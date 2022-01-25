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Протест ФОПів під Верховною Радою переріс у масштабні сутички
Джерело: 24 канал
Підприємці 25 січня прийшли до приміщення Верховної Ради через законопроєкт №5866-1, який пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати реєстратор розрахункових операцій (простіше кажучи, касовий апарат – 24 канал) щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати.
Під час протесту декілька разів відбулись сутички між силовиками та протестувальниками. Зокрема:
- вранці між протестувальниками та поліцією почались сутички й до автозаків відвели 5 осіб;
- згодом мітингувальники намагались двічі штурмувати будівлю Ради. Людей відтісняла поліція;
- врешті вони стояли під приміщенням парламенту, де тривало засідання;
- орієнтовно о 16 годині відновились сутички між поліцейськими і активістами "SaveФОП".
У телеграм-каналах написали, що постраждали 2 журналісти, 2 оператори та протестувальник. Згодом поліція захопила сцену протестувальників та намагалась її демонтувати. Проте люди знову встановили контроль над нею. Проти мітингувальників застосовували сльозогінний газ.
Між мітингувальниками та поліцією спалахнули сутички / Фото Аліни Туришин, 24 канал,"Радіо Свободи"
Постраждав й силовик. На оприлюдненому відео видно, як колеги відводять одного з правоохоронців подалі від натовпу.
Силовики напали на журналістів: дивіться відео
Правоохоронці також постраждали: дивіться відео
ЗМІ повідомили, що нардепів Верховної Ради евакуювали з будівлі парламенту через підземний перехід. Там, мовляв, є спеціальний вихід для таких випадків.
Ввечері 25 січня ФОПи припинили протест, проте пообіцяли прийти 26 січня. За даними ЗМІ, 19 учасників протесту затримали правоохоронці. Однак їх нібито відпустили – за них заплатили штраф. Проте у поліції заявили, що згодом оприлюднять офіційну інформацію.
В Україну прибула військова допомога від США
Джерело: 24 канал
До України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.
Перед цим в кулуарах Верховної Ради Олексій Резніков розповідав, що у третій партії допомоги має бути летальне озброєння.
Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів доларів,
– пояснив Резніков.
До речі, на тлі загрози нападу Кремля США наприкінці 2021 року погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги. Наша держава вже отримала:
- 22 січня – 90 тонн летальної зброї;
- 23 січня – понад 80 тонн летального озброєння.
Київ отримав нову допомогу від Штатів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
США надали ЗСУ летальне озброєння / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Це вже третя партія допомоги у січні 2022 року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Рада звернулась до ООН та ЄС через шантаж Росії
Джерело: 24 канал
У Верховній Раді підтримали проєкт звернення щодо шантажу Росії військовою агресією. Документ надішлють Євросоюзу, ООН, а також урядам та парламентам інших країн. У зверненні пропонують визнати, що:
- вимоги Росії до міжнародних партнерів є порушенням як українського, так і міжнародного законодавства;
- Москва таким чином прагне перешкодити євроатлантичним прагненням України.
Ініціаторами постанови, зокрема, виступило керівництво Верховної Ради.
Нічим не виправдані амбіції Росії, яка в порушення усіх міжнародних домовленостей, намагається силовими методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою мирному розвитку, суверенітету та територіальної цілісності України,
– сказав Стефанчук.
Спікер наголосив, що заходи, які пропонують в документі, сприятимуть консолідації міжнародних зусиль щодо недопущення агресії Росії не лише проти України, а й проти Центрально-Східної Європи.
Володимир Зеленський знову звернувся до українців
Джерело: 24 канал
Володимир Зеленський 25 січня звернувся до українців на тлі загрози вторгнення військ Росії в Україну. Президент вчергове закликав людей не панікувати.
На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні і знайте головне – наприкінці цього дня все, що вам дійсно корисно і потрібно знати, звучить коротко: за минулу добу ситуація на Сході України контрольована,
– наголосив український лідер.
Він визнав, що на Донбасі є обстріли та порушення режиму припинення вогню, а російські війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше, як сказав президент, в Україні 0 загиблих і 0 поранених.
Звернення Зеленського до українців: дивіться відео
У центрі Києва влаштували стрілянину під СБУ
Джерело: 24 канал
У середмісті столиці, на вулиці Володимирській, озброєний молодик влаштував стрілянину серед дня 25 січня. Свідки кажуть, що це трапилося під Головним управлінням СБУ.
На сайті поліції Києва зауважили, що:
- конфлікт виник між працівниками охорони фінансової установи та невідомими молодиками;
- ймовірно, йдеться про активістів організації "Український стяг";
- поліція розпочала розслідування розбірок;
- на щастя, від цього ніхто не постраждав.
Втім, поліціянти, які прибули на місце події, затримали двох особливо активних учасників розбірок та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Оскільки у справі фігурує вогнепальна зброя, винуватцю може загрожувати 3 – 7 років позбавлення волі.
Ексклюзивний фоторепортаж 24 каналу з місця стрілянини читайте тут.
Розбірки відбувалися неподалік від будівлі Головного управління СБУ / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Слідчі прибули на місце одразу після інциденту / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал
Двох особливо активних учасників розбірок затримали / Фото поліції Києва
Поліція розслідує обставини стрілянини на вулиці Володимирській у Києві: відео