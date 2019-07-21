Головні новини 20 липня: порушення у день тиші та переддень перемир’я на Донбасі

Хоча в у день тиші перед достроковими парламенськими виборами будь-яка агітація заборонена, її все одно фіксували. З 00:01 неділі, 21 липня, на Донбасі має розпочатися перемир’я, про яке домовилися у Мінську. Суд відправив під нічний домашній арешт 16-річного Станіслава, підозрюваного у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому. Такими були головні новини суботи, 20 липня.

Опівночі 20 липня в Україні розпочався день тиші напередодні дострокових парламентських виборів. У цей день закон забороняє будь-яку політичну рекламу чи передвиборчу агітацію на користь кандидатів у народні депутати.

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Однак вона, звісно, була. Однак охочі стати нардепами у день тиші шифруються.

Кандидатам до ВР заборонено проводити зустрічі з виборцями та поширювати агітацію у ЗМІ. Також не можна показувати агітаційні фільми чи кліпи, розповсюджувати виборчі листівки, плакати, публічно закликати голосувати за або не голосувати за певних кандидатів або публічно оцінювати їхню діяльність.

На вулицях міст залишилась реклама, яка за стилем нагадує агітацію партій "Європейська Солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційний блок" та інших.



Прихована політична агітація в Києві / Фото Анни Калюжної (24 канал)



Сітілайт з прихованою агітацією в Києві / Фото Анни Калюжної (24 канал)

Зазначимо, що на білбордах та сітілайтах справді немає облич чи прізвищ кандидатів чи назв їхніх політсил, проте за слоганами можна зрозуміти, про яку партію мовиться.



Сітілайти з прихованою агітацією у Львові / Фото Ірини Лаб'як (24 канал)



Білборди з анонсами концерту "Океану Ельзи" у Львові /Фото 24 каналу



Білборди у Кропивницькому/ Фото: Facebook Олег Слабоспицький

Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства, але очевидно є прихованою агітацією.



Прихована агітація у Одесі/ Фото: Facebook Катерина Маденс

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Яке покарання загрожує порушникам дня тиші?За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

Що відомо про позачергові парламентські вибори 2019 року?

Вони відбудуться у неділю, 21 липня. Указ про припинення повноважень попередньої Верховної Ради підписав президент Володимир Зеленський одразу після своєї інавгурації.

На цих виборах в одномандатних виборчих округах балотуватиметься 3171 кандидат: 1735 осіб – це самовисуванці, 1436 осіб – представники політичних сил.



Які документи треба взяти із собою на дільниці

Перемир’я на Донбасі

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З 00:01 21 липня, у день парламентських виборів в Україні, на Донбасі розпочинається перемир’я, про яке у Мінську домовилися кілька днів тому. Представники бойовиків уже заявили, що вони є готовими до безстрокового перемир’я на Донбасі і нібито пообіцяли своїм поплічникам дисциплінарну відповідальність за порушення.

До слова, українські бійці завжди дотримувалися режиму припинення вогню та усі їхні дії відповідали мінським угодам.

Про перемир’я на Донбасі домовилися під час Тристоронньої контактної групи, засідання якої провели у Мінську 17 липня. За словами представника України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Романа Безсмертного, в документі про перемир'я на Донбасі вперше прописали відповідальність сторін.

Вперше у документі, у заяві зазначено, що забороняється будь-яке ведення вогню. У заяві передбачено відповідальність осіб за відкриття вогню. Також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню. Тобто, сторони публічно беруть на себе обов’язок не вести вогонь впродовж неозначеного періоду,

– розповів представник України в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Роман Безсмертний.

Зауважимо, до заяв про прийдешнє перемир’я на Донбасі як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів поблизу Станиці Луганської. Найближчим часом сторони конфлікту мають створити тут зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону.



Карта окупованих териорій Донецької та Луганської областей

Справа вбитого 5-річного Кирила Тлявова

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У вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому підозрюють двох вже екс-поліцейських та 2 цивільних. Однак із них – син одного з правоохоронців, йому 16 років.

Суд відправив Станіслава під нічний домашній арешт. Прокуратура клопотала про цілодобовий арешт для юнака, однак судді вирішили обмежитись лише нічним.

Заначимо, неповнолітній підозрюваний не хоче співпрацювати зі слідством та може перешкоджати розслідуванню справі про вбивство 5-річного хлопчика.

Кого підозрюють у вбивстві Кирила Тлявова?Правоохоронці підозрюють, що у хлопчика стріляли 2 п'яних поліцейських – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько, а також 2 цивільних – Дмитро Кривошей та 16-річний Станіслав – син одного з поліцейських. Петровця, Приходька та Кривошея взяли під варту на 2 місяці (до кінця липня). Підозрюваних поліцейських звільнили з роботи.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня у Переяславі-Хмельницькому. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.



Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалися, що поліцейські були п'яними і вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

Дивіться відео про вбивство Кирила Тлявова:

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Сергій Параджанов/ ridna.ua

З чого все починалося та через які випробування пройшов Сергій Параджанов – читайте у нашому матеріалі.