Запровадження воєнного стану: що Порошенко говорив у 2014 і як змінив свою думку
Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану через захоплення Росією українських кораблів 25 листопада. Однак у 2014 році гарант висловлював зовсім протилежні думки – переконував, що таке рішення позбавить Україну боєздатної армії та закордонної фінансової підтримки.
Під час термінового засідання, скликаного через відверту агресію Росії в Азовському морі, секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.
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Президент пропозицію підтримав – тепер її розглядатиме Верховна Рада.
Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції ухвалюю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення та звернутися з ним до Верховної Ради України,
– наголосив глава держави.
Порошенко додав, що після агресії Росії в Азові 25 листопада, Україна розглядає можливість інших операцій з боку Кремля, зокрема наземних, проти суверенітету та територіальної цілісності України.
Заява Порошенка щодо воєнного стану: дивіться відео
"Україна ні з ким не планує воювати. Воєнний стан запроваджується виключно для оборони. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного шляху звільнення українських територій", – пояснив він.
Однак таке рішення Президента України контрастує із його ставленням до цього питання у 2014 році. Тоді навколо можливого воєнного стану в країні розгорілись численні дискусії – і РНБО обговорювала його запровадження.
Натомість глава держави наголошував, що Україна вже перебуває у стані бойових дій і має обороняти свою територію, а для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення. Це, на тодішню думку гаранта, було неможливо під час воєнного стану. Зокрема, позицію Порошенка цитувала прес-служба глави держави, писав Zaxid.net.
У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну,
– заявляв Порошенко.
Також тоді гарант звертав увагу на те, що під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями.
"Країнам у стані війни МВФ не дає грошей", – наголошував він.
Порошенко також зазначав, що "під час воєнних дій захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор".
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Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.
Росія не забаралися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого шестеро українських військових отримали поранення. Також Росія захопила три українських судна, на борту яких перебувало 23 моряки. Самі кораблі доставили до Керчі.