Головні новини 19 березня: Путін – знову президент, резонансне самогубство льотчика ЗСУ

19 березня з'явилися результати президентських виборів у Росії, що відбулися там у неділю,. З'явилися нові деталі щодо самогубства легендарного льотчика ЗСУ Владислава Волошина. Позафракційний народний депутат Надія Савченко подала дві скарги на генпрокурора Юрія Луценка та вимагає його відставки. Такими були головні новини 19 березня в Україні та світі.

Росія та її "вибори"

18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів, перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. Так, за нього свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.

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Результати виборів президента Росії

З таким беззаперечним, але прогнозованим успіхом господаря Кремля вже привітали президенти Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Таджикистану та Узбекистану, прем'єр-міністр Індії, очільник КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Японії. Також вітальні телеграми надіслали лідери невизнаної Абхазії, Венесуели, Казахстану, Куби, Туркменістану, Молдови, Угорщини та фейкової Південної Осетії. Провів телефонну розмову з Путіним щодо результатів виборів і президент Франції Еммануель Макрон.

Додамо, що Європейський союз заявив про невизнання проведення Росією виборів президента 18 березня на території анексованого Криму.

"Євросоюз не визнає нелегальну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові", – наголосили в ЄС.

Сюжет 24 Каналу про реакцію світової спільноти на вибори президента Росії

У заяві також зазначається, що спостерігачі від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, включно з представниками від країн-членів ЄС, не здійснювали жодного моніторингу на окупованих територіях України.

"ЄС залишається непорушним у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", – запевнили у Європейській службі зовнішньої діяльності.

Крім того, критично до результатів виборів поставилися у США та в Україні. Так, у Верховній Раді планують законодавчо затвердити незаконність російських виборів, а Президент України Петро Порошенко назвав їх "фількіною грамотою".

Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади. Ми посилимо наші зусилля, у тому числі в рамках міжнародних організацій та судових інстанцій, для того, щоб покласти край грубому порушенню окупаційною владою прав людини в Криму. Україна також продовжить боротьбу за звільнення всіх без виключення українських політичних в’язнів, які перебувають за ґратами на півострові та в Росії,

– наголосив український гарант.

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Миколаївська трагедія з льотчиком АТО Волошиним: нові деталі

18 березня у Миколаєві застрелився легендарний льотчик АТО Владислав Волошин, якого свого часу Росія брехливо звинуватила у збитті малайзійського боїнга. Чоловікові було 29 років і до останнього він керував Миколаївським міжнародним аеропортом. Він вистрілив собі у груди. На місце пригоди одразу приїхала "швидка", однак врятувати Владислава не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

У зв'язку з інцидентом поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисне вбивство.

"За свідченням родичів, загиблий останнім часом знаходився у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри", – повідомила речник Головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олена Бережна.

Як розповів відомий журналіст Юрій Бутусов, який особисто його знав, каже що Владислав був справжнім професіоналом і патріотом. За його словами, в армії Владислав був із чотирнадцяти років та мріяв стати генералом, однак минулого року звільнився. Водночас він додає, що у Facebook чоловік відверто поскаржився на низькі зарплати та погане обмундирування, а також сповістив про те, як був змушений сам собі купувати зручне для польотів взуття.

Сюжет 24 Каналу про самогубство Владислава Волошина

19 березня було опубліковано переписка Волошина з одним із його друзів, у якій мовиться про складні стосунки льотчика з головою Миколаївщини Олексієм Савченком. Згодом і сам очільник Миколаївської ОДА прокоментува трагедію.

Деякі взялися тиражувати телефонну листування Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", які і натворили на підприємстві казна-що,

– запевнив голова Миколаївської ОДА.

Савченко також закликав "припинити займатися незрозумілими речами", адже "є правоохоронні органи, які об'єктивно і неупереджено розберуться в тому, що трапилося".

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Савченко проти Луценка

Позафракційний народний депутат Надія Савченко подала дисциплінарну скаргу на Генерального прокурора України Юрія Луценка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Крім того, вона подала скаргу на порушення присяги з боку очільника ГПУ і Президенту України Петрові Порошенку.

За її словами, будь-який прокурор (навіть, без спеціальної юридичної освіти) під час виконання покладених на нього службових обов’язків є зобов’язаним дотримуватися принципу презумпції невинності.

Так, Генеральний прокурор України Луценко порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права, а також свободи людини та громадянина, інтереси суспільства та держави. Відтак, у скарзі до Президента України я прошу подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка з посади Генерального прокурора, за порушення присяги Прокурора; після отримання зазначеної вище згоди Верховної Ради України – звільнити Луценка з посади Генерального прокурора України,

– підкреслила Савченко

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