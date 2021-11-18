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Замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка

Джерело: 24 канал

Група зловмисників планувала здійснити замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 18 листопада розповів, що замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України.

Замах був пов'язаний із діяльністю Романа Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. Монастирський пояснив, що замовники замаху намагалися:

відібрати у нього майно,

нібито вибити борги.

Очільник МВС додав, що замовник спершу замовив одне викрадення та вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році.

Цей колектор, за словами очільника МВС, взяв у американця 150 тисяч доларів, які не повернув, через що той вирішив його вбити. Виконавцем злочину був кілер, якого знайшла українка.

"Виконання" цього замовлення та "докази" імітували правоохоронці. На кадрах очільник МВС показав, як саме зімітували вбивство та нібито поховання громадянина.

Лещенко – "наступне замовлення"

Далі зловмисники відразу "звернулись по наступне замовлення". Наступна жертва – людина, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році". Якраз нею і був Роман Лещенко. Денис Монастирський розповів, що:

17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення";

кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку. За словами голови МВС, громадянин США мав виїхати з України, й тоді мали здійснити злочин;

після цього цю особу затримали, а згодом поінформували про злочин Романа Лещенка.

Монастирський пояснив, що за такі злочини передбачене довічне ув'язнення. Начальник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що наразі замовники перебувають у СІЗО. Вирішують питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Сам Роман Лещенко розповів, що його сім'ї неодноразово погрожували. Він пов'язує це зі своєю політичною діяльністю: "Ми викрили багато фактів щодо подвійної приватизації, незаконного переведення державної землі в приватну власність, усі ці схеми пов'язані із поверненням земель Міноборони. Ми ведемо слідчі дії щодо сотень посадовців". Тому Лещенко шокований тим, що причиною для нападу стала його діяльність у минулому.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео

Рада схвалила законопроєкт про "тисячу для вакцинованих"

Джерело: 24 канал

Верховна Рада у четвер, 18 листопада, схвалила у першому читанні законопроєкт про "тисячу для вакцинованих". "За" віддали свої голоси 259 народних обранців.

Про відповідну ініціативу Володимир Зеленський розповів 15 листопада. Її мета – заохотити українців вакцинуватися від коронавірусу.

Нардепка від "Слуги народу" Роксолана Підласа заявила, що процедуру видачі грошей необхідно запустити у максимально короткі терміни. У 2021 році держава виділить 3 мільярди гривень. Цієї суми має вистачити, щоб свою тисячу гривень отримали 3 мільйони вакцинованих українців. Окрім того, щонайменше 3 мільярди виділять також у 2022 році.

Позиція і Кабміну, і Верховної Ради, і президента, що проситимемо виділяти стільки грошей, скільки потрібно, щоб всі, хто зробив 2 щеплення, отримали свої гроші,

– заявила Підласа.

Політикиня зауважила, що наразі в Україні – близько 8 мільйонів вакцинованих українців.

Тисяча гривень два вакцинованих людей: що відомо

15 листопада президент записав відеозвернення, у якому заявив, що кожен вакцинований українець зможе отримати тисячу гривень через додаток "Дія".

За словами Зеленського старт програми запланували на 19 грудня. Попередньо відомо, що цю тисячу гривень можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, квиток у театр, музей, концертний зал чи виставковий центр. Окрім того, за ці гроші можна буде купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Згодом речник Зеленського Сергій Никифоров розповів, що вичерпний список з переліком товарів та послуг оголосять найближчим часом, але узагальнено це культура, мандри та спорт.

Він також додав, що тисячу гривень отримають усі українці, які пройшли повний курс вакцинації. Однією дозою у випадку Johnson & Johnson чи двома – в усіх інших.

Загибель дітей на Вінниччині та Хмельниччині

Джерело: Нацполіція

У селі Мар'янівка, що на Вінниччині, в сільському будинку загинула ціла родина – 44-річний чоловік, його 34-річна дружинп та їхні діти віком 6, 8, 9 та 11 років.

У поліцію звернулась староста села й повідомила, що в приватному будинку виявили мертвими сім'ю. Слідчо-оперативна група поліції та криміналісти проводили першочергові слідчі дії на місці трагедії.

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у будинку,

– розповіли правоохоронці.

