Головні новини 26 липня: самопідпал військового, суд над водієм Hummer, Холодницький при посаді
Колишній військовослужбовець підпалив себе біля будівлі Міноборони в Києві. Водію Hummer Кирилу Островському, який 25 липня на смерть збив 10-річну дівчинку, обрали запобіжний захід. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади. Такими були головні новини 26 липня в Україні та світі.
Самопідпал військовослужбовця у Києві
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26 липня у Києві біля будівлі Міністерства оборони, що на Повітрофлотському проспекті, чоловік у військові формі вчинив самопідпал. Перед цим він облив себе невідомою речовиною.
Чоловіку намагалися перешкодити підпалити себе, але він зміг вирватися. Проте його оперативно повалили на землю і загасили.
Колишнім військовослужбовцем виявився Сергій Ульянов.
Самопідпал екс-військовослужбовця у Києві
Як повідомив керівник прес-служби командування Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров, Ульянов раніше служив в комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений.
У командування припустили, що такими діями екс-військовослужбовець намагається вплинути на рішення суду. Адже після звільнення вирішив судитися з Міноборони і вже програв два позови.
Це не перша погроза себе спалити. В червні він звернувся до гарячої лінії Міністерства оборони та попередив про акцію під будівлею оборонного відомства. Пізніше він зареєстрував в КМДА нову акцію самоспалення біля будівлі посольства США,
– додали у прес-службі командування.
Ульянов є добровольцем, і вимагає визнання рівних прав добровольців із учасниками бойових дій. Перед своєю акцією Сергій Ульянов розповів, що тривалий час добровольці не могли поспілкуватися з представниками Міноборони, минулого року навіть голодували під стінами відомства.
Ульянова доправили до лікарні
"Закінчилось все тим, що хлопців відправили як військовослужбовців на воєнно-лікарську комісію у госпіталь. Там нас списали за усіма старими болячками, у кого були контузії та інше. За цей час командуючий силами спеціальної операції Луньов нас перевів незрозумілими указами в особисте розпорядження і після проходження ВЛК, мене за один день вкотре вигнали", – сказав Ульянов.
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Ульянов додав, що з ним не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів, хоча це незаконно.
Я залишився у повітрі, навіть не можу стати на військовий облік. Просто не можу далі жити і нормально працювати та розвиватися. Мого бойового побратима взагалі звільнили без його відома, він також не отримав жодних документів,
– сказав Ульянов.
Наразі колишній військовослужбовець перебуває у лікарні, де йому надають допомогу. При цьому, у якій саме лікарні перебуває Ульянов точно невідомо.
"Він не отримав опіків, адже він був мокрий. Наразі він у лікарні. У якій – мені невідомо", – розповівкомандувач Сил спецоперацій генерал-лейтенант Луньов.
Зазначимо, що Ульянов раніше служив за контрактом у комендантську взводі однієї з військових частин. У вересні 2017 року він був звільнений. За словами самого Ульянова, його звільнили незаконно, а також не розрахувались та навмисно не видали потрібних документів. У свою чергу Луньов запевнив, що Ульянова звільнили зі служби за станом здоров’я.
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"Він звільнений із військової служби за контрактом за станом здоров'я. Йому була надана можливість пройти ВЛК. Є відповідні висновки. Можу зачитати цей офіційний висновок (діагноз). Затяжний стресовий розлад, помірно виражений астено-невротичний стан... Це дає підстави на звільнення", – запевнив командувач Сил спецоперацій, додавши, що Ульянов не може проходити службу у лавах ЗСУ, тому був звільнений у законному порядку.
Документ, що підтверджує діагноз Ульянова
Документ, що підтверджує діагноз Ульянова
Островському, який на Hummer збив дитину, обрали запобіжний захід
26 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно на позашляховику Hummer насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку.
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Так, суд постановив, що Островський перебуватиме під вартою без права внесення застави упродовж 60 днів, тобто до 21 вересня 2018 року.
