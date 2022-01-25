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Протест ФОПів під Верховною Радою переріс у масштабні сутички

Джерело: 24 канал

Підприємці 25 січня прийшли до приміщення Верховної Ради через законопроєкт №5866-1, який пропонує відновити право ФОПів 1 – 4 груп не застосовувати реєстратор розрахункових операцій (простіше кажучи, касовий апарат – 24 канал) щодо товарів та послуг, вартість одиниці яких не перевищує 1 мінімальної зарплати.

Під час протесту декілька разів відбулись сутички між силовиками та протестувальниками. Зокрема:

вранці між протестувальниками та поліцією почались сутички й до автозаків відвели 5 осіб;

згодом мітингувальники намагались двічі штурмувати будівлю Ради. Людей відтісняла поліція;

врешті вони стояли під приміщенням парламенту, де тривало засідання;

орієнтовно о 16 годині відновились сутички між поліцейськими і активістами "SaveФОП".

У телеграм-каналах написали, що постраждали 2 журналісти, 2 оператори та протестувальник. Згодом поліція захопила сцену протестувальників та намагалась її демонтувати. Проте люди знову встановили контроль над нею. Проти мітингувальників застосовували сльозогінний газ.

Між мітингувальниками та поліцією спалахнули сутички / Фото Аліни Туришин, 24 канал,"Радіо Свободи"

Постраждав й силовик. На оприлюдненому відео видно, як колеги відводять одного з правоохоронців подалі від натовпу.

Силовики напали на журналістів: дивіться відео

Правоохоронці також постраждали: дивіться відео

ЗМІ повідомили, що нардепів Верховної Ради евакуювали з будівлі парламенту через підземний перехід. Там, мовляв, є спеціальний вихід для таких випадків.

Ввечері 25 січня ФОПи припинили протест, проте пообіцяли прийти 26 січня. За даними ЗМІ, 19 учасників протесту затримали правоохоронці. Однак їх нібито відпустили – за них заплатили штраф. Проте у поліції заявили, що згодом оприлюднять офіційну інформацію.

В Україну прибула військова допомога від США

Джерело: 24 канал

До України прибула третя партія американської зброї. Цього разу наша держава отримала сучасне обладнання і боєприпаси.

Перед цим в кулуарах Верховної Ради Олексій Резніков розповідав, що у третій партії допомоги має бути летальне озброєння.

Нарешті наші партнери збільшують кількість військової допомоги, і сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду США в рамках цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 мільйонів доларів,

– пояснив Резніков.

До речі, на тлі загрози нападу Кремля США наприкінці 2021 року погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги. Наша держава вже отримала:

22 січня – 90 тонн летальної зброї;

23 січня – понад 80 тонн летального озброєння.



Київ отримав нову допомогу від Штатів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





США надали ЗСУ летальне озброєння / Фото Валентини Поліщук, 24 канал​





Це вже третя партія допомоги у січні 2022 року / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зверніть увагу! Допомогу Україні також вже надала Велика Британія. Багато країн погодили та нададуть її найближчим часом Детальніше про зброю для ЗСУ читайте тут.

Рада звернулась до ООН та ЄС через шантаж Росії

Джерело: 24 канал

У Верховній Раді підтримали проєкт звернення щодо шантажу Росії військовою агресією. Документ надішлють Євросоюзу, ООН, а також урядам та парламентам інших країн. У зверненні пропонують визнати, що:

вимоги Росії до міжнародних партнерів є порушенням як українського, так і міжнародного законодавства;

Москва таким чином прагне перешкодити євроатлантичним прагненням України.

Ініціаторами постанови, зокрема, виступило керівництво Верховної Ради.

Нічим не виправдані амбіції Росії, яка в порушення усіх міжнародних домовленостей, намагається силовими методами задовольнити свої імперські апетити на пострадянському просторі, стали реальною загрозою мирному розвитку, суверенітету та територіальної цілісності України,

– сказав Стефанчук.

Спікер наголосив, що заходи, які пропонують в документі, сприятимуть консолідації міжнародних зусиль щодо недопущення агресії Росії не лише проти України, а й проти Центрально-Східної Європи.

Зверніть увагу! Росія стягнула війська до кордону з Україною. 24 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що там перебуває близько 109 тисяч російських військових. Ба більше, їх супроводжують близько 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців. Проте закликав українців зберігати спокій.

Володимир Зеленський знову звернувся до українців

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський 25 січня звернувся до українців на тлі загрози вторгнення військ Росії в Україну. Президент вчергове закликав людей не панікувати.

На що дійсно реагувати? Кому вірити? Вірте Україні і знайте головне – наприкінці цього дня все, що вам дійсно корисно і потрібно знати, звучить коротко: за минулу добу ситуація на Сході України контрольована,

– наголосив український лідер.

Він визнав, що на Донбасі є обстріли та порушення режиму припинення вогню, а російські війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше, як сказав президент, в Україні 0 загиблих і 0 поранених.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

У центрі Києва влаштували стрілянину під СБУ

Джерело: 24 канал

У середмісті столиці, на вулиці Володимирській, озброєний молодик влаштував стрілянину серед дня 25 січня. Свідки кажуть, що це трапилося під Головним управлінням СБУ.

На сайті поліції Києва зауважили, що:

конфлікт виник між працівниками охорони фінансової установи та невідомими молодиками;

ймовірно, йдеться про активістів організації "Український стяг";

поліція розпочала розслідування розбірок;

на щастя, від цього ніхто не постраждав.

Втім, поліціянти, які прибули на місце події, затримали двох особливо активних учасників розбірок та відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Оскільки у справі фігурує вогнепальна зброя, винуватцю може загрожувати 3 – 7 років позбавлення волі.

Ексклюзивний фоторепортаж 24 каналу з місця стрілянини читайте тут.



Розбірки відбувалися неподалік від будівлі Головного управління СБУ / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал



Слідчі прибули на місце одразу після інциденту / Фото Дар'ї Вереньової, 24 канал



Двох особливо активних учасників розбірок затримали / Фото поліції Києва

Поліція розслідує обставини стрілянини на вулиці Володимирській у Києві: відео