Головні новини 26 травня: штурм ДБР музею Гончара, арешт підозрюваних у зґвалтуванні

ДБР штурмувало музей Гончара, де Петро Порошенко презентував виставку. Підозрюваних у зґвалтуванні жінки взяли під варту. А місцева влада Кагарлика розкритикувала роботу поліції. Убитих на Житомирщині ветеранів АТО поховали у Києві. В Україні з 1 червня планують відкрити басейни і спортзали, а залізничне сполучення відновлять вже цього тижня. Такими були головні новини вівторка, 26 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Штурм музею Гончара

ДБР штурмувало музей Гончара, де п’ятий президент України Петро Порошенко презентував виставку. Спецпризначенці увірвались до будівлі, зламавши двері.

Що цьому передувало Порошенко замість допиту в ДБР пішов на виставку: повістку передали його дружині Марині

Штурм музею: як все відбувалося

На вході до музею відбулася штовханина. У результаті постраждала журналістка телеканалу "Прямий" Анна Дзьоба. Правоохоронці силою виламали вхідні двері до музею. Вони зайшли всередину і зачинилися.

Гендиректор музею Петро Гончар, заявив, що силовики не пускали його у приміщення, за яке він відповідає. Він також побоювався, що правоохоронці заберуть цінні експонати приватної виставки.

Гончар написав заяву до поліції щодо пошкодження майна музею. У пресслужбі музею наголосили, що вторгнення правоохоронних органів було незаконним, без рішення суду.

Штурм музею Гончара: дивіться відео

Що кажуть у Порошенка

Слідчий ДБР всередині музею оглядав картини, які належать Порошенку. Робив це за участі адвоката Ігоря Голованя, який є представником Порошенка. Про це розповів інший представник захисту президента адвокат Володимир Єфименко.

Він назвав ці слідчі дії "політичними переслідуваннями Петра Порошенка". Та додав, що у слідчого при собі наявне недійсне посвідчення.

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Порошенко у музеї й ДБР

ДБР викликало п'ятого президента на допит як свідка. Справа стосується 43 картин всесвітньо відомих художників, які контрабандою вивезли за кордон.

Про чиї картини йде мова:

Івана Айвазовського;

Василя Сурикова;

Іллі Рєпіна;

Іллі Глазунова;

Олександра Бенуа;

Джордано Лукі.

Порошенка не звинувачують у тому, що саме він вивозив картини. Однак вони, за інформацією ЗМІ, начебто зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.

П’ятий президент не приїхав на допит у ДБР. Тому слідчі вирішили приїхати до нього у музей Івана Гончара і там вручити повістку. Однак у музеї Порошенка вже не було. Тому повістку передали його дружині – Марині Порошенко.



Повістку нібито передали через Марину Порошенко / Фото із телеграму Євгена Куксіна

Однак згодом адвокат Порошенка Ігор Головань спростував цю заяву.

Взяття під варту підозрюваних у зґвалтуванні

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у зґвалтуванні жінки у Кагарлику.

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Арешт Сулими

Сергія Сулиму взяли під варту без права внесення застави на 60 діб. Чоловіка звинувачують за статтями про зґвалтування, катування та перевищення службових повноважень. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Як відбувся суд

Підозрюваний ніяк не коментує ухвалу суду. Він також заборонив давати коментарі й своєму адвокату. Журналіст Богдан Кутєпов у фейсбуці повідомив, що Сулима спершу "гаркнув", що не визнає своєї провини, більше не говорив.



Засідання суду відбулося 26 травня / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

Арешт Кузіва

Згодом розглянули справу Миколи Кузіва. Його теж взяли під варту без права внесення застави на 60 діб. Чоловіку загрожує до 8 років за ґратами.

Як проходив суд

Підозрюваний також своєї провини не визнав. У нього були розбиті кисті рук. Під час засідання суду він приховував своє обличчя листками паперу.



Кузів приховував обличчя у суді / Фото Людмили Гаврилюк (24 канал)

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До слова, засідання відбулося у закритому режимі.

Що каже місцева влада

Кагарлицька міська рада на позачерговому засіданні визнала роботу відділення поліції міста незадовільною. Під час атестації правоохоронців до комісії увійдуть представники громадськості та місцеві депутати.