Зауважимо, що прокуратура просила для підозрюваного утримання під вартою, побоюючись, що він може сховатись від слідства чи чинити вплив на учасників процесу.
Островський у суді
Захист зі свого боку просив пом'якшеного заходу у вигляді нічного домашнього арешту – адвокати, зокрема, заявили, що їхній підзахисний не тікав з місця подій та намагався надати допомогу загиблій.
Додамо, що у залі суду Островський стверджував, що машина у нього була несправною, однак їхав він із помірною швидкістю.
Я їхав у другій смузі праворуч. У правій смузі стояв припаркований автомобіль. Через машину, що стояла в правому ряду, вибігли двоє дітей. Вибігли дуже швидко. Перша дитина встигла проскочити... Їхав я за відчуттями з помірною швидкістю. Чому не загальмувала машина, я не розумію,
– підкреслив він.
Водночас Островський зауважив, що автомобіль у нього був несправним. За словами підозрюваного, він кинув машину, аби побігти та перевірити, що трапилося з дівчинкою.
"Спочатку я побіг до тіла дівчинки, а потім підійшов до позашляховика та зняв задні номери, передні ж було розбито. Чому я це зробив? Тому що у мене теж є сім'я. Люди знімали на відео", – наголосив він.
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Зазначимо, що адвокат Островського сповістив, що сім'я хлопця наразі "допомагає родині потерпілих, допомагає матері і з перельотом".
Нагадаємо, ввечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці. Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Згодом йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями. Якщо доведуть провину, то чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Холодницький залишився при посаді
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26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади.
Комісія визнає, що Холодницький дійсно провинився і заслуговує догани, але не може бути звільнений з посади відповідно до законодавства.
Зазначається, що за законодавством рішення КДКП може бути оскаржене в адміністративному суді або у Вищій раді правосуддя.
Дійсно виникали різні емоції, і слова вживались інколи не літературні. Я перед кожним вибачився. Тепер з усмішкою сприймаю всі їхні постанови про закриття проваджень,
– прокоментував Холодницький.
Очільник НАБУ Артем Ситник вважає, що порушення, скоєні очільником САП серйозні, а Холодницький, своєю чергою, зі своїх порушень визнає тільки ненормативну лексику на роботі, але не тиск на прокурорів. "Ми не просимо звільнити його з адміністративної посади – ми просимо звільнення Холодницького з посади прокурора", – сказав Ситник.
Додамо, що у США встигли відреагувати на рішення комісії прокурорів щодо Холодницького.
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Так, у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні висловили думку про те, що Голова Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький мав би сам подати у відставку.
Ще в березні 2018 року Луценко вперше звернувся до КДКП з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Холодницькому закидали розголошення таємниці слідства: він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.
До слова, нещодавно Холодницький потрапив у земельний скандал. Глава САП та його родина безкоштовно отримали 5 земельних ділянок. Чотири з них – в Києво-Святошинському районі, де Холодницький раніше працював прокурором.
У Берліні відбулася зустріч політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки"
26 липня у німецькій столиці відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки". Під час предметної дискусії обговорювали миротворчу операцію за мандатом ООН.
Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, представники України, Німеччини, Франції та Росії домовилися продовжити роботу над визначенням базових принципів миротворчої операції у зоні конфлікту,
– йдеться у повідомленні вітчизняного МЗС.
Зазначається, що для української сторони принциповим залишається те, що мандат майбутньої операції має поширюватися на всю тимчасово окуповану територію, включно з державним українсько-російським кордоном у зоні конфлікту. Також важливим є виведення іноземних збройних формувань, військової техніки і найманців з тимчасово окупованої території, а також сприяння встановленню миру в регіоні.
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Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg повідомило, що президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом запропонував американському лідеру провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Проте поки що Путін не озвучив відповідний план. Згодом статс-секретар – заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що політдиректори країн "нормандської четвірки" обговорять запропоноване Москвою проведення референдуму на Донбасі.