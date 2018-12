Вранці 14 грудня у Фастові вибухнув нібито газ в п'ятиповерховому будинку – він зруйнував третій, четвертий та п’ятий поверхи. Рятувальники кажуть, що обійшлося без вогню – після вибуху загоряння не було.

Читайте також: Вибух у багатоповерхівці в Фастові: нові деталі – фото та відео

Однак вже невдовзі у "Київоблгазі" заявили, що газ тут ні до чого – причина вибуху криється в іншому.

Створено комісію, до складу якої також входить представник "Київоблгазу". Ця комісія встановить причини вибуху. Зі свого боку можу сказати, маючи досвід роботи в таких ситуаціях, що ознак вибуху побутового газу тут немає,

– зазначив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко

Епіцентр вибуху припав на одну з квартир на четвертому поверсі. За словами сусідів, там до ранку відпочивала галаслива компанія. Члени комісії не виключають вибуху боєприпасів.

Наразі будинок повністю відключений від електро-, газо- та теплопостачання. Наразі відомо про 27 квартир, в яких проживало 63 особи. Постраждала одна людина.

"Руйнування сталося в кутовій частині будинку. На даний час евакуйовані 10 чоловік, одна особа потерпіла. Жертв немає",

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Для евакуйованих людей підготували 100 місць, зокрема у двох лікарнях та ліцеях. Однак не всі вирішили їхати у тимчасовий притулок. Чимало мешканців намагалися потрапити всередину своїх помешкань, щоб забрати речі та подивитися, у якому стані їх оселя.



Рятувальні роботи після вибуху



Вибух у багатоповерхівці на Київщині



Для рятувальних робіт залучено 40 одиниць техніки

Дивіться також: В Інституті серця у Києві стались сутички, затримали праворадикалів: фото, відео



Косово створить свою армію

Попри застереження з боку Сербії та НАТО парламент Косова 14 грудня у другому ухвалив читанні законопроект про міністерство оборони. Депутати також проголосували за законопроект, який передбачає трансформацію Сил безпеки у повноцінну армію.

Читайте також: У МЗС РФ відповіли на рішення Косова створити власну армію

Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова та поступове перетворення їх на професійну армію чисельністю 5000 осіб. Натомість третій законопроект регулює службу у збройних силах Косова. За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місного парламенту. Жоден депутат не голосував проти.

Сербія відреагувала миттєво.

Там розглядають різні можливі дії у відповідь на створення Косовом власної армії. Вірогідними варіантами є проголошення Косова окупованою територією або ж військове втручання.

Це проголошення окупації частини нашої території. Це дуже серйозне рішення, яке може мати важкі довгострокові наслідки. Друге рішення стосується вживання збройних сил Сербії на місці, воно стосується президента Сербії як верховного головнокомандувача,

– заявив генеральний секретар сербського президента Ніколя Селаковіч.

До слова, про військове втручання прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч попереджала раніше – коли створення армії не дійшло до голосування.

Розкритикували рішення Косова також і у НАТО – там обурені, бо до їхніх застережень не дослухались. При цьому в Альянсі визнають, що рішення про трансформацію Сил безпеки Косова принципово належить до компетенції самого Косова.

"Всі сторони повинні забезпечити, щоб сьогоднішнє рішення не збільшило напруженість у регіоні. Я знову закликаю як Приштину, так і Белград зберегти спокій і утримуватися від будь-яких заяв або дій, які можуть призвести до ескалації", – наголосив генсек Єнс Столтенберг.

Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.



На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

В УПЦ МП кажуть, що не будуть перешкоджати проведенню Об'єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної православної церкви 15 грудня та влаштовувати провокації в який-небудь день.

Ми, як Українська православна церква, не влаштовуємо і не влаштовуватимемо жодних провокацій, жодних протестів проти Томосу. Можу офіційно заявити, що церква не планує будь-яких форм протесту проти "Об'єднавчого собору", який відбудеться в Києві 15 грудня. Ми жодним чином не будемо перешкоджати, але й не братимемо участі в цьому Соборі,

– сказав заступник голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП, протоієрей Микола Данилевич,

Аби не давати приводів СБУ, там обрали собі інший спосіб так званого "протесту".

Так, віряни церкви у п’ятницю, 14 грудня, зібрались перед парламентом і вимагали від влади не втручатися у справи церкви. А ще – перед тим чимало людей зібралися біля Ради і провели молебень біля хреста, встановленого багато років тому замість церкви, знищеної під час Другої світової.

Читайте також: Патріарх Кирил написав листа світовим лідерам і поскаржився на "гоніння"

"Пояснюють віряни, що прийшли "за покликом душі і серця" відстоювати православну віру, але зібрали їх у церквах Московського патріархату", – повідомила журналістка 24 каналу.

Як триває процес створення Єдиної помісної церкви в Україні?У жовтні 2018 року в Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. На цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія, які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. За результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної помісної церкви. Далі у Києві 15 грудня проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви та оберуть її предстоятеля.



Віряни УМП МП на колінах моляться біля хреста// Фото: 24 канал



Багато людей зібралися на безстроковий молебінь// Фото: 24 канал



Прихожани УПЦ МП оголосили безстроковий молебінь// Фото: Цензор.Нет

До всього, в УПЦ МП обіцяють, своїм священнослужителям участь у Соборі не пробачатимуть. Там у відповідь готують жорсткі репресії для своїх архієреїв. Деяким священнослужителям уже погрожували репресіями. Архієреї тримають в таємниці свої наміри брати участь в обранні предстоятеля та створенні нової церкви.

Релігійно-інформаційна служба України повідомляє, що "церковне керівництво УПЦ МП буде діяти блискавично", як тільки довідається що хтось з владик виїхав у Київ. "Неслухняних" архієреїв, зокрема, планується тут же усувати з кафедр та застосовувати до них канонічне покарання.

Протести "жовтих жилетів" набирають обертів у світі

Протести "жовтих жилетів" добралися ще в одну країну Європи. Так, вранці 14 грудня прихильники Brexit заблокували Вестмінстерський міст у Лондоні.

Кількість протестуючих становила від 30 до 60 осіб, які одягнені у "жовті жилети". У поліції кажуть, що із ситуацією знайомі. За їхніми словами, арештів демонстрантів поки не було.

І це ще не все – сотні людей вийшли на вулиці Тель-Авіва і Єрусалиму, аби висловити незадоволення підвищенням цін. Йдеться про заплановане зростання тарифів на електрику, водопостачання, а також ціни на продукти харчування.

Як і Франція, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари,

– зазначили організатори протестів.

Israel: "Yellow Jackets" leaders call on Israeli public to join demonstrations against price hike, calling it economic violence. "Prices are rising everywhere, and we are fed up. pic.twitter.com/mngQRaEjOO