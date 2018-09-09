Автокефалия в Украине, возможный дефолт, новый "глава" "ДНР", химвыбросы в Крыму: итоги недели

Журналисты 24 Канала подобрали самые важные события, которые произошли за неделю в Украине и мире.

1. В Украине началась подготовка для получения автокефалии. Первый шаг, который сделал Вселенский патриархат после Собора, это назначил своих двух Экзархов в Киеве. Речь идет о Его Преосвященстве Архиепископе Данииле Памфилийском из Соединенных Штатов и Его Преосвященстве Епископе Иларионе Эдмонтонском из Канады.

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2. В Украину приехал представитель Международного валютного фонда. Сейчас решается вопрос предоставления еще одного транша Украине в размере 2 миллиардов долларов.

Правда, за это МВФ требует от Кабмина принятия болезненных для Украины законов. В первую очередь речь идет о существенном повышении цены за газ для населения. Также представители фонда требуют от Украины создания антикоррупционного суда. Этот пункт Украина выполнила, но с некоторыми нюансами.

Теперь Владимир Гройсман в Верховной Раде выступил с заявлением о том, что если не поднять цену за газ, то ему придется объявить дефолт в Украине, что приведет к гораздо худшим последствиям.

3. Экологическая катастрофа в Крыму – из Армянска эвакуируют детей дошкольного и школьного возраста. 4 сентября местные власти объявили полную эвакуацию всех детей из Армянска. Кроме того, 3 сентября в воздухе на Юге Херсонщины обнаружили те самые ядовитые вещества, которые есть в Крыму.



Экологическая катастрофа в Армянске

Напомним, В городе Армянске, который расположен в оккупированном Крыму неподалеку от админграницы с Херсонской областью Украины, в конце августа произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационная власть несколько дней замалчивала эту чрезвычайную ситуацию. А полностью остановить работу завода собираются только сегодня, 9 сентября, в 20:00.

Украинские пограничники на границе с Крымом также отравились химвыбросами и некоторые из них попали в местные больницы. По последним данным на плохое самочувствие пожаловался 41 пограничник на юге Херсонщины.

4. СНБО приняли решение о необходимости усилить военно-морское присутствие Украины в Азовском море. Такое решение приняли 6 сентября, в четверг. А уже 8 сентября в Бердянске заметили малый бронированный артиллерийский катер, который перевозил автотрейлер.



Перевозка малого бронированного артиллерийского катера

В планах ВСУ перевозка еще 3-х таких же боевых единиц.

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5. На Донетчине назначили нового главаря. Теперь "главой" "ДНР" стал Денис Пушилин. Как ожидается, он проведет выборы на Донбассе 11 ноября, против которых был Захарченко.



Денис Пушилин

Назначение Трапезникова на эту должность "генпрокуратура ДНР" объявила незаконным. Кроме того Пушилин посодействовал в устранении еще одного пособника Захарченко – Александра Тимофеева. "Ташкент", который должен был умереть вместе с Захарченко, но все-таки выжил, сбежал в РФ.

Напомним, 31 августа в результате взрыва погиб Захарченко, бывший лидер боевиков в "ДНР".

6. Путин встретится с Ким Чен Ыном. Информацию об этом предоставила Валентина Матвиенко, спикер Совета РФ, российским СМИ. В частности, она заявила, что лично передала приглашение лидеру КНДР от Путина и он его принял.

7. Россию в связи с отравлением семьи Скрипалей обвинило сразу 5 стран. Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением-обвинением. Также названы исполнители: Александр Петров и Руслан Боширов, которые являются офицерами ГРУ России.

Но британский министр безопасности Бен Уоллес назвал конечным заказчиком именно Путина.

8. Авторитетное издание The New York Times опубликовало статью анонимного чиновника из Белого Дома. Аноним обвиняет Трампа в безнравственности, побуждениях, направленных против свободы торговли и демократии, а также в том, что его лидерский стиль –"импульсивный, конфронтационный, бессмысленный и неэффективный".

Жена Дональда Трампа, Мелания Трамп, назвала этого чиновника саботажником. А дочь, Иванка Трамп, предполагает, что вероятным неизвестным может быть глава аппарата Белого дома – Джон Келли.

9. Вечером 8 сентября в ДТП погиб "премьер-министр" оккупационной власти Абхазии Геннадий Гагулия.

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