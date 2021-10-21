За свою політичну кар'єру парламентар – один із лідерів, якщо не абсолютний, за кількістю скандалів. Наприклад, Киву спіймали за "дивним" для Верховної Ради заняттям.
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Герой парламентських бійок
Ба більше, Киву за період депутатства називали героєм парламентських бійок. У червні він побився з депутатом зі "Слуг народу" Миколою Тищенком.
Бійка Киви і Тищенка: дивіться відео
Під час посиденьок в ресторані нардеп теж не впустив можливість помірятись силою. Він влаштував бійку з ветераном АТО.
Бійка Киви в ресторані: дивіться відео
А в спортзалі "кандидат наук", здається, перетренувався і записав звернення до українців в радянській шапці.
Всю свою політичну кар'єру Кива переконує, що він проукраїнський політик. Щоправда, любить він не Україну, а Росію з її президентом-диктатором.
"Підгорає" у Киви від згадки про Степана Бандеру. Депутат опублікував відео, в якому "відсвяткував" роковини вбивства Бандери салютом.
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Та не політичними поглядами єдиними "відомий" Кива. Він відзначився коментарями про поліграф, а також – про туалет і унітаз.
Найвідоміші скандали Киви: дивіться сюжет