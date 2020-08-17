ЄС не визнає вибори президента в Білорусі, а Лукашенка оголосили персоною нон грата. Білорусь охопили масові страйки. Тихановська готова стати національним лідером. Невідомі вночі спалили авто журналістів "Схем". Більшість українців не задоволена діями президента, уряду та Ради. А Кравчук заявив, що РФ хоче миру на Донбасі. Такими були головні новини понеділка, 17 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Білорусь у центрі уваги

В ЄС Лукашенка оголосили персоною нон грата

Депутати Європарламенту не визнають результатів президентських виборів в Білорусі і вважають Олександра Лукашенка персоною нон грата в Євросоюзі. Про це йдеться у спільній заяві європарламентарів.

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Президентські вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і достовірні повідомлення вказують на перемогу Світлани Тихановської. Тому ми не визнаємо Олександра Лукашенка переобраним президентом Білорусі,

– мовиться у заяві.

Окрім того, лідери провідних партій Європарламенту підтримали рішення глав МЗС країн ЄС ввести нові персональні санкції проти керівництва Білорусії і закликали зробити це якомога швидше.

Лідери ЄС також збираються провести екстрену відеоконференцію щодо ситуації в Білорусі 19 серпня.

Білоруси масово страйкують

Початок тижня в Білорусі розпочався з масових страйків на підприємствах. Робітники не виходять працювати, а висувають вимоги.

Які найбільші підприємства страйкують

МЗКТ

Найбільш напружена ситуація на Мінському заводі колісних тягачів. До МЗКТ приєдналися й робітники інших заводів, зокрема МТЗ та Мінського електротехнічного. Ці підприємства теж страйкують.

Туди на переговори з страйкарями прибув на гелікоптері Олександр Лукашенко. До підприємства підігнали автозаки, поруч – тоновані мікроавтобуси з силовиками.

Зважаючи на промову Лукашенко на заводі, на жодні поступки він іти не збирається.

Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 погоду не роблять. Потрібно розуміти, що "поганий" президент тримав зайву кількість, аби людей не викидали на вулицю. Виходити треба з цього. Хто хоче працювати – нехай працює. Не хоче – ми не змусимо,

– сказав Лукашенко.

Та спершу зазначив, що ніхто повторних виборів проводити не буде. Однак згодом уточнив, що це можливо, однак спершу потрібно на референдумі проголосувати за нову конституцію.

Зазначимо, що президент не вийшов до робітників, яких зібрались сотні, а говорив лише з обмеженою групою людей у приміщенні. Згодом Лукашенко таки звернувся до мітингувальників. Люди зустріли його криками "Уходи", "Фу" та "Сором".

Після такого "теплого" прийому, як повідомляють очевидці, Лукашенко на гелікоптері покинув завод.

Вертоліт Лукашенка, ймовірно, покидає МЗКТ. Дивіться відео:

Цікаво! Під час свого візиту на Мінський завод Лукашенко встиг вступити у грубу сварку з працівниками. На підвищених тонах та в оточенні охоронців він наказав одному з працівників заводу опустити руку з телефоном. Згодом чоловіка затримали.

МАЗ

Наступним пунктом у списку для візитів Лукашенка став МАЗ. Сюди, як і на МЗКТ, президент прибув разом і з сином Миколою. Раніше під прохідною підприємства зібрались сотні людей, які скандували: "МАЗ, виходь!"

"Білоруськалій"

Страйкують і працівники "Білоруськалію". Ще вранці керівництво підприємства просило робітників висунути свої вимоги, проте не припиняти виробництво. На це працівники не пішли, вони сформували страйккоми і вирішили припинити роботу.

Наразі відомо, що усі шахти "Білоруськалію" не працюють.

Белтелерадіокомпанія

Підтримують працівників заводів і медіа. Белтелерадіокомпанія страйкує, біля будівлі – співробітники та жителі Мінська. Кажуть, що керівник компанії дав їм годину, аби припинити страйк або бути звільненими. Медійники кажуть: рішення про звільнення ухвалюватимуть самі.

​ОНТ

Перед будівлею Загальнонаціонального телебачення Білорусі теж був великий мітинг. Частина працівників ОНТ вже повідомила, що приєднуються до страйку. Також про бажання приєднатись заявили у СТВ та Держрадіо.

Страйкують також "Азот-Гродно", "Гомсільмаш", БЕЛАЗ, Мінська філармонія, а ще працівники "Белмедпрепаратів", "Нафтану", "Кераміну", Беленергомережі та інші.

Дивіться фото зі страйків у Білорусі / Фото з телеграм-каналів

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Тихановська готова стати тимчасовим національним лідером

Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила про готовність стати національним лідером. У своєму зверненні до білорусів вона сказала, що зробить все для того, аби країна "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

Вона наголосила, що протягом найближчого часу необхідно буде звільнити усіх політв'язнів та підготувати законодавчу базу та умови для організації нових президентських виборів.

