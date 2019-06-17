Головні новини 17 червня: зустріч Зеленського та Макрона, ПЦУ проти "собору Філарета"

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емануель Макрон провели зустріч у Парижі, за результатами якої дали спільну прес-конференцію. У ПЦУ вважають, що зібрання, яке скликає Філарет – "що завгодно, тільки не Собор". Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2". Такими були головні новини 17 червня в Україні та світі.

Зеленський зустрівся з Макроном: про що говорили?

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Росія ігнорує міжнародні норми

Президент України Володимир Зеленський та Президент Франції Емануель Макрон провели зустріч у Парижі, за результатами якої дали спільну прес-конференцію. Під час неї мовилося і про відносини з Росією та економічні санкції проти неї.

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На брифінгу після зустрічі президенти Зеленський та Макрон висловилися з приводу підсумків переговорів. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив: "Планів дуже багато, але часу про всі говорити немає. Тому – про головне".

Детально про зустріч Зеленського і Макрона у Парижі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Український глава держави наголосив, що новий рівень партнерства України і Франції буде одним із ключових напрямків його зовнішньої політики. Але головним напрямком буде повернення миру в Україну.

Це мій пріоритет, моя людська позиція і моя позиція як президента. Європа не може почуватися в безпеці, поки Росія вдає, що міжнародних норм не існує. А єдиний ключ до миру в Україні – дипломатичний і санкційний тиск на Росію,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський окремо зазначив, що "Росія не виконала нічого з того, що повинна була виконати". Тому, на думку президента України, не можна говорити про зняття з РФ санкцій.



Володимир Зеленський та Емануель Макрон на зустрічі 17 червня / Getty Images

Далі президент України попросив Францію і "Велику сімку" сприяти у цьому питанні і висловив вдячність за тверду позицію Франції щодо засудження дій Росії в Азовському морі та Керченській протоці.

Готовий підтримати вас, пане президенте, у цих намірах, а також у діалозі з Росією. Коли момент настане, Франція буде готовою провести засідання у нормандському форматі. Але до цього часу нам слід мати певні жести, певні кроки, щоб було підтверджено наміри виконувати ці (мінські – 24 канал) зобов’язання,

– відповів Макрон.

Також Зеленський та Макрон обговорили захоплення Росією українських моряків – детальніше тут.

Взаємини з бойовиками на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий продовжувати взаємини як з бойовиками на Донбасі, так і з Росією лише у рамках мінського формату. За його словами, встановлення миру на Сході України має відбуватися лише мирним шляхом, однак про жодний діалог із бойовиками не мовиться.

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Як наголосив французький лідер Еммануель Макрон за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, конфлікт на Донбасі, що триває вже 5 років, роздирає Європу.

Президент Зеленський сказав, що це його основне завдання – відновлення миру на Донбасі, примусити зброю замовкнути та піти з бойовиками на перемовини, які вже почалися,

– підкреслив політик.

За його словами, під час зустрічі сторони домовилися повернутися до мінського формату, для того, щоб в Україні знову запанував мир. Водночас він запевнив, що підтримуватиме Україну в її намірах завершити війну.

"Я побачив і почув, що президент дав знаки, що він є готовим іти на припинення вогню і є готовим до діалогу з бойовиками і є готовим до нових параметрів переговорів. І ми повинні підтримати цю динаміку", – каже Макрон.

Зеленський, зі свого боку, підтвердив свої наміри звільнити Донбас. Також він заявив, що його головне завдання – це і звільнення окупованих українських територій.

"Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом – він матиме занадто високу ціну у тисячу людських життів. Єдиний шлях до миру – дипломатичний і санкційний тиск, тому я прошу його зберегти. Санкції повинні зберігатися, поки Україна не поверне свої території. Санкції захищають суверенітет України. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій сімці сприятиме цьому питанню", – зазначив український гарант.

Щоправда, він уточнив, що Київ не є готовим на діалог з сепаратистами.

Ми є готовими діяти у мінському форматі та у мінському форматі продовжувати взаємини. Ми є готовими припинити вогонь. Я не раз на цьому наполягав. І вже була зустріч нашої Тристоронньої групи, де ми говорили про припинення вогню, звільнення полонених як першочергові речі, які обидві сторони мають зробити найближчим часом. Крім того, має бути повернення українських військовополонених і бранців, які зараз перебувають у Москві та у всій Росії, повернення наших моряків,

– заявив президент України.

Також гарант зауважив, що Україна не може чекати ще 5 років.

"Ми хочемо завершити війну. Але знаєте, щоб завершити війну, обидві сторони – і Росія, і Україна, повинні хотіти закінчити війну. Ми всі повинні це хотіти, не тільки Україна", – констатував Зеленський.

Під час відвідин прифронтового Маріуполя Володимир Зеленський заявляв, що Україна вже має певні "просування" в переговорному процесі щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

У нас є мінські домовленості, всередині яких ми вже діємо. Мені здається, що у нас вже є просування. Але поки публічно говорити про те, що ми щось зробили... Давайте щось зробимо! Побачимо результат, і тоді подивимося,

– зазначав він.



Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

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У ПЦУ різко висловилися про зібрання, скликане Філаретом

Патріарх Філарет розсилає запрошення до єпископів із закликом прийти на скликаний ним Собор розпущеної торік УПЦ КП. В Православній церкві України кажуть, що ця зустріч не має нічого спільного з Собором.

