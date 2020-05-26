Главные новости 26 мая: штурм ГБР музея Гончара, арест подозреваемых в изнасиловании
ГБР штурмовало музей Гончара, где Петр Порошенко презентовал выставку. Подозреваемых в изнасиловании женщины взяли под стражу. А местная власть Кагарлыка раскритиковала работу полиции. Убитых в Житомирской ветеранов АТО похоронили в Киеве. В Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы, а железнодорожное сообщение восстановят уже на этой неделе. Такими были главные новости вторника, 26 мая.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Штурм музея Гончара
ГБР штурмовало музей Гончара, где пятый президент Украины Петр Порошенко презентовал выставку. Спецназовцы ворвались в здание, взломав дверь.
Что этому предшествовало Порошенко вместо допроса в ГБР пошел на выставку: повестку передали его жене Марине
Штурм музея: как все происходило
На входе в музей состоялась потасовка. В результате пострадала журналистка телеканала "Прямой" Анна Клюв. Правоохранители силой выломали входную дверь в музей. Они зашли внутрь и закрылась.
Гендиректор музея Петр Гончар заявил, что силовики не пускали его в помещение, за которое он отвечает. Он также опасался, что правоохранители заберут ценные экспонаты частной выставки.
Гончар написал заявление в полицию о повреждении имущества музея. В пресс-служба музея отметили, что вторжение правоохранительных органов было незаконным, без решения суда.
Штурм музея Гончара смотрите видео
Что говорят у Порошенко
Следователь ГБР внутри музея осматривал картины, которые принадлежат Порошенко. Делал это с участием адвоката Игоря Голованя, который является представителем Порошенко. Об этом рассказал другой представитель защиты президента адвокат Владимир Ефименко.
Он назвал эти следственные действия "политическими преследованиями Петра Порошенко". И добавил, что у следователя при себе имеется недействительно удостоверения.
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Порошенко в музее и ГБР
ГБР вызвало пятого президента на допрос в качестве свидетеля. Дело касается 43 картин всемирно известных художников, которые контрабандой вывезли за границу.
Об авторстве каких картинах идет речь:
- Ивана Айвазовского;
- Василия Сурикова;
- Ильи Репина;
- Ильи Глазунова;
- Александра Бенуа;
- Джордано Луки.
Порошенко не обвиняют в том, что именно он вывозил картины. Однако они, по информации СМИ, будто бы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
Пятый президент не приехал на допрос в ГБР. Поэтому следователи решили приехать к нему в музей Ивана Гончара и там вручить повестку. Однако в музее Порошенко уже не было. Поэтому повестку передали его жене – Марине Порошенко.
Повестку якобы передали через Марину Порошенко / Фото и "Телеграма" Евгения Куксина
Однако впоследствии адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг это заявление.
Взятие под стражу подозреваемых в изнасиловании
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.
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Арест Сулимы
Сергея Сулиму взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Как прошел суд
Подозреваемый никак не комментирует решение суда. Он также запретил давать комментарии и своему адвокату. Журналист Богдан Кутепов в "Фейсбуке" сообщил, что Сулима сначала "рявкнул", что не признает своей вины, больше не говорил.
Заседание суда состоялось 26 мая / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)
Арест Кузива
Впоследствии рассмотрели дело Николая Кузива. Его тоже взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
Как проходил суд
Подозреваемый также своей вины не признал. У него были разбиты кисти рук. Во время заседания суда он скрывал свое лицо листками бумаги.
Кузив скрывал лицо в суде / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)
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К слову, заседание состоялось в закрытом режиме.
Что говорит местная власть
Кагарлицкий городской совет на внеочередном заседании признал работу отделения полиции города неудовлетворительной. Во время аттестации правоохранителей в комиссию войдут представители общественности и местные депутаты.
Каковы причины плохой работы полиции
- частая смена руководства: в течение 5 лет было по меньшей мере 6 начальников;
- хронический кадровый голод и подходы к его преодолению; в полицию набирали даже людей с погашенной судимостью;
- слабое материально-техническое обеспечение.
На сессии городского совета присутствовал новоназначенный временный руководитель отделения Кагарлицкого ОП Дмитрий Литвин. Он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела.
Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: коротко
- 23 мая полицейские заковали 26-летнюю женщину в наручники. Ей угрожали, а над головой стреляли из огнестрельного оружия. После этого женщину изнасиловали. Все это произошло в отделении полиции, куда пострадавшая пришла в качестве свидетеля на допрос.
- Тогда в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
- Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.
- На данный момент расформировали все отделения Кагарлыкской полиции. А все сотрудники пройдут переаттестацию. Однако массовой переаттестации сотрудников полиции в Украине проводить не будут.
Убитых в Житомирской похоронили
В Киеве на Лесном кладбище простились с семью ветеранами АТО, которые 22 мая жестоко расстреляли вблизи села Новоселицы на Житомирщине.
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Всех убитых нацгвардейцев похоронили рядом друг с другом. Погибшие в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, были военнослужащими Нацгвардии или волонтерами.
Имена убитых в Житомирской бойцов:
- Владислав Мамиченко,
- Андрей Москалец,
- Эскендер Османов,
- Владимир Куприянов,
- Александр Белоус,
- Виталий Вульчин,
- Роман Ханенко.
Кроме родных, проводить в последний путь мужчин пришли сотни людей. В частности, их военные сослуживцы и нацгвардейцы. Множество бойцов держали в руках флаги Национальной гвардии и красно-черные флаги.
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Убийство ветеранов войны на Житомирщине: основное
- Кровавая трагедия произошла в ночь на 22 мая у села Новоселицы на Житомирщине. 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию мужчин, которые отдыхали возле пруда. Семеро мужчин погибли на месте, одному из них удалось бежать.
- Среди причин стрельбы основной считают бытовой конфликт из-за идеологических разногласий и военной службы. В то же время сослуживцы погибших считают, что владелец пруда убил их из-за того, что является сторонником России.
- Сам Захаренко утверждает, что у него возникла ссора с ветеранами и они ему якобы угрожали.
- Во время осмотра территории полицейские изъяли на месте 6 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежало участникам события. Среди них – охотничье ружье, из которого и убили ветеранов.
- Уже 23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без возможности внести залог. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.