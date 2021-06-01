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Росія може напасти у будь-який момент до вересня

Джерело: Офіс Президента

Загроза ескалації біля кордонів України зберігатиметься до 12 – 16 вересня 2021 року. Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Скільки військ забрала Росія

Зеленський розповів, що відколи Росія заявила про "припинення раптових навчань", територію тимчасово окупованому Криму покинули лише близько 3,5 тисячі військових. Усі решта залишаються на місці, а окрім них ще й 90% техніки.

Окремою загрозою стануть вересневі військові навчання держави-окупанта.

Моє бачення, що ескалація можлива у будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12 – 16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021", вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна,

– заявив Зеленський.

Він також розповів, скільки військових Росія стягнула до кордонів України та в окуповані території весною, а також скільки "підкріплення" очікувала від бойовиків на Донбасі.

30 – 35 тисяч бойовиків мали приєднатися;

близько 3 тисяч кадрових російських офіцерів були на окупованому Донбасі;

від 50 до 80 тисяч військових перебували вздовж кордонів України та Росії;

близько 33 – 35 тисяч – у Криму.

Президент наголосив, що знизити напругу допомогла реакція міжнародної спільноти на засудження дій Росії.

РНБО збереться на засідання

Джерело: "РБК-Україна"

За даними ЗМІ, у четвер, 4 червня, відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони. Зауважимо, не виключено, що чиновники зберуться таки у п'ятницю. Наразі конкретного порядку денного ще немає, його досі опрацьовують.

Що може розглянути Рада нацбезпеки

Санкції проти Білорусі

28 травня Міністерство закордонних справ підготувало пакети санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони пов'язані з цинічною посадкою у Мінську пасажирського літака Ryanair та затриманням засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги.

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Відомство передало відповідний документ РНБО та заявило, що очікує на швидкий розгляд пакету санкцій.

Державні дачі

На засіданні також можуть представити звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Його мали провести до 28 травня.

Звільнення Віталія Кличка

ЗМІ повідомляли, що РНБО може зібратися, аби звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Це нібито пов'язано з обшуками в комунальних підприємствах й кабінетах Адміністрації. Сам Кличко пояснив, що це – лише чутки.

Вагітна, яку підпалив підліток, померла

Джерело: "Інформатор"

Майже тиждень лікарі у Кривому Розі боролися за життя 21-річної вагітної жінки. 26 травня 17-річний співмешканець потерпілої облив її легкозаймистою сумішшю та підпалив. На жаль, врятувати жінку та її ненароджену дитину не вдалося.

Вагітна померла у відділенні реанімації. У неї були опіки обличчя, кінцівок, тіла та дихальних шляхів. Загалом ураження зазнали 70% тіла.

Деталі трагедії у Кривому Розі

Подія трапилася у Довгинцівському районі міста. Відомо, що вагітна та неповнолітній батько дитини посварилися. Після цього юнак підпалив жінку.

Далі він побіг до сусідів, аби ті викликали швидку допомогу. До речі, хлопець заявив їм, що вагітна сама обгоріла. Згодом зловмисник утік.

На щастя, його швидко розшукали правоохоронці та затримали.

За словами сусідів, пара часто сварилася. Вони жили разом близько року і весь цей час ніде не працювали. Відомо, що у жінки залишилося 2 дітей віком 1 та 5 років.

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У Китаї людина заразилась пташиним грипом H10N3

Джерело: Euronews

Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) підтвердила перше у світі зараження людини штамом пташиного грипу H10N3. Відомо, що інфікований проживає в провінції Цзянсу. Відомство запевняє, що ризик поширення цього штаму серед людей є дуже низьким.

H10N3 виявили у 41-річного чоловіка з міста Чженьцян. Його госпіталізували у лікарню 28 квітня з підвищеною температурою тіла та іншими симптомами. Правильний діагноз медики встановили лише через місяць – 28 травня.

Відомо, що вірус чоловік підхопив від домашньої птиці. Ніхто з його близьких не заразився. Наразі інфікованого готують до виписки.