 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети в возрасте 6, 8, 9 и 11 лет.

В полицию обратилась староста села и сообщила, что в частном доме обнаружили мертвыми семью.

По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь тление неисправной проводки в доме,

– рассказали правоохранители.

В ведомстве пытаются выяснить все обстоятельства в рамках открытого уголовного производства по факту условного убийства с отметкой "несчастный случай".

Спасатели рассказали, что сотрудники полиции и следственно-оперативная группа установили – помещение дома было сильно задымлено в результате возгорания на кухне.

"Вероятная причина гибели – отравление продуктами горения. На месте происшествия работают специалисты полиции и опытно-испытательная лаборатория ГСЧС", – рассказали спасатели.

Впоследствии стало известно, что уцелел один 14-летний сын Игорь, который не ночевал дома, потому что был у бабушки – именно это и спасло ему жизнь. Родных мертвыми нашел именно он.

Четверо детей погибли в Хмельницкой области

На Хмельнитчине в селе Медисовка Хмельницкого района 17 ноября, в огне погибли четверо детей. Пожар вспыхнул в частном одноэтажном жилом доме.

Все погибшие – дети 2015 – 2021 года рождения. Пламя удалось обуздать до прибытия спасателей. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.

Пресс-служба полиции сообщила, что жертвами пожара стали:

двое мальчиков (5 и 2 лет);

две девочки (6 лет и 7 месяцев).

Их родители не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печки, которая отапливала комнату. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Сейчас установлено, что возгорание произошло в той комнате, где спали дети. Родители, которые находились в соседней комнате, не пострадали,

– говорится в сообщении.

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий рассказал, что родители малышей не находились в сложных жизненных обстоятельствах. Мама заботилась о детях, а у отца были временные подработки. Иногда за мужем замечали единичные случаи злоупотреблением алкоголем.

Супруги держали небольшое хозяйство: коров и поросят. В селе – безработица, но родители старались дать своим детям достойный уровень жизни. Помогала внукам также бабушка по папиной линии.

В день трагедии мама была с детьми дома, а папа ушел в лес. Впоследствии мужчина выпил с друзьями, а затем вернулся домой. Супруги смотрели телевизор, дети спали в соседней комнате.

Начальник полиции области Руслан Герасимчук рассказал, что комнату отапливали печкой.

Не выключая телевизор, супруги уснули. Однако через некоторое время мужчину разбудил запах дыма. Отец бросился к детям и вынес малышей на двор. Однако спасать их было поздно.

В крови отца обнаружили 0,89 промилле алкоголя. В областной прокуратуре убеждены: к трагедии привело легкомысленное отношение родителей к своим обязанностям.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших детей.



Украинских нацгвардейцев отправили на охрану границы с Беларусью

Источник: МВД Украины

МВД перенаправило дополнительные силы Нацгвардии на украинско-белорусскую границу. Бойцы Нацгвардии должны помочь подразделениям Государственной пограничной службы и Национальной полиции контролировать ситуацию на границе.

Всего к усиленной охране государственной границы должны привлечь примерно 8,5 тысяч военнослужащих.

Как рассказали в МВД, бойцов Нацгвардии разместят на направлениях потенциального движения незаконных мигрантов из Беларуси. По словам командующего НГУ генерал-полковника Николая Балана, сейчас налажено четкое взаимодействие между всеми ведомствами и просчитаны вероятные направления, на которых должно быть усилено внимание.

Для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии будут использовать беспилотники. Также для быстрого перемещения личного состава, оперативного реагирования и наблюдения будут привлекать собственную авиацию,

– отметил Балан.

Согласно решению СНБО по усилению охраны границы, дополнительные силы МВД Украины привлекут, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости и предотвратить возможные провокации.

На границе погиб 1-летний ребенок

Источник: Polsat News

В ночь на 18 ноября, примерно в 02:00 спасатели Польского центра международной помощи получили сообщение о людях в лесу.

На месте спасатели обнаружили обезвоженного и голодного мужчину с сильной болью в животе.

Также в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была рваная рана на руке, а у женщины – колотая на голени. Но хуже всего – с ними был уже неживой 1-летний ребенок.

По информации спасателей, сирийцы бродили по лесу более 1,5 месяца.

Коротко о ситуации на польско-белорусской границе