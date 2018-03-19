Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ

19 марта появились результаты президентских выборов в России, состоявшихся там в воскресенье. Появились новые детали относительно самоубийства легендарного летчика ВСУ Владислава Волошина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подала две жалобы на генпрокурора Юрия Луценко и требует его отставки. Такими были главные новости 19 марта в Украине и мире.

Россия и ее "выборы"

18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов, победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. Так, за него свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

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Результаты выборов президента России

С таким безоговорочным, но прогнозируемым успехом хозяина Кремля уже поздравили президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана, премьер-министр Индии, глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии. Также поздравительные телеграммы прислали лидеры непризнанной Абхазии, Венесуэлы, Казахстана Кубы, Туркменистана, Молдовы, Венгрии и фейковой Южной Осетии. Провел телефонный разговор с Путиным о результатах выборов и президент Франции Эммануэль Макрон.

Добавим, что Европейский союз заявил о непризнании проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.

"Евросоюз не признает нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и поэтому не признает проведения выборов на Крымском полуострове", – отметили в ЕС.

Сюжет 24 Канала о реакции мирового сообщества на выборы президента России

В заявлении также отмечается, что наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, включая представителей от стран-членов ЕС, не совершали никакого мониторинга на оккупированных территориях Украины.

"ЕС остается незыблемым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", – заверили в Европейской службе внешней деятельности.

Кроме того, критически к результатам выборов отнеслись в США и в Украине. Так, в Верховной Раде планируют законодательно утвердить незаконность российских выборов, а Президент Украины Петр Порошенко назвал их "филькиной грамотой".

Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти. Мы усилим наши усилия, в том числе в рамках международных организаций и судебных инстанций, для того, чтобы положить конец грубому нарушению оккупационными властями прав человека в Крыму. Украина также продолжит борьбу за освобождение всех без исключения украинских политических заключенных, находящихся за решеткой на полуострове и в России,

– отметил украинский гарант.

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Николаевская трагедия с летчиком АТО Волошиным: новые детали

18 марта, в Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия ложно обвинила в сбивании малайзийского боинга. Мужчине было 29 лет и до последнего он руководил Николаевским международным аэропортом. Он выстрелил себе в грудь. На место происшествия сразу приехала "скорая", однако спасти Владислава не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В связи с инцидентом полиция открыла уголовное производство по факту умышленное убийство.

"По свидетельству родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Николаевской области Елена Бережная.

Как рассказал известный журналист Юрий Бутусов, который лично его знал, Владислав был настоящим профессионалом и патриотом. По его словам, в армии Владислав был с четырнадцати лет и хотел стать генералом, однако в прошлом году уволился. В то же время он добавляет, что в Facebook мужчина откровенно пожаловался на низкие зарплаты и плохое обмундирование, а также сообщил о том, как был вынужден сам себе покупать удобную для полетов обувь.

Сюжет 24 Канала о самоубийстве Владислава Волошина

19 марта была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в которой говорится о сложных отношениях летчика с главой Николаева Алексеем Савченко. Впоследствии и сам глава Николаевской ОГА прокоментировал трагедию.

Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что,

– заверил глава Николаевской ОГА.

Савченко также призвал "прекратить заниматься непонятными вещами", ведь "есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся".

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Савченко против Луценко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Кроме того, она подала жалобу на нарушение присяги со стороны главы ГПУ и Президента Украины Петра Порошенко.

По ее словам, любой прокурор (даже без специального юридического образования) при выполнении возложенных на него служебных обязанностей является обязанным соблюдать принцип презумпции невиновности.

Так, Генеральный прокурор Украины Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права, а также свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Следовательно, в жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности Генерального прокурора, за нарушение присяги прокурора; после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины – освободить Луценко от должности Генерального прокурора Украины,

– подчеркнула Савченко

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