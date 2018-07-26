Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді

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26 липня у Києві біля будівлі Міністерства оборони, що на Повітрофлотському проспекті, чоловік у військові формі вчинив самопідпал. Перед цим він облив себе невідомою речовиною.

Чоловіку намагалися перешкодити підпалити себе, але він зміг вирватися. Проте його оперативно повалили на землю і загасили.

Колишнім військовослужбовцем виявився Сергій Ульянов.



Самопідпал екс-військовослужбовця у Києві

Як повідомив керівник прес-служби командування Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров, Ульянов раніше служив в комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений.

У командування припустили, що такими діями екс-військовослужбовець намагається вплинути на рішення суду. Адже після звільнення вирішив судитися з Міноборони і вже програв два позови.

Це не перша погроза себе спалити. В червні він звернувся до гарячої лінії Міністерства оборони та попередив про акцію під будівлею оборонного відомства. Пізніше він зареєстрував в КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США,

– додали у прес-службі командування.

Ульянов є добровольцем, і вимагає визнання рівних прав добровольців із учасниками бойових дій. Перед своєю акцією Сергій Ульянов розповів, що тривалий час добровольці не могли поспілкуватися з представниками Міноборони, минулого року навіть голодували під стінами відомства.



Ульянова доправили до лікарні

"Закінчилось все тим, що хлопців відправили як військовослужбовців на воєнно-лікарську комісію у госпіталь. Там нас списали за усіма старими болячками, у кого були контузії та інше. За цей час командуючий силами спеціальної операції Луньов нас перевів незрозумілими указами в особисте розпорядження і після проходження ВЛК, мене за один день вкотре вигнали", – сказав Ульянов.

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Ульянов додав, що з ним не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів, хоча це незаконно.

Я залишився у повітрі, навіть не можу стати на військовий облік. Просто не можу далі жити і нормально працювати та розвиватися. Мого бойового побратима взагалі звільнили без його відома, він також не отримав жодних документів,

– сказав Ульянов.

Наразі колишній військовослужбовець перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. При цьому, у якій саме лікарні перебуває Ульянов точно невідомо.

"Він не отримав опіків, адже він був мокрий. Наразі він у лікарні. У якій – мені невідомо", – розповівкомандувач Сил спецоперацій генерал-лейтенант Луньов.

Зазначимо, що Ульянов раніше служив за контрактом у комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений. За словами самого Ульянова, його звільнили незаконно, а також не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів. У свою чергу Луньов запевнив, що Ульянова звільнили зі служби за станом здоров’я.

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"Він звільнений із військової служби за контрактом за станом здоров'я. Йому була надана можливість пройти ВЛК. Є відповідні висновки. Можу зачитати цей офіційний висновок (діагноз). Затяжний стресовий розлад, помірно виражений астено-невротичний стан... Це дає підстави на звільнення", – запевнив командувач Сил спецоперацій, додавши, що Ульянов не може проходити службу у лавах ЗСУ, тому був звільнений у законному порядку.



Документ, що підтверджує діагноз Ульянова



Документ, що підтверджує діагноз Ульянова

Островському, який на Hummer збив дитину, обрали запобіжний захід

26 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.

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