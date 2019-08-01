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      Суд Віталія Олешка Сармата: обвинуваченим продовжили арешт

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      Суд Віталія Олешка Сармата: обвинуваченим продовжили арешт

      Суд у Бердянську продовжив арешт на 60 діб десяти підозрюваним в організації та вбивстві ветерана війни на Донбасі, а також громадського діяча Віталія Олешка, що мав позивний "Сармат". "Сарамата" вбили 31 липня 2018 року.

      У скоєнні вбивства "Сармата" підозрюють Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Крім того, на лаві підсудних опинилися імовірні організатори злочину Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк і фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Зеленкін, Мовчан, Смирнов і Кузнєцов, пише місцеве видання "Крапка".

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      Зауважимо, що Бродського суд узяв під домашній арешт. Щодо продовження десяти підозрюваним арешту, то таким чином суд підтримав клопотання прокурора Геннадія Фоміна.

      Крім того, під час судового засідання, яке тривало цілий день, адвокати Сігіди просили змінити запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Також адвокати всіх підозрюваних вимагали перенести засідання, мотивуючи це тим, що станом на 21:30 закінчився робочий день.

      Водночас захисник Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова залишила залу за сімейними обставинами, після чого їм надали безкоштовного адвоката.

      Раніше про безкоштовного адвоката просив підозрюваний у скоєнні вбивства колишній боєць "Торнадо" Артем Матюшин. Йому його надали.

      До слова, Обухову, Володимиренкову, Бродському та Власюку вже не вперше продовжують арешт. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 10 квітня. Власюка ж правоохоронці затримали аж у лютому 2019 року. Сталося це у Львові. Сам імовірний організатор мав посвідку європоліцейського, також він служив у складі скандального спецпідрозділу МВС «Торнадо».

      Хто такий Олешко і що відомо про його вбивство?Олешко "Сармат" був активістом та ветераном бойових дій Донбасі, учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції Гідності. У травні 2014 року записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.

      Вбили Олешка 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому мешкав.

      У вбивстві підозрюють колишніх членів батальйону "Торнадо", мешканців Дніпра, теж учасників АТО. Вони входили до складу злочинного угруповання із Дніпра.

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      Теги: Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Кримінальні новини Новини Запоріжжя Судді Новини України
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