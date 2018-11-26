Запровадження воєнного стану: що Порошенко говорив у 2014 і як змінив свою думку

Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану через захоплення Росією українських кораблів 25 листопада. Однак у 2014 році гарант висловлював зовсім протилежні думки – переконував, що таке рішення позбавить Україну боєздатної армії та закордонної фінансової підтримки.

Під час термінового засідання, скликаного через відверту агресію Росії в Азовському морі, секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував президенту запровадити воєнний стан в Україні терміном на 60 діб.

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Президент пропозицію підтримав – тепер її розглядатиме Верховна Рада.

Я як президент, як верховний головнокомандувач Збройних Сил, відповідно до Конституції ухвалюю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету винести на засідання РНБО відповідне рішення та звернутися з ним до Верховної Ради України,

– наголосив глава держави.

Порошенко додав, що після агресії Росії в Азові 25 листопада, Україна розглядає можливість інших операцій з боку Кремля, зокрема наземних, проти суверенітету та територіальної цілісності України.

Заява Порошенка щодо воєнного стану: дивіться відео

"Україна ні з ким не планує воювати. Воєнний стан запроваджується виключно для оборони. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного шляху звільнення українських територій", – пояснив він.

Однак таке рішення Президента України контрастує із його ставленням до цього питання у 2014 році. Тоді навколо можливого воєнного стану в країні розгорілись численні дискусії – і РНБО обговорювала його запровадження.

Натомість глава держави наголошував, що Україна вже перебуває у стані бойових дій і має обороняти свою територію, а для цього необхідна боєздатна армія та відповідне її забезпечення. Це, на тодішню думку гаранта, було неможливо під час воєнного стану. Зокрема, позицію Порошенка цитувала прес-служба глави держави, писав Zaxid.net.

У воєнному стані заборонено постачання зброї, продукції подвійного призначення, а нам треба виграти війну,

– заявляв Порошенко.

Також тоді гарант звертав увагу на те, що під час воєнного стану стає неможливою підтримка держави міжнародними фінансовими інституціями.

"Країнам у стані війни МВФ не дає грошей", – наголошував він.

Порошенко також зазначав, що "під час воєнних дій захищена законом не лише сторона, яка зазнала агресії, а й країна-агресор".

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