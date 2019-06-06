Первый в мире 8K OLED-телевизор от LG поступил в продажу: цена шокирует

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Первый в мире 8K OLED-телевизор от LG
Первый в мире 8K OLED-телевизор от LG / fonearena.com

Компания LG Electronics анонсировала старт продаж своего нового телевизора модели LG 8K OLED TV. Он стал первой в мире моделью телевизора с краном OLED и разрешением 8K.

Как пишет Fonearena, пока телевизор доступен для покупки в Южной Корее. При этом в Северной Америке и Европе его можно будет приобрести в третьем квартале 2019 года.

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Характеристики. Инженеры оснастили модель усовершенствованной панелью с более чем 33 миллионами пикселей, что эквивалентно 16-кратному количеству пикселей в FullHD и четырехкратному числу в UHD.

LG 8K OLED TV получил интеллектуальный процессор второго поколения α (Alpha), который может оптимизировать контент, распознавая качество источника и реализуя лучший алгоритм, который гарантирует потрясающую картинку.

Также новинка получила высокое качество звука благодаря интеллектуальному алгоритму, который может микшировать двухканальное аудио для получения убедительного виртуального объемного звука 5.1.

LG 8K OLED TV
Новая модель LG 8K OLED TV

Модель поддерживает HDMI 2.1, что позволяет получать 8K-контент со скоростью 60 кадров в секунду. Он также поддерживает автоматический режим с низкой задержкой (ALLM), переменную частоту обновления (VRR) и улучшенный канал возврата звука (eARC). На некоторых рынках LG 8K OLED TV будет иметь встроенные версии как Google Assistant, так и Amazon Alexa.

Цена. Стоимость LG 8K LED TV составляет 50 миллионов вон (это 42 тысячи долларов или более миллиона гривен).

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Теги: Новости Техно LG Техно Бытовая техника
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