Отделение, где полностью закончился кислород, размещено на улице Николая Михновского. Именно поэтому почти полсотни пациентов скорая помощь перевозит в отделение на улицу Сергея Ядова.
К теме Украина закупила медицинский кислород в Польше, – Ляшко
В одном из отделений Одессы полностью закончился кислород
Сейчас (речь идет ориентировочно о 23 час 26 октября – 24 канал) медики перевозят пациентов из отделения Областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же заведения – на Ядова,
– говорится в сообщении.
По информации журналистов, несколько бригад скорой помощи перевозит 43 больных, находящихся в разном состоянии – от легкого до тяжелого. Чтобы обеспечить бесперебойную работу кислородной станции, сотрудники компании "Одесские электросети" доставили на место мощный электрогенератор.
"Причина экстренной эвакуации – острая нехватка медицинского кислорода. В больнице на Ядова есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. На Михновского кислорода нет вообще", – заявили в СМИ.
Медики перевозят полсотни пациентов в другую больницу из-за нехватки кислорода / Фото "Думская"
Врачи переправляют ковидных больных в другую больницу Одессы: смотрите видео
Несколько бригад скорой помощи переправляют людей в отделение, где есть кислород: смотрите видео
Тяжелых больных медики быстро перевозят в другое отделение больницы: смотрите видео