Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук прибыл в Офис генпрокурора. Казанского стрелка Ильназа Галявиева взяли под стражу. Ситуация между Израилем и Палестиной обострилась еще больше: боевики ХАМАС возобновили обстрелы. На коммунальных предприятиях Киева провели обыски. В Украине создали Бюро экономической безопасности. Такими были главные новости 12 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за среду, 12 мая:

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Медведчук пришел в Офис генпрокурора

Источник: 24 канал

Нардеп явился в прокуратуру. Ему должны были вручить подозрение в госизмене, но так и не сделали этого. Дело касается покушения на разграбление национальных ресурсов.

Медведчук пробыл в Офисе генпрокурора более 2 часов, но задерживать его не стали. Он ознакомился с копией подозрения. Его юрист заявил, что якобы там куча процессуальных нарушений.

Что сказал Медведчук

Кум Путина заявил, что выдвинутые обвинения, якобы, необоснованные и бездоказательные.

Он заверил, что об обысках якобы политик услышал, когда находился с женой за пределами Киева. Затем они вернулись в столицу.

Аудиозаписей, которые 11 мая представили на брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов, Медведчук говорит, что не слышал. Однако общение с экс-заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком не опровергает.

В чем подозревают Медведчука

Медведчука и его соратника нардепа Тараса Козака подозревают в государственной измене. Говорится о покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Подчиненное Медведчуку предприятие "Новые проекты" имело разрешения на разработку месторождения "Глубокая".

После оккупации Крыма Медведчук передал всю документацию оккупантам.

Кроме того, политик передавал данные о ВСУ через Козака России.

11 мая СБУ пыталась провести обыски в доме Медведчука. С обысками тоже пришли в офисы ОПЗЖ и "Украинского выбора".

Казанского стрелка взяли под стражу

Источник: Дождь

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в гимназии в Казани, избрана мера пресечения. Его отправили в СИЗО на 2 месяца. Заседание состоялось в Советском райсуде Казани.

Против стрелка возбуждено уголовное дело по убийству двух и более человек. Парню грозит пожизненное заключение.

Галявиев признал свою вину

Стрелок подтвердил свою вину в убийстве 9 человек. В то же время он отрицал, что имеет тяжелые заболевания.

По словам прокурора, стрелок убивал людей, чтобы "показать свое превосходство". В зале суда выкрикивали к Галявиеву: "вы понимаете, что вы сделали?"

Стрельба в Казани: что известно

В российской казанской школе утром 11 мая произошла смертельная стрельба.

19-летний Ильназ Галявиев, который закончил это учебное заведение 4 года назад, открыл огонь по людям.

В результате погибли 9 человек: 7 восьмиклассников и 2 работника школы.

Галявиев во время допроса называл себя Богом и говорил, что всех ненавидит.

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ХАМАС возобновил массовые обстрелы Израиля

Источник: The Time of Israel

Боевики исламистской группировки ХАМАС утром возобновили ракетные обстрелы Израиля из Сектора Газа. Сотни тысяч людей снова бежали в бомбоубежища.

Гибель мирных жителей

Из-за обстрелов погибли 52-летний мужчина и его 16-летняя дочь возле города Лод. Дело в том, что ракета попала в дом и автомобиль. Мать, которая тоже находилась в машине, выжила.

Кроме того, в Израиле погибли по меньшей мере 5 человек. Между тем, по информации СМИ, количество погибших в Секторе Газа от обстрелов Израиля достигло 40 человек.

Intial reports say 2 seriously wounded in a rocket impact in Lod. pic.twitter.com/Vbd5EaK7QR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 12, 2021

В Лоде объявили чрезвычайную ситуацию

Ситуация в Лоде – критическая. Мятежники поджигают автомобили и синагоги. Многие люди получили ранения. Из-за этого Израиль объявил в городе чрезвычайную ситуацию.

Обратите внимание! Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что страна будет продолжать обстреливать территорию Сектора Газа, пока не сможет обеспечить на своей территории "полный и долгосрочный мир".

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной: что известно

Конфликт между сторонами продолжается уже много лет, однако он обострился, когда израильские правоохранители начали выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Затем на Храмовой горе вспыхнули масштабные столкновения между палестинцами и полицейскими. Пострадали по меньшей мере 222 человека.

10 мая боевики исламистской группировки ХАМАС отправили ракеты на территорию Израиля. В ответ государство атаковало объекты Сектора Газа.

Вечером 11 мая Палестина обстреляла Тель-Авив.

Обыски в коммунальных предприятиях Киева

Источник: 24 канал

В Киеве продолжается серия обысков в коммунальных предприятиях. За 2 дня правоохранители наведались в несколько мест.

Где были обыски

Департамент соцполитики КГГА. Обыск устроили из-за расследования хищения 13,5 миллионов гривен на закупки медицинских изделий. Относительно этого открыли дело. Выяснили, что служебные лица Департамента, вероятно, покупали средства личной гигиены по завышенным ценам. КП "Спецжилфонд". Должностных лиц коммунального предприятия подозревают в хищении 10,5 миллионов гривен. "Киевавтодор". Открыли дело об уклонении от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту дорог в Киеве на сумму свыше 18 миллионов гривен. "Киевгорсвет". Работников этого предприятия тоже подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма – 12 миллионов гривен. Также с обысками пришли в КП "Киевский институт земельных отношений", а 11 мая правоохранители обыскивали "Киевзеленстрой".

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В Украине создали Бюро экономической безопасности

Источник: 24 канал

Правительство проголосовало за образование Бюро экономической безопасности Украины во время выездного заседания в Черниговской области.

В проекте постановления отметили, что Бюро будет центральным органом исполнительной власти. Его деятельность будет координироваться правительством. Орган будет выполнять задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики.

Какие полномочия будет иметь бюро

Основной функцией органа будет аналитическая работа, а не силовые полномочия.

Следовательно, бюро будет: выявлять зоны рисков в сфере экономики, оценивать угрозы экономической безопасности государства. обеспечивать экономическую безопасность государства, выявляя и расследуя уголовные нарушения. собирать информацию о правонарушениях, которые влияют на экономическую безопасность государства; будет планировать мероприятия в сфере противодействия уголовным правонарушениям, которые будут принадлежать к его подследственности.



Обратите внимание! Создание Бюро экономической безопасности вместо налоговой милиции до конца 2020 года было одним из обязательств Украины перед МВФ.