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Так званий "собор", на який патріарх Православної церкви України Філарет збирає єпископів ПЦУ, можна назвати чим завгодно, але не Помісним Собором Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря вкотре повторив: Українську православну церкву Київського патріархату розпустили на Соборі у грудні 2018 року.

Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духівництва, мирян... Є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було ухвалене відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти,

– розповів Зоря.

Він додав, що відповідно до ухваленого рішення, свою діяльність також припиняють статутні органи УПЦ КП.

"Священного синоду Київського Патріархату немає. Тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді — зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", — наголосив Зоря.

Зазначимо, що зібрання Філарет збирається проводити у Свято-Володимирському соборі Києва у четвер, 20 червня.



Запрошення, які Філарет розсилає єпископам

Чому виник скандал довкола ПЦУ? Бо патріарх Філарет у травні заявив, що Київський патріархат досі існує та заявив про те, що його фактично усунули від управління Православною церквою України. Начебто торік, на Соборі, після створення ПЦУ, йому пообіцяли, що він управлятиме справами церкви в Україні, а митрополит Епіфаній – за кордоном.



У Міністерстві культури та у ПЦУ спростували заяви Філарета про існування Київського патріархату. Там кажуть: його розпустили, а Філарет сам поставив свій підпис під документом. Проте патріарх не здається: він збирається скликати Собор, на якому хоче відновити Київський патріархат.

Данія перегляне свою позицію щодо "Північного потоку-2"

У Данії "Соціал-демократична партія" перемогла на нещодавніх парламентських виборах. Партія закликала повернутися до питання будівництва російського морського трубопроводу "Північний потік-2" у водах країни та уточнити офіційну позицію країни щодо проекту.

Тим часом у РФ: Путін поскаржився на "викручування рук" та залякування через "Північний потік-2"

Наразі російський морський газопровід в обхід України готовий вже на 57% (приблизно 1 тисяча 391 кілометр). Данія – остання країна, яка досі не видала дозвіл на будівництво.

Міністерство закордонних справ Данії має провести оцінку ситуації та на її основі винести фінальне рішення щодо надання чи не надання дозволу на прокладання "Північного потоку-2" через економічну зону Данії, пише Bloomberg.

Що думають про "Північний потік-2" у "Соціал-демократичній партії"? Партія під час свого перебування в опозиції виступала з критикою будівництва російського морського трубопроводу. За словами представника МЗС Данії Ніка Хеккерупа, цієї ж позиції у партії дотримуватися й нині. Однак тепер в уряді країни можуть переглянути свою позицію щодо "Північного потоку-2", залежно від результату роботи МЗС.

Хто ще виступив проти будівництва "Північного потоку-2"? Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина та США.

Що таке "Північний потік-2"?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.



Маршрут "Північного потоку-2": карта



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".



У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Трохи веселого: на "міст Кличка" наїхали – автомобілем

На новий пішохідно-велосипедний міст, який у народі називають "мостом Кличка", 17 червня виїхав автомобіль. Правоохоронці кажуть, що це є грубим адміністративним правопорушенням. Тим часом в мережі з'явилося відео, яке знімали зсередини авто-порушника, а саме авто вже знайшли на одному з паркінгів Києва.

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Небезпечні маневри на пішохідно-велосипедному мосту вчиняв сріблястий Mercedes Benz GL. Однак на мосту він вирішив не зупинятися і зник у невідомому напрямку. Цікаво, що відео інциденту опублікували в мережі не лише свідки, а й самі порушники!

Поліцейські шукають автомобіль-порушник. Наразі відомо, що номерний знак АА1068ВР зареєстрований у Голосіївському районі столиці 10 січня 2018 року.



Ось так автомобіль їхав там, де мали б іти пішоходи, а пішоходи вимушено йшли велодоріжкою

Свідки інциденту розповіли поліції, що Mercedes GL 500 2007 року випуску виїхав у бік набережної. За словами правоохоронців, виїзд авто на пішохідний міст є грубим адміністративним правопорушенням.

Дивіться відео, як автомобіль виїхав на "міст Кличка":

А ось відео з вигуками "Як же ж красиво", яке виклала в Instagram особа, що перебувала просто всередині ризикового автомобіля:

Тим часом Влад Антонов виклав у Facebook фото автомобіля-втікача, який виявили на одному з паркінгів Києва.

"Водій, сміливий такий, 1993 року народження втік і через страх отримати адмінпротокол сховався вдома", – іронізує Антонов.

Що відомо про "міст Кличка"?Цей міст є переправою для пішоходів та велосипедистів, яка з’єднує два пагорби фактично у центрі столиці – Володимирську гірку та Хрещатий парк. Оскільки створення мосту було ініціативою київського міського голови Віталія Кличка, жителі столиці охрестили його "мостом Кличка".



Протяжність мосту становить 210 метрів, висота – 22 метри. Його ширина відрізняється у різних місцях – від 6 до 14 метрів. На будівництво мосту витратили понад 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вже на другий день після відкриття мосту скляні вставки конструкції вкрилися тріщинами. Окрім того, під скло дивним чином затекла вода. У мережі говорили, що у скло могли стріляти, проте цю версію поліція відкинула.

Дивіться відео про "міст Кличка" від 24 каналу: