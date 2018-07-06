Головні новини 6 липня: трагедія на Рівненському полігоні, літак-лабораторія та ситуація у Сирії

Під час навчань на Рівненському полігоні розірвався міномет: загинули 3 військових, ще 9 поранені. Повітряні Сили України отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26. Він призначений для перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів. Війська Асада встановили контроль над головним прикордонним переходом з Йорданією. Такими були головні новини п'ятниці, 6 липня.

Трагедія на Рівненському полігоні

У п'ятницю вранці, 6 липня, на Рівненському загальновійськовому полігоні під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою пролунав вибух, через який загинули троє військовослужбовців.

Читайте також: Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інциденту

У Міністерстві оборони України зазначили що рішенням командувача Сухопутних військ Збройних Сил України бригадні тактичні навчання призупинено. Також у міністерстві звернули увагу на те, що було призначено службове розслідування щодо причин того, що сталося на вогневій позиції.

Під час інциденту постраждали військовослужбовці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Відомо, що загинули внаслідок трагедії навідник міномету, заряджаючий і командир батареї, який спостерігав за стрільбами.

Вибухнув міномет 120 мм калібру українського виробництва "Молот", розроблений на основі радянського міномета 2Б11. Цей міномет був розроблений на заводі "Маяк", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", на замовлення Міністерства оборони України.

За повідомленням виробника, на відміну від 2Б11, "Молот" було зроблено з новітніх сплавів (які мають подовжити термін його експлуатації) та із застосуванням конструкторських рішень, які мали би знизити частоту ламання міномета. Виробництво було налагоджене у стислі терміни, і перші поставки до Збройних сил України відбулися на початку 2016 року.

Чому саме стався вибух міномета "Молот" наразі з'ясовується оперативною групою на чолі із заступником міністра оборони та відповідальними за проведення розслідування особами. Встановлюються всі обставини та причини інциденту.

Загалом причин, через які може розірвати міномет, є не так багато – погана якість міномету, погана якість мін або порушення правил використання міномета особовим складом – наприклад, подвійне заряджання чи неправильне заряджання.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, стріляли "зі шнурка" – тобто постріл командиром міномета здійснювався з окопу, після того як його бійці заряджали міномет і займали місця в укритті. Стрільба здійснювалася під наглядом командира батареї, який перебував безпосередньо на вогневій і контролював виконання завдання.

У Міністерстві оборони України наразі очікують результатів службового розслідування. Як пояснили у Міноборони, наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань. Кримінальне провадження за частиною 3 статті 414 КК України – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки.

Президент України Петро Порошенко доручив міністрові оборони Степану Полтораку і начальникові Генерального штабу ЗСУ Віктору Муженку розібратися у вибуху міномета і доповісти йому про результати розслідування наступного тижня. Порошенко також доручив Полтораку та Муженку не застосовувати на навчаннях такі міномети до завершення розслідування.

До кінця розслідування президент Петро Порошенко заборонив українським військовослужбовцям використовувати на навчаннях міномети "Молот".

Читайте також: Правозахисниця вказала на недоліки міномета "Молот", який вибухнув на Рівненському полігоні

Пізніше у Міноборони повідомили, що загрози життю трьом солдатам, які зазнали важких травм немає.

За даними медиків Західного військового клінічного госпіталю, троє солдат перебуває у важкому стані, але загрози їхньому життю немає,

– цитує "Інтерфакс-Україна" керівника регіонального медіа-центру Міноборони Олександра Поронюка.

За його словами, пораненим бійцям саме проводять операції.

Він додав, що цих трьох поранених військовослужбовців доставили до Львова вертольотом.

Після цього інциденту бригадні тактичні навчання на Рівненському полігоні призупинені.

Літак-лабораторія

У п’ятницю, 6 липня, Повітряні Сили ЗСУ отримали від державного підприємства "Завод 410 ЦА" відремонтований та модернізований літак Ан-26 КПА. Цей літак-лабораторія призначений для здійснення перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.

