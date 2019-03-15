Главные новости 15 марта: Расстрел людей в Новой Зеландии онлайн, новые санкции против РФ

В Новой Зеландии неизвестные открыли огонь в двух мечетях, в результате чего по меньшей мере 48 человек погибли. ЕС, США и Канада ввели новые санкции против России из-за ее агрессии на Азове. Россия предложила 24 кандидатуры, которые, по ее мнению, могут быть наблюдателями от Кремля во время выборов президента в Украине.

Жуткая стрельба в Новой Зеландии

Ночью 15 марта по киевскому времени в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестные открыли огонь. В результате по меньшей мере 49 человек погибли и еще 48 получили ранения. По словам очевидцев, на момент захвата в мечетях оставалось 200 и 300 человек. Свидетели рассказали, что видели людей, которые стекали на земле кровью. Всего нападавших было 4, однако на данный момент известно только имя одного террориста – это 28-летний уроженец Австралии с ультраправыми взглядами Брентон Таррант.

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Заметим, что человек в сети вел прямую трансляцию расстрела мечети. Также он является сторонником неонацизма и фанатеет от видеоигр. В частности, известно, что пока стрелок ехал в своем авто на место преступления, в его салоне играла знаменитая композиция Remove Kebab. Это – песня-мем времен балканской войны и патриотический сербский гимн. Кроме того, по мнению Брентона, ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечеть был теракт исламистов в Стокгольме 2017 года (когда грузовик въехал в толпу людей, тогда погибли 5 местных). Он вспомнил 11-летнюю жертву Эббу Аккрлюнд, сообщив, что будет мстить за нее.

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Новые санкции против Кремля

США и Канада вслед за ЕС ударили по России санкциями из-за ее агрессии в Азове.

Так, в список ограничений со стороны ЕС попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники, участвовавшие в захвате украинских моряков в Керченском проливе. Это, в частности:

Сергей Станкевич – контр-адмирал, начальник так называемого пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя; Андрей Шеин – капитан первого ранга, заместитель начальника так называемого управления береговой охраны ФСБ по Крыму; Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ; Алексей Саляев – командир корабля "Дон"; Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд"; Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь; Руслан Ромашкин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю; Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

Итак, теперь санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

Какие ограничения действуют против россиян до июля 2019 года:

– ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

– запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

– запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

– ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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В американском же списке фигурируют четыре российских чиновника, которые были причастны к нападению в Керченском проливе. В общем сюда загремели:

Геннадий Медведев, заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Сергей Станкевич, начальник пограничной службы Федеральной службы безопасности России;

Андрей Шеин, заместитель начальника пограничной службы и начальник отдела береговой охраны Федеральной службы безопасности России.

Руслан Ромашкин, начальник пункта управления командованием Федеральной службы безопасности Российской Федерации для Республики Крым и Севастополя.

Также в списке санкций есть шесть российских оборонных компаний с деятельностью и в Крыму. Некоторые из которых незаконно присвоили украинские государственные активы для оказания услуг российским военным:

Ярославский судостроительный завод, который строил судна для ФСБ и Министерства обороны России;

Зеленодольський завод судостроительного завода им. Горького – один из крупнейших производителей судов в России, выпускает для российского флота фрегаты и корветы.

АО "Концерн Океанприбор" – производитель гидроакустического оборудования и поставляет комплектующие для ВМФ России.

ПАО "Звезда" – поставщик дизельных двигателей для ВМФ России.

АО "Завод Фиолент" – производитель электроники в Крыму, что поставляет детали для использования в российской военной технике. Фиолент был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма в 2014 году.

"Судокомпозит" – крымский производитель оборонных компонентов, поставляемых для российского военного использования. Был незаконно отобран Российской Федерацией после аннексии Крыма.

ООО "СК Консоль-Строй ЛТД" – одна из крупнейших строительных компаний Крыма.

ООО "Новые проекты" – имеет лицензии на проведение геологических исследований, разведку и добычу углеводородных сырьевых материалов в Черном море.

Список санкций от ЕС несколько отличается. Кроме Медведева, Шеина, Ромашкина и Станкевича туда попали:

Александр Дворников – командующий войсками Южного военного округа РФ;

Алексей Саляев – командир корабля "Дон";

Андрей Шипицын – командир корабля "Изумруд";

Алексей Шатохин – начальник так называемой службы пункта управления ФСБ РФ в городе Керчь;

Сергей Щербаков – командир малого противолодочного корабля ВМС РФ "Суздалец".

Теперь санкционный список Европейского союза за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

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Россия предложила наблюдателей на выборах в Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило в украинский ЦИК список кандидатов в наблюдатели за выборами президента Украины. Здесь есть и 24 кандидатуры, предложенные Россией.

На прошлой неделе вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Он запрещает представителям РФ быть наблюдателями на украинских выборах.

Россия предложила 14 кандидатур для участия в краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Раньше двух россиян было исключено из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева аккредитовать их. Позже Министерство иностранных дел России передумало направлять наблюдателей из РФ на выборы президента Украины.

Почему Украина не будет принимать заявку российских наблюдателей?Через своих наблюдателей Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.



В ответ на это, посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



7 февраля Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

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Какие продукты нельзя долго хранить в морозилке: список

Продукты в морозильной камере не портятся, однако категорически нельзя хранить их там долгое время. Чаще всего в морозилке продукты теряют свои полезные свойства, поэтому снижается их качество. Речь идет о так называемом глубоком замораживании – при температуре ниже 17 градусов.

Сколько времени можно хранить различные продукты в морозилке?

Среди продуктов, которые нельзя долго хранить в замороженном виде – мясо, рыба и консервированные морепродукты.

Свинину в морозильной камере лучше хранить до одного года. Курятину, индейку, а также говядину чуть меньше – девять месяцев. А вот фарш следует использовать в течение четырех месяцев.



Сколько времени можно хранить мясо в морозилке //Украинская правда. Жизнь

Нежирную рыбу можно держать полгода, а жирную – вдвое меньше. Консервированные морепродукты стоит употреблять до месяца.



Сколько времени можно хранить морепродукты в морозилке //Украинская правда. Жизнь

Кроме того, масло можно держать замороженным до девяти месяцев, молоко – шесть месяцев, мороженое – до двух месяцев, а творог максимум месяц.



Сколько времени можно хранить яйца и молочные продукты в морозилке //Украинская правда. Жизнь

В то же время, в холодильнике можно хранить овощи, которые не потеряют своих полезных свойств даже в течение года после заморозки. Столько же времени могут храниться и фрукты. Однако, цитрусовые могут лежать в морозилке не более трех месяцев.



Сколько времени можно хранить овощи и фрукты в морозилке //Украинская правда. Жизнь