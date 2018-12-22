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      Стрельба в Страсбурге: нападающий присягнул ИГИЛ

      29 Читати новину українською
      Теракт в Страсбурге
      Теракт в Страсбурге / Фото из свободных источников

      Французские чиновники заявили, что владеют видеозаписью, на которой видно, как террорист Шериф Шека, виновный в стрельбе на Рождественской ярмарке в Страсбурге, принес клятву на верность "Исламскому Государству".

      Об этом информирует AP.

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      Судебный чиновник, который не был уполномочен говорить публично о расследовании теракта в Страсбурге, заявил, что французские правоохранители обнаружили на одном из USB-носителей видеозапись, на которой Шериф Шекатт составляет присягу на верность "Исламскому Государству",
      – говорится в сообщении.

      Отметим, что ранее в ИГИЛ взяли ответственность за теракт во французском городе и назвали стрелка "своим солдатом".

      Напомним, вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.

      ТЕРАКТ В СТРАСБУРГЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
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      Теги: Исламское государство Теракт Новости Франции Стрельба в Страсбурге 11 декабря
      Источник: 24 Канал
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