Головні новини 19 липня: стан Сенцова погіршився, Росія готує санкції, мито Україні від ЄС

В українського режисера Олега Сенцова, який ув'язнений у російській в'язниці, стався другий криз. Росія готує санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. Євросоюз запровадив величезне мито на українську металургію. Такими були головні новини четверга, 19 липня.

Стан Сенцова погіршився

В українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській колонії в Лабитнангі, значно погіршився стан здоров'я. Його хотіли перевести у реанімацію, проте бранець Кремля відмовився.

Читайте також: У Москві правоохоронці затримали двох осіб, які роздавали листівки на підтримку Сенцова

Наразі він перебуває у лікарняній палаті, про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

У нього другий криз стався, питання стояло про реанімацію, але він відмовився і сказав, що буде приймати мінімальну кількість сумішей. Він приймає 2-3 ложки на день,

– зазначив захисник.

Він також додав, що криза сталася через те, що в Олега почав "стухати серцевий м’яз". Дінзке додав, що з часу попередньої зустрічі Сенцов дуже змарнів, а також геть не орієнтується в датах.

"Він не зміг пояснити, коли саме йому стало погано: в датах не орієнтується, запитав мене, який сьогодні день, число", – наголосив адвокат.

Читайте також: Бранець Кремля Емір-Усеїн Куку припинив голодування

Незважаючи на це, ув'язнений український режисер морально тримається добре. Зокрема, він посміявся з того, що Путін бачив плакат із ним.

Напевне, я у Путіна вже в печінках сиджу,

– передав слова Сенцова Дінзе.



Палата, в якій тримають Олега Сенцова в колонії у Лабитнангі / Фото з документу, переданого колонією в Європейський суд з прав людини

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Росія готує санкції проти України

В уряді РФ почалася робота зі зниження негативного впливу на економіку у зв'язку з введенням санкцій. Одним з елементів цієї роботи буде президентський указ про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України.

Читайте також: П'ять країн приєдналися до санкцій ЄС щодо окупованого Криму: перелік

За інофрмацією власних джерел російського ЗМІ "Комерсант", у санкційний список планують включити "декілька сотень фізосіб і близько ста юросіб". Під фізичними особами "маються на увазі бізнесмени, політики і держслужбовці", одним із заходів впливу буде блокування їх активів в РФ та заборона на виведення капіталу, кажуть співрозмовники видання в уряді.

За підготовку указу відповідає перший віце-прем'єр Антон Силуанов, а в складанні переліку потрапляють під обмеження юросіб беруть участь Мінфін, Мінпромторг і Мінекономіки.

Читайте також: Росія може захопити новий регіон в Україні: Тимчук назвав область

Санкції має затвердити Володимир Путін. Розроблені пропозиції з обмежувальними заходами проти України будуть представлені до 1 серпня.

Нагадаємо, рішенням Ради нацбезпеки і оборони України 2 травня 2018 року застосовані персональні санкції до окремих російських олігархів і військових з приватної військової компанії "Вагнера".

ЄС ввів величезне мито на українську металургію

Європейська комісія ухвалила рішення запровадити захисні заходи щодо своєї металургійної продукції у рамках антидемпінгового розслідування.

Читайте також: США розширили список товарів з Китаю, які потрапляють під мито

Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу "first come, first served" (перший прийшов – перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%",

– йдеться у повідомлені.

Митні обмеження набули чинності у четвер, 19 липня. Обмеження встановлюються на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів.

В українському уряді наполягають, що такі дії суперечать нормам Світової організації торгівлі. І відстоюють права українських виробників.

Дивіться відео, що взагалі експортує Україна в ЄС: