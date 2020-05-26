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Главные новости 26 мая: штурм ГБР музея Гончара, арест подозреваемых в изнасиловании

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Новости Украины сегодня 26 мая 2020 – новости Украины, мира
Главные новости 26 мая / Коллаж 24 канала

ГБР штурмовало музей Гончара, где Петр Порошенко презентовал выставку. Подозреваемых в изнасиловании женщины взяли под стражу. А местная власть Кагарлыка раскритиковала работу полиции. Убитых в Житомирской ветеранов АТО похоронили в Киеве. В Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы, а железнодорожное сообщение восстановят уже на этой неделе. Такими были главные новости вторника, 26 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Штурм музея Гончара

ГБР штурмовало музей Гончара, где пятый президент Украины Петр Порошенко презентовал выставку. Спецназовцы ворвались в здание, взломав дверь.

Что этому предшествовало Порошенко вместо допроса в ГБР пошел на выставку: повестку передали его жене Марине

Штурм музея: как все происходило

На входе в музей состоялась потасовка. В результате пострадала журналистка телеканала "Прямой" Анна Клюв. Правоохранители силой выломали входную дверь в музей. Они зашли внутрь и закрылась.

Гендиректор музея Петр Гончар заявил, что силовики не пускали его в помещение, за которое он отвечает. Он также опасался, что правоохранители заберут ценные экспонаты частной выставки.

Гончар написал заявление в полицию о повреждении имущества музея. В пресс-служба музея отметили, что вторжение правоохранительных органов было незаконным, без решения суда.

Штурм музея Гончара смотрите видео

Что говорят у Порошенко

Следователь ГБР внутри музея осматривал картины, которые принадлежат Порошенко. Делал это с участием адвоката Игоря Голованя, который является представителем Порошенко. Об этом рассказал другой представитель защиты президента адвокат Владимир Ефименко.

Он назвал эти следственные действия "политическими преследованиями Петра Порошенко". И добавил, что у следователя при себе имеется недействительно удостоверения.

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Порошенко в музее и ГБР

ГБР вызвало пятого президента на допрос в качестве свидетеля. Дело касается 43 картин всемирно известных художников, которые контрабандой вывезли за границу.

Об авторстве каких картинах идет речь:

  • Ивана Айвазовского;
  • Василия Сурикова;
  • Ильи Репина;
  • Ильи Глазунова;
  • Александра Бенуа;
  • Джордано Луки.

Порошенко не обвиняют в том, что именно он вывозил картины. Однако они, по информации СМИ, будто бы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Пятый президент не приехал на допрос в ГБР. Поэтому следователи решили приехать к нему в музей Ивана Гончара и там вручить повестку. Однако в музее Порошенко уже не было. Поэтому повестку передали его жене – Марине Порошенко.

ДБР у музей Марина ПорошенкоПовестку якобы передали через Марину Порошенко / Фото и "Телеграма" Евгения Куксина

Однако впоследствии адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг это заявление.

Взятие под стражу подозреваемых в изнасиловании

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

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Арест Сулимы

Сергея Сулиму взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток. Мужчину обвиняют по статьям об изнасиловании, пытках и превышении служебных полномочий. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

Как прошел суд

Подозреваемый никак не комментирует решение суда. Он также запретил давать комментарии и своему адвокату. Журналист Богдан Кутепов в "Фейсбуке" сообщил, что Сулима сначала "рявкнул", что не признает своей вины, больше не говорил.

сулима суд згвалтуванняЗаседание суда состоялось 26 мая / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

Арест Кузива

Впоследствии рассмотрели дело Николая Кузива. Его тоже взяли под стражу без права внесения залога на 60 суток. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.

Как проходил суд

Подозреваемый также своей вины не признал. У него были разбиты кисти рук. Во время заседания суда он скрывал свое лицо листками бумаги.

кузів суд згватулвання
Кузив скрывал лицо в суде / Фото Людмилы Гаврилюк (24 канал)

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К слову, заседание состоялось в закрытом режиме.

Что говорит местная власть

Кагарлицкий городской совет на внеочередном заседании признал работу отделения полиции города неудовлетворительной. Во время аттестации правоохранителей в комиссию войдут представители общественности и местные депутаты.

Каковы причины плохой работы полиции

  • частая смена руководства: в течение 5 лет было по меньшей мере 6 начальников;
  • хронический кадровый голод и подходы к его преодолению; в полицию набирали даже людей с погашенной судимостью;
  • слабое материально-техническое обеспечение.

На сессии городского совета присутствовал новоназначенный временный руководитель отделения Кагарлицкого ОП Дмитрий Литвин. Он заявил, что следует дать оценку руководителями отдела.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: коротко

  • 23 мая полицейские заковали 26-летнюю женщину в наручники. Ей угрожали, а над головой стреляли из огнестрельного оружия. После этого женщину изнасиловали. Все это произошло в отделении полиции, куда пострадавшая пришла в качестве свидетеля на допрос.
  • Тогда в отделении полиции был еще один человек, его тоже избили.
  • Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их уволили из правоохранительных органов.
  • На данный момент расформировали все отделения Кагарлыкской полиции. А все сотрудники пройдут переаттестацию. Однако массовой переаттестации сотрудников полиции в Украине проводить не будут.

Убитых в Житомирской похоронили

В Киеве на Лесном кладбище простились с семью ветеранами АТО, которые 22 мая жестоко расстреляли вблизи села Новоселицы на Житомирщине.

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Всех убитых нацгвардейцев похоронили рядом друг с другом. Погибшие в разное время служили добровольцами в батальоне имени Кульчицкого, были военнослужащими Нацгвардии или волонтерами.

Имена убитых в Житомирской бойцов:

  • Владислав Мамиченко,
  • Андрей Москалец,
  • Эскендер Османов,
  • Владимир Куприянов,
  • Александр Белоус,
  • Виталий Вульчин,
  • Роман Ханенко.

Кроме родных, проводить в последний путь мужчин пришли сотни людей. В частности, их военные сослуживцы и нацгвардейцы. Множество бойцов держали в руках флаги Национальной гвардии и красно-черные флаги.

Прощание с убитыми на Житомирщине ветеранами войны фото Николая Мединского

Похороны в Киеве убитых ветеранов АТО: видео телеграм-канала "Украина 360"

 

Убийство ветеранов войны на Житомирщине: основное

  • Кровавая трагедия произошла в ночь на 22 мая у села Новоселицы на Житомирщине. 58-летний Анатолий Захаренко из ружья расстрелял компанию мужчин, которые отдыхали возле пруда. Семеро мужчин погибли на месте, одному из них удалось бежать.
  • Среди причин стрельбы основной считают бытовой конфликт из-за идеологических разногласий и военной службы. В то же время сослуживцы погибших считают, что владелец пруда убил их из-за того, что является сторонником России.
  • Сам Захаренко утверждает, что у него возникла ссора с ветеранами и они ему якобы угрожали.
  • Во время осмотра территории полицейские изъяли на месте 6 единиц оружия. Оно официально зарегистрировано и принадлежало участникам события. Среди них – охотничье ружье, из которого и убили ветеранов.
  • Уже 23 мая Захаренко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 июля без возможности внести залог. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Петр Порошенко Министерство здравоохранения Украины Новости политики Владислав Криклий Коронавирус в Украине Железная дорога Карантин в Украине 2020 Изнасилование в Кагарлике Нацгвардія Массовое убийство на Житомирщине АТО Публикации Решение суда Арест Расследования Государственное бюро расследований
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