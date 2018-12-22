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      Стрілянина у Страсбурзі: нападник складав присягу ІДІЛ

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      Теракт у Страсбурзі
      Теракт у Страсбурзі / Фото з вільних джерел

      Французькі посадовці заявили, що володіють відеозаписом, на якому видно, як терорист Шеріф Шека, винний у стрілянині на Різдвяному ярмарку у Страсбурзі, приніс клятву на вірність "Ісламській Державі".

      Про це інформує AP.

      Читайте також: Стрілянина у Відні: під час інциденту вбили чорногорського мафіозі, – ЗМІ

      Судовий чиновник, який не був уповноважений говорити публічно про розслідування теракту у Страсбурзі, заявив, що французькі правоохоронці виявили на одному з USB-носіїв відеозапис, на якому Шеріф Шека складає присягу на вірність "Ісламській Державі",
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що раніше в ІДІЛ взяли відповідальність за теракт у французькому місті та назвали стрілка "своїм солдатом".

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.

      Теракт у Страсбурзі: хроніка останніх подій
      Теги: Ісламська держава Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Новини Франції Теракт
      Джерело: 24 Канал
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