У відомстві намагаються з'ясувати всі обставини в межах відкритого кримінального провадження за фактом умовного вбивства з відміткою "нещасний випадок".

Рятувальники розповіли, що працівники поліції та слідчо-оперативна група встановили – приміщення будинку було сильно задимлене унаслідок займання на кухні.

"Ймовірна причина загибелі – отруєння продуктами горіння. На місці події працюють фахівці поліції та дослідно-випробувальна лабораторія ДСНС", – розповіли рятувальники.

Згодом стало відомо, що вцілів один 14-річний син Ігор, який не ночував вдома, бо був у бабусі – саме це й врятувало йому життя. Рідних мертвими знайшов саме він.

Четверо дітей загинули на Хмельниччині

На Хмельниччині в селі Медисівка Хмельницького району 17 листопада, у вогні загинули четверо дітей. Пожежа спалахнула у приватному одноповерховому житловому будинку.

Усі загиблі – діти 2015 – 2021 року народження. Полум'я вдалося приборкати до прибуття рятувальників. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 метрів квадратних.

Пресслужба поліції повідомила, що жертвами пожежі стали:

двоє хлопчиків (5 та 2 років);

двоє дівчаток (6 років та 7 місяців).

Їхні батьки не постраждали. За попередніми даними, причиною пожежі стала несправність пічки, яка опалювала кімнату. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Наразі встановлено, що займання сталося в тій кімнаті, де спали діти. Батьки, які перебували у сусідній кімнаті, не постраждали,

– мовиться у повідомленні.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій розповів, що батьки малюків не перебували у складних життєвих обставинах. Мама піклувалася про діток, а тато мав тимчасові підробітки. Іноді за чоловіком помічали поодинокі випадки зловживанням алкоголем.

Подружжя тримало невелике господарство: мали корів та поросят. У селі – безробіття, але батьки старалися дати своїм дітям гідний рівень життя. Допомагала онукам також бабуся по татовій лінії.

У день трагедії мама була з дітьми вдома, а тато пішов до лісу. Згодом чоловік випив з друзями, а тоді повернувся додому. Подружжя дивилося телевізор, діти спали у сусідній кімнаті.

Начальник поліції Хмельниччини Руслан Герасимчук розповів, що кімнату опалювали грубкою.

Не вимикаючи телевізор, подружжя заснуло. Однак через певний час чоловіка розбудив запах диму. Тато кинувся до дітей й повиносив малюків на подвір'я. Однак рятувати їх було запізно.

У крові батька виявили 0,89 проміле алкоголю. В обласній прокуратурі переконані: до трагедії призвело легковажне відношення батьків до своїх обов'язків.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих малюків.

Українських нацгвардійців відправили на охорону кордону з Білоруссю

Джерело: МВС України

МВС перенаправило додаткові сили Нацгвардії на українсько-білоруський кордон. Бійці Нацгвардії мають допомогти підрозділам Державної прикордонної служби та Національної поліції контролювати ситуацію на кордоні.

Загалом до посиленої охорони державного кордону мають залучити приблизно 8,5 тисяч військовослужбовців.

Як розповіли у МВС, бійців Нацгвардії розмістять на напрямках потенційного руху незаконних мігрантів з Білорусі. За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, наразі налагоджена чітка взаємодія між усіма відомствами та прораховані ймовірні напрямки, на яких має бути посилена увага.

Для моніторингу місцевості та обстановки підрозділи Нацгвардії використовуватимуть безпілотники. Також для швидкого переміщення особового складу, оперативного реагування та спостереження залучатимуть власну авіацію,

– зазначив Балан.

Згідно з рішенням РНБО щодо посилення охорони кордону, додаткові сили МВС України залучать, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби та запобігти можливим провокаціям.

На польсько-білоруському кордоні загинула 1-річна дитина

Джерело: Polsat News

У ніч на 18 листопада, приблизно о 02:00 рятувальники Польського центру міжнародної допомоги отримали повідомлення про людей у лісі.

На місці рятувальники виявили зневодненого та голодного чоловіка з сильним болем у животі.

Також допомоги потребувала сирійська пара. У чоловіка була рвана рана на руці, а у жінки – колота на гомілці. Та найгірше – з ними була вже нежива 1-річна дитина.

За інформацією рятувальників, сирійці блукали лісом понад 1,5 місяця.

Коротко про ситуацію на польсько-білоруському кордоні