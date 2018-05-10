Головні новини 9 травня: інциденти у День Перемоги, нові дані про отруєння дітей у Черкасах

У середу, 9 травня, в Україні було дуже неспокійно через проведення акцій до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: трапилися сутички, скандали та провокації. Дітям, які масово отруїлися на шкільній лінійці у Черкасах, покращало. Європейські букмекери зробили новий прогноз щодо переможця Євробачення-2018. Такими були головні новини 9 травня в Україні та світі.

9 травня в Україні та Росії

У масових заходах до 9 травня у різних містах України взяли участь понад 460 тисяч людей, у посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців. При цьому 28 людей було затримано та доставлено до відділків поліції, а проти 5 осіб відкриті кримінальні справи.

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Спершу у Києві було затримано 2 активістів націоналістичної організації C14 під час маршу "Безсмертного полку". Один із них, Сергій Мазур, заявив, що його затримали через те, що його футболка має символіку організації. У поліції ж інформують, що 2 людей у Києві затримали за використання забороненої символіки, ще 2 – за спробу пройти без перевірки на територію, де відбуваються масові заходи. Окрім цього, 1 людину затримали зі зброєю на плечі.

Зазначимо, що під час акції "Безсмертний полк" поліція також затримала матір загиблої колишньої народної депутатки від "Партії регіонів" Ірини Бережної – Олену Бережну. На одязі Олени Бережної була заборонена "георгіївська стрічка". Під час затримання жінка пручалась і навіть впала, але правоохоронцям все ж вдалося помістити Бережну до автомобіля патрульної поліції. Поліція склала на неї адмінпротокол.



Затримання Олени Бережної у Києві 9 травня

Не обійшлося без інцидентів і в інших містах України. Так, у Львові на Марсове поле прийшов чоловік у футболці із написом "СССР". Поліція забрала чоловіка до автозаку.

Водночас в Одесі учасники акції "Безсмертний полк" скандували "Донбас, ми з тобою", "Одеса – місто-герой", "Одеса – російське місто" та навіть "Слава президенту Путіну". Чимало людей мали "георгіївські стрічки". Поліція затримала кількох із них, а також – чоловіка, який застосував газовий балончик проти опонента. Також Одесою їздив автомобіль із яскравою символікою СРСР.

Дивіться відео з Одеси 9 травня, де люди прославляли Путіна:

Тим часом у Дніпрі пенсіонери напали на поліцейських, адже правоохоронці заборонили членам "Союзу радянських офіцерів" покласти вінок у вигляді зірки до пам'ятника Генералові Пушкіну. Проте після інциденту активісти все ж поклали вінок до монумента. Окрім того, у Дніпрі поліція склала протокол про правопорушення на активіста через "опудало сепаратиста", на яке була прикріплена "георгіївська стрічка".

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А в Житомирі активісти провели ходу, під час якої було розгорнуто прапор з написом "На Москву". Цей стяг спровокував заворушення.

В окупованому Донецьку російські окупаційні сили провели традиційний військовий парад. На вулиці було виведено військову техніку. Зазначимо, що українські електронні ЗМІ транслювали цей парад окупантів, за що глава РНБО Олександр Турчинов анонсував санкції проти медіа. В цей же час у Луганську 9 травня людям на вулицях роздавали проукраїнські листівки.

Традиційний військовий парад відбувся і в Москві на Красній площі. У ньому взяли участь 13 тисяч осіб, 160 одиниць військової техніки і 75 повітряних суден.

Під час цього параду трапився інцидент за участю охорони президента РФ Володимира Путіна. Так, працівник Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до Путіна. Речник господаря Кремля назвав цей інцидент "ненавмисною випадковістю".

Как охрана вытолкала ветерана-генерала, который хотел подойти к Путину, но потом все закончилось хорошо. pic.twitter.com/kGSo9NN6p4 — Рустем Адагамов (@adagamov) 9 мая 2018 г.

Додамо, що від ранку 9 травня у Києві активісти "Національного корпусу" під стінами "Інтера" вимагали позбавити телеканал ліцензії. Причиною цьому стали пропагандистські заяви, які напередодні у відеоролику озвучили ведучі святкового концерту, що таки вийшов в ефір 9 травня. Так, однією з вимог пікетувальників було зняття з вечірнього ефіру "Інтера" до 9 травня пропагандистського, антиукраїнського контенту. Зазначимо, що телеканал не дослухався до вимог активістів і таки запустив в ефір скандальний концерт.

Масове отруєння дітей у Черкасах

9 травня у Черкасах з реанімації до стаціонару перевели 11 дітей, які постраждали внаслідок масового отруєння на території школи.

"Станом на 12:00 9 травня стан дітей стабілізувався, усі перебувають у свідомості та почуваються задовільно. Із реанімаційного відділення 11 школярів переведено на стаціонар", – повідомили в ДСНС.

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За даними надзвичайників, головною версією отруєння залишається локальне розпилення невідомої речовини.

У свою чергу в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сповістила, що на стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще – їхній стан задовільний.

Статус по Черкасах на 18:00: всіх дітей перевели із відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. На стаціонарному лікуванні перебуває 56 людей, зокрема 54 дитини. Діти почуваються значно краще - їхній стан задовільний. — Уляна Супрун (@usuprun) 9 мая 2018 г.

Як розповів помічник керівника ДСНС Черкаської області Костянтин Проценко, розпилена речовина, яка призвела до масового отруєння дітей, була легкою за складом. Ймовірно, ця речовина не була бойовою.

Стан потерпілих не важкий. Це означає, що речовина, яка там була, швидше за все відноситься до хуліганських дій. Вона не є ні отруйною, скажемо в прямому розумінні, і не бойовою, чи спеціального підготовленою для того, щоб нанести людям шкоду. Ця речовина дуже легка у плані впливу, і це означає, що вона складається із кількох, а, можливо, лише двох складових,

– розповів Проценко.

Прогнози щодо переможця Євробачення-2018

Фінал Євробачення-2018 уже не за горами, відбудеться він 12 травня у Лісабоні. Перед тим, 10 травня, відбудеться півфінал пісенного конкурсу. Відтак, європейські букмекери зробили новий прогноз щодо переможця Євробачення-2018. Експерти вважають, що перемогу може здобути співачка Елені Фурейра (Eleni Foureira) з Кіпру.

Елені Фурейра (Eleni Foureira) виступить на музичному конкурсі з піснею Fuego. За результами першого півфіналу співачка отримала квиток у фінал, де у другій частині дійства зможе представити свою країну з конкурсною піснею.

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Євробачення 2018 – Eleni Foureira – Fuego – Кіпр: дивіться відео виступу