Читайте також: Як навчаються українські військові в зоні бойових дій на Донбасі: цікаве відео

Передача літака відбулася під час урочистостей з нагоди 70-річчя ДП "Завод 410 ЦА" за участю Президента України Петра Порошенка. Глава держави передав сертифікат літака командиру екіпажу – майору Повітряних Сил Богдану Андрушку.

Порошенко відзначив технологічні інновації ДП "Завод 410 ЦА", вказавши, зокрема, на опанування відновлення деталей літаків лазерним різанням та плазмовим напиленням.

Потрібно надалі просуватися в опануванні високих технологій і нових компетенцій. Я вітаю ваші ініціативи з поглиблення міжнародного співробітництва, я вітаю угоду з американською корпорацією Rockwell Collins, яка виготовляє і розробляє цифрові та електронні системи,

– сказав Порошенко.

У межах урочистих заходів на території заводу також були представлені зразки авіаційної техніки, які пройшли глибоку модернізацію та оснащення відповідними сучасними системами.

Нагородив найкращих працівників «Завод 410 ЦА» за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного авіабудування та багаторічну сумлінну працю.



Україна пишається вами! pic.twitter.com/rEgvkRN4n6 — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 липня 2018 р.

Війська Асада встановили контроль над прикордонним переходом Нассіб

У п'ятницю, 6 липня, війська Асада встановили контроль над ключовим прикордонним переходом Нассіб, що на кордоні з Йорданією.

Читайте також: Не "вагнерівцями" єдиними: з весни у Сирії воює нова російська ПВК

Зазначається, що протягом останніх трьох місяців прикордонний перехід перебував під контролем сирійських повстанців. Напередодні між повстанцями та Росією було погоджено рішення про здачу цього об'єкта.

Угоду про капітуляцію підписали після того, як сирійська урядова армія та союзні російські війська здійснили не менше як 600 авіаударів на території провінції Дараа, яка контролюється сирійськими повстанцями.

Згодом стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала удару по території Сирії у відповідь на обстріли з території Сирії по буферній зоні на кордоні Голанських висот.

У прес-службі Збройних сил Ізраїлю зауважили, що атака буферної зони була "випадковою" – як результат бойових дій між сирійською армією та повстанцями на півдні Сирії.

Зазначається, що в ході обстрілів постраждалих немає, матеріальної шкоди також не було завдано.

За підтримки російської авіації сирійські урядові війська за останні два тижні значно просунулися на підконтрольній повстанцям території на півдні Сирії. Наступ досі вівся в провінції Дараа, недалеко від кордону з Йорданією, а не біля міста Ель-Кунейтра близько окупованих Ізраїлем Голанських висот.

Читайте також: РФ завдала більше півтисячі авіаударів по Сирії за 15 годин

Як зазначає прес-служба Збройних сил Ізраїлю, ізраїльська армія не приймає участі в збройному протистоянні, що триває в Сирії, проте вона не готова миритися з посяганнями на суверенітет країни і безпеку громадян.

І на закінчення кілька слів про погоду

У суботу, 7 липня, в Україні погода буде дуже цікавою, оскільки літо, здається, нарешті закріпилося на своїх позиціях, тому буде тепло та сонячно. Однак разом з тим на Заході та Півночі країни варто очікувати грозових дощів.

У столиці завтра очікується +25+27 градусів. Буде тепло але спеки очікувати не варто. Більше того, є ймовірність локальних дощів з грозою.

За повідомленнями Українського Гідрометцентру середня температура по Україні 7 липня буде такою: на Заході +24...+27 градусів, на Сході +27...+31, на Півночі +25...+27, на Півдні країни +27...+31 градусів, а в центральній частині стовпчик термометра вказуватиме +25...+27 градусів.

Швидкість вітру в середньому становитиме від 5 до 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на суботу, 7 липня, від Укргідрометцентру