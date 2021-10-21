За свою політичну кар'єру парламентар – один із лідерів, якщо не абсолютний, за кількістю скандалів. Наприклад, Киву спіймали за "дивним" для Верховної Ради заняттям.

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Герой парламентських бійок

Ба більше, Киву за період депутатства називали героєм парламентських бійок. У червні він побився з депутатом зі "Слуг народу" Миколою Тищенком.

Бійка Киви і Тищенка: дивіться відео



Під час посиденьок в ресторані нардеп теж не впустив можливість помірятись силою. Він влаштував бійку з ветераном АТО.

Бійка Киви в ресторані: дивіться відео



А в спортзалі "кандидат наук", здається, перетренувався і записав звернення до українців в радянській шапці.

Всю свою політичну кар'єру Кива переконує, що він проукраїнський політик. Щоправда, любить він не Україну, а Росію з її президентом-диктатором.

Нагадаємо! Бійці Збройних сил України обурились привітанням Киви і назвали нардепа "наркоманською твариною".

"Підгорає" у Киви від згадки про Степана Бандеру. Депутат опублікував відео, в якому "відсвяткував" роковини вбивства Бандери салютом.

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Та не політичними поглядами єдиними "відомий" Кива. Він відзначився коментарями про поліграф, а також – про туалет і унітаз.

Найвідоміші скандали Киви: дивіться сюжет