Дивіться відео звернення Тихановської до білорусів:

Протести у Білорусі: основне

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.

Мирних демонстрантів почали бити та затримувати ОМОНівці.

За тиждень понад тисяча людей були поранені. Більше, ніж 7 тисяч – затримані.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не планує до того часу, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли приблизно 400 тисяч людей.

Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.

Дивіться відео про 7 – 8 день протестів у Білорусі:

Підпал авто "Схем"

Під Києвом в ніч на 17 серпня невідомі підпалили автомобіль журналістів програми "Схеми". Це сталося біля будинку водія знімальної групи в Броварах.

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Інформацію про підпал авто повідомив у фейсбуці журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про підпал автомобіля журналістів

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто KIA Cerato – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт високопосадовців порушує ПДР.

Під час зйомок і в самому матеріалі Михайло Ткач неодноразово наголошував, що за автомобілем і журналістами вели спостереження співробітники охорони президента УДО.

Водночас головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі. А машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція.

Очевидці розповіли, що перед займанням автомобіля чули "хлопок". Автомобіль спершу гасили сусіди, потім пожежники. Передня частина авто вигоріла дуже швидко.

Чи причетний до підпалу Портнов

Седлецька нагадала, що минулого року ексюрист і соратник Януковича Андрій Портнов опублікував усі персональні дані водіїв програми "Схеми" – їхні паспорти, номери авто, адреси проживання та погрожував редакції.

У Нацполіції є навіть кримінальна справа з цього приводу, яка, втім, не зрушилась з місця. А 14 серпня Портнов у своєму дописі вкотре натякнув про погрози в бік журналістів.

Причини займання

У ДСНС заявляють, що причинами загоряння не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем. Автомобіль спалахнув через "занесення стороннього джерела запалювання".

До теми Такий піар не потрібен, – журналіст зі "Схем" Ткач прокоментував підпал авто редакції

Реакція поліції та влади

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі.

Володимир Зеленський висловив сподівання на максимально швидке розслідування підпалу автомобіля програми "Схеми" і притягнення до відповідальності зловмисників.

Крім того, Олександр Ткаченко як голова Мінкульту та інформполітики закликав "до повного, швидкого та неупередженого розслідування".

До слова, 17 серпня СБУ затримала організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук (стався у січні 2020 року). За версією слідства, підпал організував колишній працівник Нацполіції.



Пожежники загасили вогонь, але автівку вже не відновити / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача



Слідчі встановлюють обставини підпалу / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ткача

Зверніть увагу! Програма "Схеми: корупція в деталях" – це спільний проєкт "Радіо Свобода" та Українського суспільного мовника, який розкриває корупцію на найвищому рівні в Україні.

Українці незадоволені діями влади

Громадяни України дали нову оцінку діяльності президента Зеленського, а також уряду під керівництвом Дениса Шмигаля та депутатів Ради.

До цього Уперше дії Зеленського не схвалює більшість українців: не кращі справи – в Кабміну та Ради

Так, дії та заяви президента Зеленського за червень – липень схвалюють 40% українців. Це доволі високий показник. Однак негативна оцінка його дій все ж вища – 44% людей вважають, що він робить щось не те. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Оцінка дій уряду:

Схвалюють роботу Кабінету Міністрів – 22% опитаних;

Не схвалюють роботу уряду – 62% респондентів;

Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 40%.

До слова! У червні така ж кількість (22%) схвалювали роботу уряду, втім негативна оцінка діяльності Кабміну тоді була нижчою (59%).

Оцінка дій парламенту:

Схвалюють дії Ради – 20% українців;

Не схвалюють дії нардепів – 63% опитаних;

Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43%.



Як українці оцінюють дії влади / Інфографіка 24 каналу

Увага! У червні роботу парламенту схвалював 21% опитаних, а негативну оцінку давали 62% респондентів.

Що відомо про опитування? Його КМІС провів з 7 по 11 серпня 20 серед 2 000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Кравчук каже, що РФ хоче миру на Донбасі

Леонід Кравчук вважає, що російській владі набридла війна на Донбасі, і вона готова робити кроки назустріч миру.

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Російські матері, які втратили синів у війні на Донбасі, так само плачуть гіркими слізьми, як і українські матері загиблих воїнів. Про це голова української делегації в ТКГ заявив в інтерв'ю "Сегодня".

Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я думаю, що Росії також набридла війна,

– наголосив Кравчук.

Альтернатива мінським угодам можлива

За словами Кравчука, якщо ж план мирного процесу виявиться неефективним, Україна вийде з мінських угод і почне шукати альтернативні способи вирішення конфлікту. Кравчук наголосив: у такому разі йому вистачить сили волі заявити про те, що українська сторона робила все відповідно до Конституції та міжнародного права, однак нас не почули.

До теми На Донбасі багато "заробітчан зі зброєю", тому вибори там неможливі, – Кравчук

Що відомо про роль Кравчука як голови делегації ТКГ