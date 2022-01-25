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Протест ФЛП под Верховной Радой перерос в масштабные стычки

Источник: 24 канал

Предприниматели 25 января пришли к помещению Верховной Рады из-за законопроекта №5866-1, который предлагает восстановить право ФЛП 1 – 4 групп не применять регистратор расчетных операций (проще говоря, кассовый аппарат – 24 канал) в отношении товаров и услуг, стоимость единицы которых не превышает 1 минимальной заработной платы.

Во время протеста несколько раз произошли стычки между силовиками и протестующими. В частности:

утром между протестующими и полицией начались столкновения и к автозакам отвели 5 человек;

впоследствии митингующие пытались дважды штурмовать здание Рады. Людей оттесняла полиция;

в конце они стояли под помещением парламента, где продолжалось заседание;

ориентировочно в 16 часов возобновились стычки между полицейскими и активистами "SaveФЛП".

В телеграм-каналах написали, что пострадали 2 журналиста, 2 оператора и протестующий. Позже полиция захватила сцену протестующих и пыталась ее демонтировать. Однако люди снова установили контроль над ней. Против митингующих применяли слезоточивый газ.

Между митингующими и полицией вспыхнули стычки / Фото Алины Туришин, 24 канал, "Радио Свобода"

Пострадал и силовик. На обнародованном видео видно, как коллеги отводят одного из полицейских подальше от толпы.

Силовики напали на журналистов: смотрите видео

Правоохранители также пострадали: смотрите видео

СМИ сообщили, что нардепы Верховной Рады были эвакуированы из здания парламента через подземный переход. Там якобы есть специальный выход для таких случаев.

Вечером 25 января ФЛП прекратили протест, однако пообещали прийти 26 января. По данным СМИ, 19 протестующих задержали правоохранители. Однако их якобы отпустили – за них заплатили штраф. Однако в полиции заявили, что впоследствии обнародуют официальную информацию.

В Украину прибыла третья партия военной помощи от США

Источник: 24 канал

В Украину прибыла третья партия американского оружия. В этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.

Перед этим в кулуарах Верховной Рады Алексей Резников рассказывал, что в третьей партии помощи должно быть летальное вооружение.

Наконец-то наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 миллионов долларов,

– объяснил Резников.

Кстати, на фоне угрозы нападения Кремля США в конце 2021 года согласовали Украине 200 миллионов долларов помощи. Наше государство получило:

22 января – 90 тонн летального оружия;

23 января – более 80 тонн летального вооружения.

Киев получил новую помощь от Штатов / Фото Валентины Полищук, 24 канал





США предоставили ВСУ летальное вооружение / Фото Валентины Полищук, 24 канал





Это уже третья партия помощи в январе 2022 года / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обратите внимание! Помощь Украине также уже оказала Великобритания. Многие страны уже согласовали и предоставят ее в ближайшее время Подробнее об оружии для ВСУ читайте здесь.

Рада обратилась к ООН и ЕС из-за шантажа России

Источник: 24 канал

В Верховной Раде поддержали проект обращения по поводу шантажа России военной агрессией. Документ будет направлен Евросоюзу, ООН, а также правительствам и парламентам других стран. В обращении предлагают признать, что:

требования России к международным партнерам являются нарушением как украинского, так и международного законодательства;

Москва таким образом стремится воспрепятствовать евроатлантическим стремлениям Украины.

Инициаторами постановления выступило руководство Верховной Рады.

Ничем не оправданные амбиции России, которая в нарушение всех международных договоренностей, пытается силовыми методами удовлетворить свои имперские аппетиты на постсоветском пространстве, стали реальной угрозой мирному развитию, суверенитету и территориальной целостности Украины,

– сказал Стефанчук.

Спикер подчеркнул, что предлагаемые в документе меры будут способствовать консолидации международных усилий по недопущению агрессии России не только против Украины, но и против Центрально-Восточной Европы.

Обратите внимание! Россия стянула войска к границе с Украиной. 24 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что там находится около 109 тысяч российских военных. Более того, их сопровождают около 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих. Однако призвал украинцев сохранять спокойствие.

Владимир Зеленский снова обратился к украинцам

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский 25 января обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения войск России в Украину. Президент в очередной раз призвал людей не паниковать.

На что действительно реагировать? Кому верить? Верьте Украине и знайте главное – в конце этого дня все, что вам действительно полезно и нужно знать, звучит коротко: за прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируется,

– подчеркнул украинский лидер.

Он признал, что на Донбассе есть обстрелы и нарушения режима прекращения огня, а российские войска возле наших границ не исчезли. Но самое главное, как сказал президент, в Украине 0 погибших и 0 раненых.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

В центре Киева устроили стрельбу под СБУ

Источник: 24 канал

В центре столицы, на улице Владимирской, вооруженный парень устроил стрельбу среди дня 25 января. Свидетели говорят, что это произошло под Главным управлением СБУ.

На сайте полиции Киева отметили, что:

конфликт возник между работниками охраны финансового учреждения и неизвестными молодыми людьми;

вероятно, речь идет об активистах организации "Український стяг";

полиция приступила к расследованию разборок;

к счастью, никто не пострадал.

Впрочем, прибывшие на место происшествия полицейские задержали двух особо активных участников разборок и открыли уголовное производство по факту хулиганства. Поскольку в деле фигурирует огнестрельное оружие, виновнику может грозить 3 – 7 лет лишения свободы.

Эксклюзивный фоторепортаж 24 канала с места стрельбы читайте здесь.

Разборки проходили неподалеку от здания Главного управления СБУ / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Следователи прибыли на место сразу после инцидента / Фото Дарьи Вереневой, 24 канал

Двое особо активных участников разборок задержаны / Фото полиции Киева

Полиция расследует обстоятельства стрельбы на улице Владимирской в Киеве: видео