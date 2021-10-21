За свою политическую карьеру парламентарий – один из лидеров, если не абсолютный, по количеству скандалов. Например, Киву поймали за "странным" для Верховной Рады занятием.

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Герой парламентских драк

Более того, Киву за период депутатства называли героем парламентских драк. В июне он подрался с депутатом из "слуг народа" Николаем Тищенко.

Драка Кивы и Тищенко: смотрите видео

Во время посиделок в ресторане нардеп тоже не упустил возможность помериться силой. Он устроил драку с ветераном АТО.

Драка Кивы в ресторане: смотрите видео

А в спортзале "кандидат наук", кажется, перетренировался и записал обращение к украинцам в ​​советской шапке.

Всю свою политическую карьеру Кива утверждает, что он проукраинский политик. Правда, любит он не Украину, а Россию с ее президентом-диктатором.

Напомним! Бойцы Вооруженных сил Украины возмутились поздравлением Кивы и назвали нардепа "наркоманский животным".

"Подгорает" у Кивы и при мысли о Степане Бандере. Депутат опубликовал видео, в котором "отпраздновал" годовщину убийства Бандеры салютом.

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Но не только политическими взглядами "известен" Кива. Он отличился комментариями о полиграфе, а также – о туалете и унитазе.

Самые известные скандалы Кивы: смотрите сюжет