Які причини поганої роботи поліції

часта зміна керівництва: протягом 5 років було щонайменше 6 начальників;

хронічний кадровий голод та підходи до його подолання; у поліцію набирали навіть людей із погашеною судимістю;

слабке матеріально-технічне забезпечення.

На сесії міської ради був присутнім новопризначений тимчасовий керівник відділення Кагарлицького ВП Дмитро Литвин. Він заявив, що слід дати оцінку керівниками відділу.

Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: коротко

23 травня поліцейські закували 26-річну жінку у наручники. Їй погрожували, а над головою стріляли з вогнепальної зброї. Після цього жінку зґвалтували. Усе це сталося у відділку поліції, куди постраждала прийшла як свідок на допит.

Тоді у відділку поліції був ще один чоловік, його теж побили.

Поліцейськими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх звільнили з правоохоронних органів.

Наразі розформували все відділення Кагарлицької поліції. А всі співробітники пройдуть переатестацію. Однак масової переатестації співробітників поліції в Україні не проводитимуть.

Убитих на Житомирщині поховали

У Києві на Лісовому кладовищі попрощалися з сімома ветеранами АТО, яких 22 травня жорстоко розстріляли поблизу села Новоселиці на Житомирщині.

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Усіх вбитих нацгвардійців поховали поруч один з одним. Загиблі в різний час служили добровольцями в батальйоні імені Кульчицького, були військовими Нацгвардії або волонтерами.

Імена вбитих на Житомирщині бійців:

Владислав Мамиченко,

Андрій Москалець,

Ескендер Османов,

Володимир Купріянов,

Олександр Білоус,

Віталій Вульчин,

Роман Ханенко.

Окрім рідних, провести в останню путь чоловіків прийшли сотні людей. Зокрема, їхні військові побратими та нацгвардійці. Чимало бійців тримали у руках прапори Національної гвардії та червоно-чорні стяги.

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Кривава трагедія сталася в ніч на 22 травня біля села Новоселиці на Житомирщині. 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію чоловіків, які відпочивали біля ставка. Семеро чоловіків загинули на місці, одному з них вдалося втекти.

Серед причин стрілянини основною вважають побутовий конфлікт через ідеологічні розбіжності та військову службу. Водночас побратими загиблих вважають, що власник ставка вбив їх через те, що є прихильником Росії.

Сам Захаренко стверджує, що у нього виникла сварка з ветеранами й вони йому нібито погрожували.

Під час огляду території поліцейські вилучили на місці 6 одиниць зброї. Вона офіційно зареєстрована та належала учасникам події. Серед них – мисливська рушниця, якою й вбили ветеранів.

Вже 23 травня Захаренку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 липня без можливості внести заставу. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.

Відкриття басейнів і залів

Влада розглядає можливість відкриття з 1 червня басейнів і спортзалів.

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Вже незабаром на сайті МОЗ розмістять рекомендації щодо усіх протиепідемічних норм, заявив головний санлікар України Віктор Ляшко. Їх потрібно буде дотримуватися, коли власник схвалює рішення відкривати спортзал або басейн.

Ляшко наголосив, що нові дані щодо поширення коронавірусу через воду, зокрема у тій, що підлягає постійній дезінфекції, дозволяють відновити роботу спортзалів чи басейнів.



Які обмеження карантину зняли / Інфографіка 24 каналу

Відновлення залізничного сполучення

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що уряд готується до відновлення залізничного сполучення вже цього тижня. Раніше планували зробити це 1 червня, та тепер вирішили не чекати третьої хвилі послаблення карантину.

Поступово запустять всі типи потягів. Першими поїдуть приміські електрички, далі поїзди далекого сполучення – швидкісні експреси та нічні поїзди.

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Також поїзди їздитимуть за кордон. Ними українці зможуть повертатися додому.

Які діятимуть правила

при посадках у вагон здійснюватиметься температурний скринінг;

у поїзди не впускатимуть без маски.

Коли у продажу з'являться залізничні квитки

За словами Криклія, квитки надійдуть у продаж 27 або 28 травня.

Наразі ціни на них не планують підіймати. Втім вони все одно частково здорожчають, що є традиційним для літньої пори. У цей період до 31 серпня квитки завжди продають з підвищеним коефіцієнтом у 7%.

Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу