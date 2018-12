Утром 14 декабря в Фастове взорвался якобы газ в пятиэтажном доме – он разрушил третий, четвертый и пятый этажи. Спасатели говорят, что обошлось без огня – после взрыва возгорания не было.

Однако вскоре в "Киевоблгаз" заявили, что газ здесь ни при чем – причина взрыва кроется в другом.

Создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза". Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, признаков взрыва бытового газа здесь нет,

– отметил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко

Эпицентр взрыва пришелся на одну из квартир на четвертом этаже. По словам соседей, там до утра отдыхала шумная компания. Члены комиссии не исключают взрыв боеприпасов.

Сейчас дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения. Известно о 27 квартирах, в которых проживало 63 человека. Пострадал один человек.

"Разрушение произошло в угловой части дома. В настоящее время эвакуированы 10 человек, один человек потерпел. Жертв нет",

– говорится в сообщении ГСЧС.

Для эвакуированных людей подготовили 100 мест, в том числе в двух больницах и лицеях. Однако не все решили ехать во временный приют. Многие жители пытались попасть внутрь своих помещений, чтобы забрать вещи и посмотреть, в каком состоянии их дом.

Спасательные работы после взрыва

Взрыв в многоэтажке на Киевщине

Для спасательных работ привлечено 40 единиц техники

Несмотря на предостережения со стороны Сербии и НАТО парламент Косово 14 декабря во втором чтении принял законопроект о министерстве обороны. Депутаты также проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию.

Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косово и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек. Взамен третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косово. За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против.

Сербия отреагировала мгновенно.

Там рассматривают различные возможные действия в ответ на создание Косово собственной армии. Вероятными вариантами являются провозглашение Косово оккупированной территорией или военное вмешательство.

Это провозглашение оккупации части нашей территории. Это очень серьезное решение, которое может иметь тяжелые долгосрочные последствия. Второе решение касается употребления вооруженных сил Сербии на месте, оно касается президента Сербии как верховного главнокомандующего,

– заявил генеральный секретарь сербского президента Николя Селакович.

К слову, о военном вмешательстве премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупреждала раньше – когда создание армии не дошло до голосования.

Раскритиковали решение Косово также и в НАТО – там возмущены, потому что к их предостережениям не прислушались. При этом в Альянсе признают, что решение о трансформации Сил безопасности Косово принципиально относится к компетенции самого Косово.

"Все стороны должны обеспечить, чтобы сегодняшнее решение не увеличило напряженность в регионе. Я снова призываю как Приштину, так и Белград сохранить спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, которые могут привести к эскалации", – подчеркнул генсек Йенс Столтенберг.

Почему конфликт на Балканах обострился?

В июле президент Сербии Александар Вучич выдвинул идею раздела Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году. Сценарий, который обсуждается чаще всего, предполагает признание севера Косово частью Сербии. Еще одна возможность заключается в том, что к Косово может присоединиться в основном албанская этническая часть Южной Сербии.



В начале августа Сербия и Косово обвинили друг друга в посягательствах на северные регионы. В Белграде предостерегали, что силы безопасности Косово при поддержке США планируют тайное вторжение на неподконтрольный им север Косово, где проживает значительная часть сербов. В Приштине же имеются сведения, что Сербия планирует в одностороннем порядке провозгласить сербскую автономию на севере Косово.

В УПЦ МП говорят, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора по созданию Единой поместной Православной Церкви 15 декабря и в устраивать провокации в какой-нибудь день.

Мы, как Украинская православная церковь, не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций, никаких протестов против Томоса. Могу официально заявить, что церковь не планирует каких-либо форм протеста против "Объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать, но и не будем участвовать в этом Соборе,

– сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич,

Чтобы не давать поводов СБУ, там выбрали себе другой способ так называемого "протеста".

Так, верующие церкви в пятницу, 14 декабря, собрались перед закрытым парламентом и требовали от властей не вмешиваться в дела церкви. А еще – перед тем многие собрались возле Рады и провели молебен у креста, установленного много лет назад вместо церкви, уничтоженной во время Второй мировой.

"Объясняют верующие, что пришли "по зову души и сердца" отстаивать православную веру, но собрали их в церквях Московского патриархата", – сообщила журналистка 24 канала.

Как идет процесс создания Единой поместной церкви в Украине?

В октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. По результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой поместной церкви. Далее в Киеве 15 декабря проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля.



Верующие УМП МП на коленях молятся у креста​// Фото: 24 канал



Многие люди собрались на бессрочный молебен​// Фото: 24 канал

Прихожане УПЦ МП объявили бессрочный молебен // Фото: Цензор.Нет

Ко всему, в УПЦ МП обещают, своим священнослужителям участие в Соборе не простят. Там в ответ готовят жесткие репрессии для своих архиереев. Некоторым священнослужителям уже угрожали репрессиями. Архиереи держат в тайне свои намерения участвовать в избрании предстоятеля и создании новой церкви.

Религиозно-информационная служба Украины сообщает, что "церковное руководство УПЦ МП будет действовать молниеносно", как только узнает что кто-то из владык уехал в Киев. "Непослушных" архиереев, в частности, планируется здесь же устранять с кафедр и применять к ним каноническое наказание.

Протесты "желтых жилетов" добрались к еще одной стране Европы. Так, Утром 14 декабря сторонники Brexit заблокировали Вестминстерский мост в Лондоне.

Количество протестующих составляло от 30 до 60 человек, одетых в "желтые жилеты". В полиции говорят, что с ситуацией знакомы. По их словам, арестов демонстрантов пока не было.

Но это еще не все – сотни людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, чтобы выразить недовольство повышением цен. Речь идет о запланированном росте тарифов на электричество, водоснабжение, а также цены на продукты питания.

Как и Франция, Израилю не безразличны новости о новом повышении цен на повседневные нужды и товары,

– отметили организаторы протестов.

Israel: "Yellow Jackets" leaders call on Israeli public to join demonstrations against price hike, calling it economic violence. "Prices are rising everywhere, and we are fed up. pic.twitter.com/mngQRaEjOO